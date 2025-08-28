FC Merowinger sagt Kölsche Woche am Ballermann ab – Tradition nach 53 Jahren beendet

Die Erfinder der Kölschen Woche haben ihre Kölsche Woche am Ballermann für dieses Jahr kurzfristig abgesagt. Der FC Merowinger wird nicht mehr wie üblich in der dritten Septemberwoche nach Mallorca reisen.

Das hat in dieser Woche der Präsident der Kölner Thekentruppe, Sascha Adams, auf Facebook verkündet. Er schreibt: "Dieses Jahr wird auf Mallorca kein Fest vom FC Merowinger stattfinden. Vielen Dank für euer Verständnis und eine schöne Zeit auf Malle."

Dass ein Fußballverein nicht an den Ballermann reist, ist eigentlich keine wirkliche Nachricht. Beim FC Merowinger verhält sich das aber anders.

Erfinder des Begriffs "Ballermann"

Die Kölner kommen seit 1972 – mit einer Corona-Pause – ununterbrochen an die Playa de Palma. Immer zur gleichen Zeit, immer im gleichen Hotel. Hauptsächlicher Reisegrund: praktische Umsetzung der Kölschen Jemötlichkeit im Ausland, als gäbe es kein Morgen. Die Merowinger haben Anfang der 70er-Jahre den Begriff "Ballermann" erfunden, weil sie das Wort Balneario nicht aussprechen konnten, und dazu auch die Kölsche Woche, die mittlerweile ein ganzer rheinischer Monat an der Playa de Palma geworden ist.

Der Grund für das (vorläufige) Ende der Party-Aktivitäten: der Tod des Ehrenpräsidenten Werner Dive, der am 1. Juli im Alter von 80 Jahren verstorben ist.

Jetzt tritt ein, was alle aktiven Merowinger befürchtet haben: Wenn Werner stirbt, zerfällt der Kreis der feiernden Brüder und Schwestern. Dive organisierte die Reisen der Merowinger von Anfang an und bis zum Schluss, peitschte die teils hochbetagten Pensionäre an die Playa, um die Kölschen Traditionen in Form von Strandparty, Poolparty, Karnevalsparty zu pflegen.

"Werner würde sich im Grabe umdrehen"

Auf die Absage der 54. Reise an den Ballermann reagieren die Vereinsmitglieder zum Teil mit Entsetzen. „Werner würde sich im Grabe umdrehen“, sagt einer. Willi Krömert, ehemaliger Präsident der Merowinger und neben Werner Dive das zweitbekannteste Gesicht der Truppe, reist gar nicht erst an. „Ein paar von uns werden trotzdem kommen, aber nicht als Merowinger.“ Und dann verweist er auf das kommende Jahr. Überzeugt klingt er dabei nicht.

Es ist davon auszugehen, dass der FC Merowinger nie wieder so auf der Insel feiern wird wie in den letzten 53 Jahren. Somit ist mit Werner Dive auch die älteste Tradition gestorben, die der Ballermann in seiner jungen Geschichte zu bieten hatte: die Kölsche Woche des FC Merowinger.