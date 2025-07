Fiesta! So war die Sommerparty der Mallorca Zeitung zu Füßen der Tramuntana

Party im Grünen: Statt wie gewohnt am Meer, hat die Mallorca Zeitung am Freitagabend (25.7.) in der Gartenanlage Jardins de Tramuntana vor den Toren Palmas den Sommer gefeiert. Rund 150 Leserinnen und Leser, Freunde und Partner der MZ genossen bei guten Gesprächen das Ambiente, die Musik, die Weinverkostung und das feine Essen. Später am Abend zog es dann auch einige mit den Beats des Amok-Clubs auf die Tanzfläche.

"Wir müssen von Berufs wegen mitunter schlechte Nachrichten überbringen", sagte der Chefredakteur der Mallorca Zeitung, Ciro Krauthausen, in seiner Begrüßung. "Umso mehr freuen wir uns, das gelegentliche mit so einem schönen Fest wieder wettzumachen." Die Mallorca Zeitung hatte bereits im Mai ihr 25-jähriges Bestehen groß gefeiert.

MZ-Sommerparty 2025: Sie waren unsere Gäste / Nele Bendgens

Gute Musik zu stimmungsvoller Kulisse

Die stimmungsvolle Kulisse - inklusive dem abendlichen Blick auf die Serra de Tramuntana von der Terrasse aus - bot den perfekten Rahmen für einen geselligen Abend unter freiem Himmel. Für die Musik sorgte zunächst das Lena Martin Duet, später DJ EazyMike vom Amok Club.

Weinverkostungen der Bodegas Sa Cabana, Santa Catalina und José Luis Ferrer luden zum Probieren und Genießen ein. Dazu gab es Fingerfood von Exclusive Catering.

Sommerparty der Mallora Zeitung 2025: So ließen wir es uns gut gehen / Nele Bendgens

Viele der 150 Anwesenden waren nicht zum ersten Mal bei einer Sommerparty der Mallorca Zeitung dabei. Es war ein herzliches Wiedersehen unter Gleichgesinnten – ein Abend voller guter Gespräche, Genuss und entspanntem Austausch zwischen Leserschaft, Redaktion und langjährigen Wegbegleitern.

Viel Aufmerksamkeit genossen dabei auch die Angebote unserer Hauptsponsoren. Das Immobilienunternehmen Mayer & Dau hatte einen Info-Stand aufgebaut, das Einrichtungshaus Living Dreams stellte Outdoor-Möbel aus, das Autohaus Proa fuhr mit BMW, Minis und chinesischen Elektroautos vor und das Gärtnereiunternehmen Jardins de Tramuntana lud zum Lustwandeln durch die Anlage ein.

Sommerparty der Mallorca Zeitung 2025: Diese Unternehmen unterstützten uns / Nele Bendgens

Viele Preise bei der Tombola

Viele weitere Unternehmen stifteten Preise für ein weiteres Highlight: die Tombola. MZ-Online-Chef Patrick Schirmer konnte reihenweise Preise ausrufen: von Wochenendausfahrten in schönen Autos über Gutscheine für Massagen und Luxus-Frühstücke bis hin zu einer Lampe des Einrichtungshauses Living Dreams im Wert von 1.000 Euro.

Kurzum: Wir wussten uns einmal mehr gutgehen zu lassen. Neben den Sponsoren und Unterstützern gilt dabei ein ganz besonderer Dank dem von Clara Oliveros angeführten Orga-Team. Bon estiu!, wie es auf Mallorca heißt: einen schönen Sommer!