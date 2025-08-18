25 Euro statt kostenlos: Jetzt verlangte auch der Bierkönig auf Mallorca erstmals Eintritt

Da waren doch mehrere Tausend Schinkenstraßen-Besucher am Samstagabend (16.8.) recht erstaunt, als plötzlich Kassen an den Eingängen des Bierkönigs aufbaut wurden. Dabei wollten sie doch alle Heino sehen – gratis. Stattdessen wurden vom Bierkönig erstmalig in seiner Geschichte 25 Euro Eintritt aufgerufen. Dafür gab es einen Getränke-Bon für ein typisches Ein-Liter-Maßgetränk, wie Wodka Lemon, ein T-Shirt mit dem Logo des Party-Tempels und den Auftritt des dienstältesten Schlagersängers Deutschlands.

Mit diesem Schritt verabschiedet sich nun auch der Bierkönig von seiner Umsonst-Kultur, an der die Macher so lange festhielten. Zwar gab es 2018 und 2019 bereits Versuche eine Art Bezahl-Festival mit Künstlern wie Kerstin Ott oder Ella Endlich zu etablieren, doch das kam für die durch Umsonst-Kultur verwöhnte Besucher zu früh. Nur wenige Hundert Besucher waren bereit Geld im Vorverkauf auszugeben.

Megapark machte es 2023 bereits vor

Erst nach der Corona-Pandemie traf die Bezahlschranke auf ein aufgeschlosseneres Publikum. Wegbereiter dieses Trends war der Megapark, der 2023 sein Bezahlsystem etablierte für Künstler wie Mickie Krause, Knossi oder Finch. Kosten für den Einlass: Ebenfalls 25 Euro.

Jetzt zog der Bierkönig nach. Begründet wird diese Maßnahme inoffiziell mit dem Argument, dass die Umbau-Arbeiten des Party-Tempels Millionen gekostet hätten, zudem leiste sich der Bierkönig mittlerweile berühmte Künstler wie Sido oder Heino, die erheblich höhere Gagen verlangen, als der herkömmliche Ballermann-Sänger. Die Partyszene reagiert gespalten auf die Einführung eines Bezahlsystems. Eine Hälfte äußert Verständnis für die Maßnahme, schließlich müssten die Künstler auch ordentlich entlohnt werden. Zumal – heißt es - vertrinke man sowieso mindestens 25 Euro im Bierkönig. Die andere Fraktion hält den Ballermann nun endgültig für tot und kündigte an, die Party-Bollwerke zukünftig zu meiden.

Ob der Bierkönig zukünftig häufiger oder gar dauerhaft Eintritt verlangen wird, ist bisher unklar. Von den Machern heißt es, das Ganze sei ein Test gewesen, der jetzt ausgewertet würde. Durchaus möglich also, dass zumindest bei den Künstlern mit einer Gage über 30.000 Euro (Heino, Sido) wieder die Abendkassen aufgebaut werden.