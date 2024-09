Sommer-Ausgehtipps: In diesen zwölf Rooftops-Bars auf Mallorca legt sogar ein DJ auf

Erst seit Juli legt auf dem Rooftop des Vier-Sterne-Hotels im Carrer Gran Via Puig Major, 2, samstags ab 21 Uhr ein DJ aktuelle Musik auf. Geplant ist, dass dies jeweils von Mai bis Oktober so beibehalten wird. „Je nach Wetterlage, Auslastung des Hotels oder Verfügbarkeit der Künstler kann es zu Änderungen kommen“, heißt es vonseiten des Hotels, von dessen Rooftop-Bar aus man einen freien Blick auf den breiten Strand von Santa Ponça hat. Eine Reservierung ist nicht notwendig, Gäste müssen mindestens ein Getränk konsumieren. h10hotels.com

Shallow Sun Club (Magaluf)

Das Rooftop, das für seinen schwebenden Pool bekannt ist, liegt auf dem Innside Calvià Beach Hotel von Melià in der Avinguda de l’Olivera, 4. Von einer Seite aus blickt man auf den Strand von Magaluf. Im Sommer legt täglich von 12 bis 22 Uhr ein DJ auf. Wer nur etwas trinken will, muss keinen Eintritt bezahlen. Wer im Pool planschen will, wird für ein Getränk und eine Liege pro Tag mit 30 Euro zur Kasse gebeten. Am besten ruft man vorher an, um sicherzugehen, dass es noch freie Plätze gibt. Sporadisch finden Partys auf dem Rooftop statt. shallow.es

Leonardo Boutique Hotel Mallorca (Portals Nous)

Vom Rooftop Level 8 in dem Adults-only-Hotel in der Av. Tomàs Blanes Tolosa, 4, aus schaut man aufs Meer und hat auch den Hafenort gut im Blick. Geöffnet hat es von Mai bis September freitags und samstags von 19 bis 0 Uhr. Die Freitagspartys mit DJ-Musik (Mónica Berden) heißen „Idílio“ und beginnen um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Samstags läuft nur Musik vom Band, teils finden private Events statt. Die diesjährige Closing-Party ist am 13. September. leonardo-hotels.es

Nakar Hotel (Palma)

Schon seit der Eröffnung des Vier-Sterne-Hotels in Palmas Einkaufsstraße Jaime III. (Nr. 21) 2016 gibt es auf dem Rooftop mit Pool und freier Sicht auf die Kathedrale und den Hafen DJ-Sessions. Sie finden von Mitte Mai bis Mitte Oktober täglich von 19.30 bis 23 Uhr statt. Unter anderem Soul, Afro, Pop, Folk und elektronische Musik sind dann zu hören. Laut einem Sprecher kommen rund 50 Prozent Einheimische, 50 Prozent Touristen. Eine Reservierung ist nicht notwendig. nakarhotel.com

Ars Magna Bleisure Hotel (Palma)

Erst 2019 eröffnet hat auf Palmas Gastro-Meile Blanquerna Nr. 12 das Ars Magna Bleisure Hotel. Das Rooftop war, auch wegen der Pandemie, zunächst nur für Hotelgäste geöffnet. Mittlerweile können zu den zwei bis drei Events pro Monat, die immer freitags ab 19.30 Uhr stattfinden, auch auswärtige Gäste kommen, ob zur brasilianischen Nacht mit Barbecue, zur Latino-Nacht mit Tanz-Workshop oder Flamenco (Eintritt: 12–30 Euro). Resident-DJ ist Tony Caballero. arsmagnahotel.com

Boira im Nou Baleares (Palma)

An der umgangssprachlich Plaza de las Columnas genannten Plaça Francesc Garcia i Orell (Nr. 8) liegt im 2019 eröffneten ersten Vier-Sterne-Hotel des Viertels Nou Baleares die Rooftop-Bar Boira. Zwischen Juni und Oktober öffnet sie samstags von 19.30 bis 22.30 Uhr auch für Nicht-Gäste. Zwischen 20 und 22 Uhr legt ein DJ vor allem Funky House auf. Derzeit sind es Franbass und Rachel de Vidal. Reservierungen sind nicht möglich. Der Eintritt ist kostenlos. restaurantboira.com

Iberostar Selection Llaut Palma (Playa de Palma)

Nicht weit weg vom Megapark liegt in der Av. d’Amèrica, 2, das Fünf-Sterne-Hotel Iberostar Selection Llaut Palma mit seinem Katagi Blau inklusive Restaurant und Chill-out-Zone im siebten Stock. Für gewöhnlich steht dort zwischen Februar und November – die übrigen Monate über hat das Hotel geschlossen – freitags und samstags ein DJ hinterm Mischpult. Dann schallen Chill-out und kommerzielle Musik aus den Lautsprechern. Wer dazu nur etwas trinken will, muss nicht reservieren. Wer ein Abendessen im Hotel plant, sollte sichergehen, dass es auch freie Tische gibt (Tel.: 971-59 60 70). Der Eintritt für die Rooftop-Abende ist frei. iberostar.com

La Beach im Índico Rock Mallorca (Playa de Palma)

Ebenfalls an der Playa liegt im Carrer Antas de Ullà, 14, dieses Vier-Sterne-Hotel, das 2017 sein Rooftop einweihte. Laut eigener Angabe war es eines der ersten Hotels in der Gegend, das DJ-Abende und Liveshows angeboten hat. Zwischen April und Oktober gibt es täglich von 10 bis 23.30 Uhr Musik, ein DJ steht ab 13 Uhr hinterm Mischpult. Es läuft House, Afro- oder Tropical-House, zu besonderen Partys auch Reggaeton oder R ’n’ B. Das Hotel arbeitet mit Tagespässen, die man an der Rezeption reservieren kann (Tel.: 971-09 61 81). Nicht-Hotelgäste, die das Rooftop besuchen wollen, sollten sich vorab informieren, ob es noch Plätze gibt. indicorock.com

Bar Top im Gran Vista & Spa (Can Picafort)

Viele deutschsprachige Gäste wird man in der Bar Top im sechsten Stock des Gran Vista & Spa Can Picafort antreffen. Das Hotel liegt an der Hauptstraße Carretera Artà-Port d’Alcúdia, 68. Dienstags und donnerstags von 20 bis 22 Uhr legt zwischen Februar und Oktober ein DJ Chill-out-Musik auf. Eine Reservierung ist nicht notwendig. Externe Gäste können zwar kommen, um etwas zu trinken, dürfen aber den Pool nicht nutzen. Das Hotel arbeitet nicht mit Tagespässen. Hungrige Gäste können an der Rezeption jedoch ein Ticket fürs Abendessen kaufen und sich dann am Buffet außerhalb der Dachterrasse bedienen. grupotel.com

Hotel Onmood by BluePort Hotes (Cala Ratjada)

Das einstige Hotel Cooee, das 2024 unter dem Namen Hotel Onmood by BluePort Hotels neu eröffnet hat, bietet von Mai bis Oktober jeweils donnerstags bis samstags DJ-Sessions auf dem On the Rooftop an. Dann legt von 21 bis 0 Uhr Jose Ponce elektronische Musik auf. Künftig will das Hotel in der Nähe der Promenade (Carrer Castellet, 12) seinen Gästen zudem an weiteren Tagen eine besondere Erfahrung auf der Dachterrasse mit schönem Ausblick bieten. Eine Reservierung brauchen sie nicht. Auch hier gibt es keinen Mindestverzehr-Wert, Gäste müssen keinen Eintritt für den Besuch der Dachterrassen-Bar bezahlen. portbluehotels.com

Hotel Kyrat Amàrac (Cala Millor)

Noch ganz neu sind seit der diesjährigen Sommersaison die DJ-Abende in der Skybar dieses Vier-Sterne-Hotels an der Promenade (C/. de la Vinya del Mar, 1). Von Juni bis August gibt es mittwochs (20 bis 23 Uhr) DJ-Musik, im April, Mai, September und Oktober bei günstigen Witterungsverhältnissen von 18 bis 21 Uhr. Änderungen behält sich das Hotel vor. DJ Joan Ribot legt unter anderem Afro House auf. Einen Eintrittspreis für sein Rooftop verlangt das Adults-only-Hotel nicht. Auch einen vorgeschriebenen Mindestverzehr-Wert gibt es nicht. kyrathotels.com

The Top im Hotel Honucai (Colònia de Sant Jordi)

The Top befindet sich am Hafen (Carrer Bonança, 1) im vierten Stock des Hotels Honucai. Seit 2023 sorgt am Wochenende ein DJ für stimmungsvollen Sound. Zwischen Mai und September legt samstags und sonntags ab 19.30 Uhr bis circa 23 Uhr ein DJ auf. Derzeit gibt es zwei feste Partys: Bei den Solset Partys, die samstags stattfinden, liefert größtenteils DJ Óscar Romero Musik der Genres Disco oder Dance. Bei den Afterbeach Sessions mit Andrés Lladó gibt es sonntags Chill-Musik oder Deep House. Eintritt frei. hotelhonucai.com