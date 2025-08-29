Endlich wieder ein Tag der offenen Tür auf der Finca von Peter Maffay
Anlass ist das 25-jährige Bestehen der Peter-Maffay-Stiftung
Der Tag der offenen Tür auf der Maffay-Finca in Pollença auf Mallorca ist legendär. Bis 2014 strömten zu dem Event jeweils Tausende Besucher. Dann wurde dem Sänger, seiner Familie und seinen Mitstreitern in der Peter-Maffay-Stiftung der Trubel wohl zu viel. Erst im vergangenen Mai wurde die Tradition, wenn auch in kleinerem Rahmen und unter anderen Vorzeichen, bei einem Frühlingsfest auf der Finca Can Sureda wieder aufgenommen. Allerdings ging es hierbei vor allem darum, den neuen Betreiber der Finca mit Hofladen und Einkehrmöglichkeit bekannter zu machen.
Nun aber steht wieder ein echter Tag der offenen Tür an, und wieder rechnen die Veranstalter mit 3.000 bis 4.000 Besuchern und Fans, die dem Musikidol nahe kommen wollen. Anlass ist das 25-jährige Bestehen der Peter-Maffay-Stiftung. Sie betreibt auf der benachbarten Finca Can Llompart das Tabalugahaus. Dort wird Kindern und Jugendlichen, die es im Leben nicht leicht haben, eine Mallorca-Auszeit ermöglicht.
Wann und wo?
Gefeiert wird am Freitag, den 3. Oktober, von 12 bis 18 Uhr auf der Areal des Tabalugahauses Finca Ca’n Llompart sowie wohl auch auf der Finca Can Sureda. Der Eintritt ist frei.
Was erwartet die Gäste?
- Ein buntes Programm für die Kinder
- Musikalische Darbietungen zur Feier des Tages
- Besichtigungen der Tabalugafinca Can Llompart
- Informationen zu den Projekten der Peter-Maffay-Stiftung
- Leckere Speisen und erfrischende Getränke
Wie komme ich hin?
Wichtig: Auf dem Gelände stehen keine Parkplätze zur Verfügung. Die Anfahrt erfolgt über einen Shuttlebus-Service. Nur so kann verhindert werden, dass die engen Straßen verstopfen. Die Busse verkehren ab 11.30 Uhr vom Parkplatz in Pollença (beim Kreisverkehr mit dem großen Hahn ‚Rotonda del Gall‘) zur Maffay-Finca und wieder zurück. Menschen mit eingeschränkter Mobilität werden eine Sondergenehmigung zur Anfahrt mit dem eigenen Fahrzeug beantragen können.
Wird Peter Maffay auch da sein?
Aber selbstverständlich. Alle Informationen gibt es unter diesem Link.
Der MZ-Preisträger Peter Maffay ist Mallorca seit vielen Jahren verbunden. Can Sureda und Can Llompart sind zwei benachbarte Anwesen. Auf Can Sureda gibt es auch außerhalb dieser Anlässe Einkehrmöglichkeiten und einen Hofladen namens 'Mad Donkey'. Pächter ist der Deutsche Kai Pechtold.
