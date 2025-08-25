Nutella-Paella und Eheprobleme: Neckermann-Reiseleiterin plaudert aus dem Nähkästchen

Besuch von zwei jungen Müttern mit ihren Babys im Buggy. Wortlos stellt mir die eine Mama ein Nutella-Glas auf den Schreibtisch. Ich erkenne Nutella-Reste, aber auch Reis. Bei näherer Betrachtung noch Fleisch, grüne Bohnen und eine Muschel. „Paella“, sage ich. „Davon gibt es rund 200 Varianten.“ Die Nutella-Mama ist weniger erfreut. „Es ist eine Unverschämtheit, uns so einen undefinierbaren Fraß vorzusetzen“, sagt sie. Nach einigem Gezeter ziehen die Urlauberinnen aus dem Ein-Sterne-Hotel ab. Wochen später flattert eine Klage ins Haus. Absender ist das Sozialamt in Bremen. Das „Schmarotzer-Duo“ hatte sich die Reise noch vom Sozialstaat finanzieren lassen. Die Nutella-Klage wurde letztlich aber glasklar abgewiesen.

Das ist eine gekürzte Kostprobe aus dem vor zwei Monaten erschienen Buch „Hilfe, (für) Urlauber“ der ehemaligen Reiseleiterin Astrid Schelfhout. Die gebürtige Niederländerin hat 40 Jahre lang deutsche Neckermann-Urlauber auf Mallorca betreut und ihre besten, kuriosesten und witzigsten Erfahrungen in derartigen Anekdoten niedergeschrieben.

Kommt eigentlich aus einer Zirkusfamilie

Die heute 71-Jährige entstammt einer Zirkusfamilie. Mama und Papa tourten mit dem Zelt durch Deutschland, die Tochter wuchs somit zweisprachig auf. „Es war ein traumhaftes Leben. Ich konnte Tigerwelpen füttern. Welches Kind darf denn so was?“, sagt sie dazu. Im Alter von sechs Jahren musste sie zur Oma nach Den Haag ziehen, um einem geregelten Schulalltag nachzugehen. „Das war nicht so witzig. Meine Großmutter war streng, aber auch inkonsequent. Ich wurde aus meinem gewohnten Umfeld rausgerissen.“

Die Jahre vergingen, und Schelfhout machte eine Ausbildung zur Sekretärin. Dabei sei sie die geborene Reiseleiterin gewesen. „Wenn ich im Urlaub war, haben mich immer Touristen angesprochen und um Hilfe gebeten. Ich trug das wie einen Stempel auf der Stirn geschrieben.“ Bei einem Bootsausflug von Jugoslawien nach Italien sprang sie ein, um für eine niederländische Gruppe zu übersetzen. Als ihr der Kragen platzte und sie einem Neckermann-Reiseleiter vorwarf, dass sie ständig seinen Job übernehmen müsse, habe ihr dieser ein Bewerbungsformular gegeben.

1977 war das. Die Niederländerin schulte um. Am Anfang ging es nach Jugoslawien, später zur Skisaison nach Österreich. „Dort lernte ich meinen Mann kennen, der auf einem Reiterhof in Tirol arbeitete“, erzählt sie. Der Stall eröffnete wenig später eine Zweitstelle auf Mallorca. Das Paar wanderte aus.

Seit 1979 als Reiseleiterin auf Mallorca

Seit 1979 war Schelfhout nur noch als Reiseleiterin auf der Insel tätig. „Ich war hauptsächlich in Hotels in Can Picafort und Alcúdia eingesetzt, wo ich eine Sprechstunde hatte und Ausflüge verkaufte. Damals waren die mallorquinischen Bauern noch mit Mopeds unterwegs. Autos gab es nur wenige. Und wenn, dann uralte Modelle. „Ich bin mit dem Firmenwagen umhergefahren und wurde immer begrüßt. Ich dachte, die sind aber freundlich hier.“ Dabei war das Heben des Arms Ende der 70er die mallorquinische Variante des Blinkers. „Arm oben – rechts abbiegen, Arm unten – links abbiegen. Selbst als die Autos später Blinker hatten, wurde noch lange Zeit der Arm aus dem Fenster gehalten.“

Als Reiseleiterin war die Niederländerin oft Mädchen für alles. „Nicht selten kamen die Urlauber mit Eheproblemen zu mir. Entweder ich konnte sie lösen, oder ich habe einen von beiden per Flieger in die Heimat geschickt.“ Jede Woche besuchte sie die mittlerweile geschlossene Showbühne Son Amar, eines der Highlights für die Urlauber. „Die Inselrundfahrt war ansonsten der am meisten gebuchte Trip.“ Der ging von Can Picafort über Alcúdia und Inca nach Sa Calobra mit dem Bus. Von dort mit dem Boot nach Port de Sóller. Dann zuerst in die Straßenbahn und später in den Roten Blitz. „In Palma sammelte uns wieder der Bus ein. Die Tour gibt es heute noch.“

Reiseleiterin Astrid Schelfhout. / Nele Bendgens

Wie sich Mallorca in der Zeit veränderte

Wobei die Urlauber heute noch mehr auf Bootstouren setzen würden. „Das gab es früher kaum“, sagt die Reiseleiterin, die sich wegen des Massentourismus immer mehr Sorgen um ihre Insel macht. „Mallorca ist überlaufen, und die Regierung reagiert nicht.“ Die heutige Rentnerin lebt immer noch in Can Picafort. „Ich kann im Umkreis von zwei Minuten fünf illegale Ferienunterkünfte zeigen. Da kommt nie ein Kontrolleur vorbei.“ Sie selbst sei aber noch in der Lage, urtümliche Ecken auf Mallorca zu finden. „Wobei schon vor Jahrzehnten meine Antwort auf die Frage nach geheimen Buchten war: Kommt im Dezember wieder, wenn ihr den Strand für euch haben wollt“, sagt Schelfhout.

Wie ihr die Idee mit dem Buch kam

Schon in den 80er-Jahren sei ihr die Idee gekommen, ihre Erlebnisse in einem Buch niederzuschreiben. Sie hielt die Anekdoten immer in einem kleinen Notizheft fest. So auch die Story mit einem der ersten Rollkoffer auf Mallorca. „Da war ich gerade zu Besuch im Hotel in Cala Ratjada. Der Busfahrer verlud das Gepäck und legte den Koffer auf die Straße.“ Daraufhin kam der Urlauber und stellte ihn wieder auf die Rollen. Das Spiel wiederholte sich dreimal, ehe der Busfahrer es dabei beließ. „Die Straße war abschüssig. Der Koffer rollte los und auf eine Klippe zu. Der Urlauber rannte hinterher, konnte aber nur noch zugucken, wie das Gepäck ins Meer stürzte. Ich musste mir das Lachen verkneifen. Den Koffer konnten wir nicht wieder an Land bringen“, erinnert sie sich.

Trotz aller Vorfälle liebte die 71-Jährige ihren Job. „Es war mein Bestreben, den Leuten einen unvergesslichen Urlaub zu bescheren“, sagt sie. Ihre Karriere endete abrupt und unfreiwillig. 2019 meldete Neckermann Insolvenz an. In den Ruhestand gehen wollte die Niederländerin eigentlich nicht. „Andere Reiseanbieter stürzten sich auf die besten Neckermann-Reiseleiter.“ Auch sie erhielt ein Angebot von Dertour. „Dann kam aber Corona, und es war Geschichte.“ Sie musste den Schlussstrich unter den Arbeitsalltag ziehen. „Reiseleiter ist heutzutage sowieso ein aussterbender Beruf. Wenngleich sich viele ältere Urlauber den Ansprechpartner noch wünschen.“

„Hilfe, (für) Urlauber“ von Astrid Schelfhout ist bei Vindobona erschienen und kostet 16,40 Euro. In Palma ist das Taschenbuch etwa in der Buchhandlung Akzent erhältlich.

