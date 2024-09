Mallorcas Kult-Chiringuito s'Embat muss vorzeitig in die Winterpause gehen. Wie die Leitung der für ihre Konzerte bekannten Strandbar auf Social Media bekanntgab, habe die Gemeinde Campos eine einstweilige Verfügung ausgestellt, nach der keine Livemusik mehr gespielt werden darf – dies mache den Betrieb des Lokals nicht mehr rentabel, da viele Reservierungen wegfielen. Am vergangenen Samstag (31.8.) öffnete das Lokal zum letzten Mal in diesem Jahr.

"Kein Denkmal erwartet" S'Embat-Chef Manuel García drückte in einem Interview mit dem Regionalsender IB3 sein Unverständnis über die Entscheidung aus. Schließlich verfüge man über alle Lizenzen. "Wir wurden fünf Jahre in Folge zur besten Strandbar des Landes gewählt. Wir haben nie erwartet, dass wir ein Denkmal auf dem Dorfplatz in Campos dafür bekommen, aber auch nicht, dass uns das Rathaus jetzt so behandelt." Grund für die Entscheidung der Gemeinde waren offenbar Beschwerden von Anwohnern über den Lärm. S'Embat-Chef García bezweifelt, dass der Lärm tatsächlich vom Lokal ausgeht. Es gebe ständig Leute, die draußen an ihren Autos lautstark Partys feierten – dort schreite die Polizei aber kaum ein. "Ich kann kaum dafür verantwortlich gemacht werden für das, was außerhalb meines Lokals passiert." Gegenüber IB3 beklagte der Gastronom, dass keine richtigen Lärmmessungen durchgeführt würden. "Ich bin sicher, wir würden jede Prüfung bestehen." Mallorcas Hippie-Szene in der Bar S‘Embat in Ses Covetes Einspruch eingelegt Die Leitung der Strandbar, die bereits seit 19 Jahren zu einer der bekanntesten Institutionen des mallorquinischen Sommers gehört, gibt sich kämpferisch und hat Einspruch gegen die Entscheidung der Gemeinde eingelegt. Eine Antwort steht allerdings noch aus. Laut IB3 kann sich das Rathaus ein Jahr Zeit damit lassen. "Wir sind absolut sicher, dass wir bald wieder da sind, und das stärker als je zuvor", erklärte das Lokal in den sozialen Medien.