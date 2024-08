Mallorca hat diesen Sommer schon einige Partys erlebt, laut, schrill und aufmerksamkeitsheischend. Die der MZ am Donnerstagabend (8.8.) im Mallorca Country Club war in vieler Hinsicht anders: ruhiger, unaufgeregter, entspannter. Versammelt hatte sich in Santa Ponça ein Teil der MZ-Community. Viele der 150 Gäste waren nicht zum ersten Mal auf einer Sommerparty der Mallorca Zeitung, es war ein Wiedersehen zwischen Leserinnen und Lesern, Redakteuren und Mitarbeitern, Freunden und Partnern der Mallorca Zeitung.