Der andere Ballermann: So feiern die Niederländer an der Playa de Palma

Mit Arenal verbinden viele vor allem den Ballermann und damit die Partyszene rund um den Balneario 6. Hier im Bermuda-Dreieck zwischen Megapark, Bierkönig und Oberbayern lassen sich vor allem Deutsche bereits ab mittags betrunken treiben. Ein paar Hundert Meter weiter südöstlich haben die Niederländer zwischen den Balenarios 1 und 3 ihre eigene Ausgeh-Ecke. Auch hier braucht man kein Spanisch, um unter seinesgleichen in Strandnähe zu feiern. Alles in Nederlands halt. Die MZ hat sich unter die Leute gemischt.

De Hollander ist eine beliebte Kneipe gleich gegenüber der End-Haltestelle der Buslinie 25 / Alexandra Bosse

Es ist früher Samstagabend, gegen 18 Uhr. In der Bar De Hollander direkt gegenüber der Endhaltestelle der Buslinie 25 geht schon die Post ab. „Ich habe keine Zeit, jetzt ist gerade Primetime“, ruft der etwa 25-jährige Barbesitzer mit zurückgegelten blonden Haaren, während er zwischen Küche und Tresen hin- und hersprintet. Er habe das Lokal vor knapp einem Jahr übernommen, für weitere Auskünfte sei er gerade nicht zu haben.

Immer wieder gehen hier niederländische Snacks wie Bitterballen, Broodje Kroket oder Tosti über die Theke. Kein Wunder, denn die traditionelle Abendbrotzeit in den Niederlanden liegt zwischen 17 und 19 Uhr. Auf den zahlreichen Bildschirmen spielt gerade Feyenoord Rotterdam gegen NAC Breda in der Eredivisie. Auch hier ist Samstag der Fußballtag. Das Publikum: überwiegend männlich, Anfang 20 und schon reichlich angetrunken. Einige tanzen auch schon ohne Musik.

Das Publikum hier ist jung und feierfreudig. / Alexandra Bosse

Gleich am Eingang sitzen Stefan (21) und seine Kumpels aus Urk zu acht um zwei Stehtische. Sie alle tragen dieselbe lange Goldkette um den Hals. Es wird gerade die zweite Bacardi-Flasche mit Sprühkerze serviert, und kurz ertönt ein niederländischer Schlager, bei dem alle mitgrölen, dann geht es weiter mit dem Audio der Fußballkommentatoren. Auf die Frage, ob jemand von ihnen Geburtstag habe, antwortet Koen: „Wir sind sechs Tage hier und übernachten im Hotel Hispania, wenn du mal vorbeikommen möchtest. Du weißt, was MILF (Mother I’d like to fuck, Anm. d. Red.) bedeutet, oder?“ Allgemeines Gelächter. Es ist Zeit, die Bar zu wechseln. Vorher verschenken sie noch eine ihrer Sonnenbrillen. Wie die afrikanischen Straßenhändler an der Playa de Palma haben sie zwei komplette Träger mit etwa 30 Brillen dabei. „Für später, dann ziehen wir in Richtung Megapark“, erzählt Stefan.

Viele Kneipen servieren auch die typisch niederländischen Snacks wie Bitterballen oder Broodje Kroket. / Alexandra Bosse

Am Carrer de Cartago reihen sich die niederländischen Kneipen aneinander: „De Heeren van Amstel“, „Bar Cafe De Zaak“, „De Babbelaar“ oder „Hoek van Holland“. Überall dasselbe Bild: die für Nederlandse kroegen typische rustikale dunkle Holzeinrichtung, auf den Bildschirmen läuft die Eredivisie, und die Tische sind belegt von Gruppen hollandse jongens, um die 20 in Sporttrikots. Auch die Mädels glucken meist in Rudeln beisammen. Sie sitzen vorzugsweise auf den Außenterrassen unter Heineken-Sonnenschirmen oder stehen in Megaparkshirts und Jeans-Hotpants in der Schlange vorm McDonald’s.

Die Bar "De Slok" liegt gleich in der Nähe vom Balneario 3 und ist sowas wie die niederländisch-deutsche Grenze am Ballermann. / Alexandra Bosse

Das Bar-Café „De Slok“ mit dem Beinamen „Zur Altstadt“ liegt kurz vorm Balneario 3 und scheint so etwas wie die deutsch-niederländische Ballermann-Grenze zu sein, hier mischt sich auch älteres sowie deutsches Publikum unter die Gäste. „Warum die Bar auch einen deutschen Namen trägt, habe ich leider vergessen“, meint der Bar-Manager Max, der über dem Laden wohnt. Auch er ist Mitte 20, höflich, aber möchte nicht aufs Foto. „Ich finde die deutsche Gegend von Arenal echt zu extrem. Hier in unserer Ecke geht es viel ruhiger zu. Gesellig wie in den Niederlanden halt, nur sonniger.“ Die Studentin Sara (20) unterstützt ihn drei Wochen lang als Ferienjob-Bedienung. „Ich komme schon das dritte Jahr her, es ist immer wieder toll hier“, sagt sie.

Der niederländische Rapper ADF Samski bei einem seiner Konzerte im Club NL an der Playa de Palma / Alexandra Bosse

Gleich nebenan liegt unterirdisch die Disco „Club NL“. Hier treten während der zweimonatigen Sommersaison im Juli und August regelmäßig gegen drei Uhr morgens niederländische Musikstars in Club-Atmosphäre auf. Hip-Hop-Szenegrößen wie Jonna Fraser, Yssi SB, Boef oder ADF Samski kommen hier vorbei, aber auch Schlagerstars wie Wesly Bronkhorst oder Sven Versteeg waren diese Saison schon da. Wer es oranje mag, ist hier gut aufgehoben.

Feiern mit den Niederländern Verschiedene Bars, Clubs und Kneipen zwischen dem Balnearios eins und drei, Carrer Cartago, Arenal. Club NL: Im Juli & August täglich von 23–6 Uhr geöffnet, www.clubnl-mallorca.nl

