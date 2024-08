Mallorca hat diesen Sommer schon einige Partys erlebt, laut, schrill und aufmerksamkeitsheischend. Die der MZ am Donnerstagabend (8.8.) im Mallorca Country Club war in vieler Hinsicht anders: ruhiger, unaufgeregter, entspannter.

Daran hatten die Vorgaben der Gemeinde Calvià ihren Anteil, aber es entspricht auch dem Charakter dieses Festes: Versammelt hatte sich in Santa Ponça ein Teil der MZ-Community. Viele der 150 Gäste waren nicht zum ersten Mal auf einer Sommerparty der Mallorca Zeitung, es war ein Wiedersehen zwischen Leserinnen und Lesern, Redakteuren und Mitarbeitern, Freunden und Partnern der Mallorca Zeitung.

Bestes Fleisch, hervorragende Weine

Bei dem man es sich zunächst einmal schmecken und gut gehen ließ. Das Restaurant-Team des Mallorca Country Club servierte eine große Auswahl an Salaten und vorzüglichem Fleisch. Dazu gab es ebenso hervorragende Weine der Bodegas Can Axartell, Sa Cabana und Ursus (Naturweine), Cava und natürlich Drinks.

Die Gäste willkommen hießen MZ-Chefredakteur Ciro Krauthausen und der CEO des Mallorca Country Club, Edwin Weindorfer. Gefeiert wurde auf der Terrasse des Clubs, ein großes Hallo gab es unter anderem bei der Verlosung der von den Partnern der Party zur Verfügung gestellten Preise.

Eine kleine Kunstausstellung mit Werken der deutschen Künstlerin Geraldine Schröder und des Spaniers Paco Romero vervollständigten das Programm. Zusammengestellt hatte die Auswahl die Kunstberaterin Tamara Nielsen.

Zu den Hauptsponsoren gehörte auch dieses Jahr wieder das Autohaus Proa Premium, das auf dem Gelände Minis und BMW ausstellte. Neu dabei waren dieses Jahr die Hotel-Experten von Prantner & Cie. sowie auch die Showbühne Lío.

Diesmal ohne DJ

Apropos Lío: Auf den angekündigten Lío-DJ mussten die Gäste leider verzichten. Die strengen Lärmschutzvorschriften der Gemeinde Calvià ließen laute Musik unratsam erscheinen, es galt die Vorgabe von 65 Dezibel, und die sind schnell erreicht. Ausnahme-Genehmigungen gibt es neuerdings nur noch eine pro Monat und die habe der Mallorca Country Club, wie sich erst am Tag vor der Party herausstellte, bereits in Anspruch genommen, so die Gemeinde.

Das Fest deswegen so kurzfristig abzublasen, war keine Option. "Lasst uns das Beste daraus machen", beschlossen Ciro Krauthausen und Edwin Weindorfer. Als kleinen Ausgleich luden der Mallorca Country Club und die Showbühne Lío die Gäste zu weiteren Gelegenheiten ein, das Tanzbein zu schwingen. So blieb es an diesem Abend in bester Gesellschaft noch ein wenig ruhiger, unaufgeregter und entspannter als sonst.