Neue Sommermode auf Mallorca: Guayabera, was ist das überhaupt? Und braucht man das?

Wenn es Ihnen ein Trost ist: Auch viele Spanier wussten bislang nicht so genau, was eine Guayabera ist. Bis vor Kurzem war sie hierzulande auch allenfalls im Online-Handel erhältlich. Mit dem Sommerempfang des spanischen Königshauses auf Mallorca hat sich das nun auf einen Schlag geändert: Der Dresscode empfahl den Herren ausdrücklich das karibische Sommerhemd. Rund die Hälfte der versammelten männlichen Gäste hielt sich ebenso wie Gastgeber König Felipe VI daran. Will heißen: Die Guayabera wird jetzt voraussichtlich nicht mehr verschwinden.

In einem Satz zusammengefasst: Die Guayabera ist das Hemd der feinen Herren in der Karibik. Es ist aus Leinen und/oder Baumwolle, relativ locker geschnitten und man trägt es über der Hose. An der Vorderseite befinden sich in der klassischen Variante vier aufgesetzte Taschen, zwei oben und zwei unten - sowie seitliche Schlitze. Hinzu kommen (teils auch am Rücken) zierende, schmale Falten (alforzas). Die klassische Guayabera ist oft weiß oder in hellen Farben gehalten. Es gibt sie sowohl mit kurzen als auch mit langen Ärmeln.

Wer beim Sommerempfang der Royals glänzte / B. Ramón

Taschen für frisch gepflückte Guaven

Die Legende besagt, dass es ein kubanischer Bauer war, der dieses Hemd im 18. Jahrhundert erstmals bei seiner schneidernden Frau in Auftrag gab, um bei der Feldarbeit seine Sachen in den Taschen verstauen zu können. Angeblich stammt der Name Guayabera auch daher, dass man sich damit die Taschen mit frisch gepflückten Guayabas (Guaven) füllen kann. Aber das sind so Geschichten, die etwa Bewohner der Dominikanischen Republik sofort abstreiten würden: Dort heißt die Guayabera nämlich Chabacana, und man reklamiert ihren Ursprung ebenfalls für sich. Schriftlich erwähnt wurden die Hemden erst Ende des 19. Jahrhunderts.

Als größter Verfechter und einflussreichster Botschafter der Guayabera gilt der kolumbianische Schriftsteller und Nobelpreisträger Gabriel García Márquez (1927-2014). Das Hemd ist in der gesamten Karibik verbreitet und wird meist bei besonderen Anlässen wie Empfängen aus dem Schrank geholt - in Mexiko ist es nicht umsonst als "Hochzeitshemd" bekannt.

Guayabera-Träger: Kubas ehemaliger Staatschef Fidel Castro, Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez, König Felipe. / Efe

Spanische Warenhäuser wie El Corte Inglés oder Modemarken wie Scalpers haben die Guayabera erst in dieser Sommersaison ins Programm genommen. Andere Marken wie etwa "Mirto" beeilen sich nach dem Sommerempfang auf Mallorca zu versichern, dass sie ebenfalls diverse Guayabera-Varianten anzubieten haben.

Braucht man nun auf Mallorca eine Guayabera?

Die Vorteile des feinen Stücks liegen auf der Hand: Es ist elegant und luftig zugleich und damit besser für hohe Temperaturen geeignet als so manch anderes Hemd. Wir wagen die Prognose: Die Guayabera ist gekommen, um auf Mallorca zu bleiben - und sei es nur, weil rund 150 männliche Vertreter der sogenannten gesellschaftlichen Elite sich für den Empfang im Königshaus eine angeschafft haben und sie nun voraussichtlich weiter tragen werden.

Wer da mithalten will, mag die Anschaffung erwägen. In der Endphase des Sommerschlussverkaufs kosten sie bei El Corte Inglés ab 47,95 Euro, der mallorquinische Designer Pedro Monge hätte allerdings auch welche für 260 Euro im Angebot. Allerdings sind längst nicht alle Modelle, die derzeit in Spanien auf dem Markt sind, wirklich kleidsam. Manche wirken eher klobig. Die richtig guten Hemden dürften also weiterhin aus der Karibik kommen.