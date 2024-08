Auf den ersten Blick hört es sich nach der reinen Marketing-Strategie einer Supermarktkette an. Laut zwei deutschen Mallorca-Auswanderern, die bereits Erfahrungen damit gemacht haben, könnte sie aber tatsächlich funktionieren: Durch die sozialen Netzwerke hat sich dieser Tage eine neue Flirttechnik verbreitet. Laut dieser sollten Singles zwischen 19 und 20 Uhr die Supermärkte der spanischen Kette Mercadona aufsuchen. Mittlerweile sind auch andere Ketten auf den Zug des Trends aufgesprungen.

Man nehme eine Ananas und...

Wer davon gehört hat, wird mit seinem Einkaufswagen zielstrebig in die Obst-Abteilung des Supermarktes fahren. Dort muss er dann eine Ananas einladen und diese mit den Blättern nach unten in seinen Einkaufswagen legen. Das Symbol einer umgedrehten Ananas ist eigentlich das Erkennungsmerkmal von Swingern und Swingerinnen. Im Rahmen des Flirttrends steht es allgemein für Singles, die an neuen Kontakten interessiert sind.

Mit der Ananas soll man seinen carrito dann in die Weinabteilung schicken und mit ihm sanft gegen den Einkaufswagen seines Objektes der Begierde stoßen, der im besten Fall ebenfalls eine umgedrehte Ananas eingeladen hat. Was dann passiert, entscheiden die Singles selbst. Soweit die Theorie.

Bei ihnen hat's geklappt

Laut den aus dem Vox-Format "Goodbye Deutschland" bekannten Auswanderern Sascha Thielen und Kathrin Westenburger, die in Peguera das "Red Rubber Duck" und bald ein zweites Lokal betreiben, könnte die Strategie Erfolg haben. Sie müssen es wissen. Beide haben sich Ende Mai 2017 im Mercadona in Andratx kennengelernt. "Es war am Joghurt-Regal", erinnert sich der 47-Jährige. Er sei an dem Tag total im Stress gewesen und hatte Einkäufe für sein Lokal zu erledigen. "Ich bin dann mit meinem Einkaufswagen an ihrem vorbeigefahren. Sie hat mich angelächelt und gestrahlt wie eine Sonne", so der Lokalbetreiber. Wenig später sei er ein zweites Mal an Westenburger vorbeigefahren, dann habe er sie aus den Augen verloren.

Auf dem Parkplatz des Supermarktes sah die Auswanderin, die damals wie Thielen vergeben war, das Auto von Sascha Thielen und die Werbung fürs Red Rubber Duck darauf. "Ein paar Tage später saß sie bei mir in der Bar", erinnert er sich. Beide waren zum damaligen Zeitpunkt noch in anderen Beziehungen. Voneinander lassen konnte sie dennoch nicht. Die ganze Liebesgeschichte lesen Sie hier.

Das halten die Auswanderer von der Supermarkt-Flirttechnik

2017 ist nun schon einige Jahre her. Die Supermarkt-Flirttechnik ging jedoch erst vor Kurzem viral. "Ich finde die Technik mega. Heute lernen sich alle nur noch im Internet kennen. Im Supermarkt siehst du den anderen direkt, bist in Aktion", so Thielen.

"Ich glaube auch, dass die Strategie Potenzial hat. Einkaufen gehen muss man ja immer. Man ist zum Beispiel deutlich öfter einkaufen als in einem Restaurant", stimmt ihm die 39-Jährige zu. Helfend hinzu komme, dass die Erwartungen beim Einkaufen deutlich geringer sind, als wenn man etwa zu einem Speeddating gehen würde. "Ich glaube, da man nicht damit rechnet, im Supermarkt seinen Traummann kennenzulernen, ist man zudem offener", so die Auswanderin, die sich selbst nicht hätte träumen lassen, ihren "Traummann beim Einkaufen kennenzulernen", wie sie sagt.

Bei Freundinnen habe sie mitbekommen, mit welchen Anstrengungen etwa Online-Daten über Apps wie Tinder verbunden ist. Die Hemmschwelle und der Zeitaufwand beim Einkaufen jedoch ist vergleichsweise gering.

Uhrzeit passt

Auch das Zeitfenster 19 bis 20 Uhr findet Thielen passend. "Wir haben uns auch etwa um diese Zeit kennengelernt, vielleicht minimal früher", so der Gastronom weiter.

Er hätte sogar noch einen Verbesserungsvorschlag für die Supermärkte: "Man könnte eine Flirtzone einrichten, etwa bei den Weinregalen. Sie suchen Singles gezielt auf und können dort ein Gläschen zusammen trinken."

Noch heute gehen die TV-Auswanderer regelmäßig an ihrem Kennenlernort einkaufen. "Wir sind fast alle zwei Tage da. Wenn wir bei den Joghurts vorbeilaufen, erinnern wir uns häufig an damals", so Thielen.

Von Kameras begleitet ausgewandert

2013 war Thielen zunächst mit seiner Frau Marina und deren gemeinsamer Tochter nach Mallorca ausgewandert. "Meine Eltern hatten früher auf Mallorca ein Haus", erklärte er die Verbindung zur Insel einst. Nicht einmal zwei Jahre nach seiner eigenen Auswanderung ging seine damalige Partnerin nach Deutschland zurück. Auch eine zweite Tochter bekam das Paar noch, das fortan eine Fernbeziehung führte.

Seine neuen Partnerin, Kathrin Westenburger, war 2016 ebenfalls mit ihrem damaligen Mann und den beiden Kindern auf die Insel ausgewandert. Die gelernte Zahntechnikerin hatte zunächst eine eigene Hausverwaltung. Zum ersten Mal gesehen hatten sich Thielen und Westenburger zwar im Sommer 2017. "Zusammengekommen sind wir im August 2020", erzählte Westenburger der MZ schon vor einiger Zeit. Mitte September eröffnen sie in Peguera nach dem Red Rubber Duck ein zweites Lokal.