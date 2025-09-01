Adiós, Casa de Cookie: Silent Disco deutscher Betreiber in Palma schließt nach fünf Jahren

Das Nachtleben auf Mallorca wird wieder um eine Institution ärmer: Die "Silent Disco" La Casa de Cookie – oder kurz: Cookie's – an der Plaça del Banc de l'Oli mitten im Herzen von Palma wird ihre Pforten nach fünf Jahren schließen, wie die Betreiber am Montag (1.9.) in den sozialen Netzwerken verkündet haben. Besitzer der stillen Disco mit Kopfhörern ist der Norddeutsche Thorsten Sievers (Spitzname: "Cookie"), der für den Betrieb zeitweise Unterstützung von seiner Tochter Maru Vock sowie von weiteren Mitarbeitern hatte.

Für viele Fans der hierzulande in dieser Form ziemlich einmaligen Bar kommt die Nachricht der Schließung überraschend, zumal nicht viel Zeit bleibt, um Abschied zu nehmen: Bereits am Dienstag (2.9.) soll endgültig Schluss sein. An diesem Abend hat das "Cookie's" zum letzten Mal geöffnet. "Also kommt vorbei und trinkt ein letztes Bier mit uns", heißt es im Beitrag, der auf Instagram und Facebook veröffentlicht wurde.

Zu viel Ärger mit den Nachbarn

Zu den Gründen, warum das so beliebte und oft proppenvolle Cookie's nun dichtmacht, steht hingegen nichts im Abschieds-Post – die MZ hat bei Thorsten Sievers nachgefragt: "Wir haben leider immer relativ viel Ärger mit den Nachbarn", erklärt der Besitzer. Auch Polizeieinsätze habe es häufig gegeben. "Deshalb haben wir beschlossen, dass wir das lassen in der Nacht."

Obwohl das Konzept der stillen Disco per se beinhaltet, keinen Lärm zu verursachen, der dem einer "echten" Disco gleichkommt, hat die bis 2 Uhr morgens geöffnete Bar sich bei den unmittelbaren Anwohnern nicht nur Freunde gemacht: Stein des Anstoßes war vor allem, dass einige nicht mehr ganz nüchterne Gäste gern zu später Stunde draußen vor der Tür eine Tanzpause einlegten. Zweites Problem: "Sie singen halt doch mit. Und zwar laut", sagt Sievers. "Bei Gruppen von 25 Leuten, die den gleichen Song singen, hört man das selbst noch in den Restaurants gegenüber."

Der ehemalige Barkeeper Alexander Rodríguez und Maru Vock, Tochter des Besitzers „Cookie“ (Archivbild). / Nele Bendgens

Refugium für tanzwillige Nachtschwärmer

Auf der anderen Seite hat das "Cookie's" über die Jahre die Herzen einer enorm bunten Klientel erobert: von alteingesessenen Gästen aus dem Viertel, die im Barbereich oben ganz entspannt ein Getränk zu sich nehmen wollten, bis hin zu Hostel-Gästen, Reisenden und jungen Residenten, die im Keller zu verschiedenen Musikrichtungen tanzten und dabei ihre eigenen DJs sein konnten. Stets heiß umkämpfte Güter: die zu vorgerückter Uhrzeit immer knapper werdenden Bluetooth-Kopfhörer und die Playlists, die Besucher an den neben der Bar montierten Tablets selbst bearbeiten durften.

Die Casa de Cookie war mitten in der Altstadt das einzige Refugium für Nachtschwärmer, die noch Lust hatten, zu tanzen – und jeder Abend dort war anders und auf irgendeine Art und Weise denkwürdig. Nostalgiker dürfen mit unserem Artikel aus dem Jahr 2022 noch einmal in Erinnerungen schwelgen, als sich die MZ unters Volk gemischt und mitgefeiert hat.

Neues Projekt: "Es bleibt ein bisschen verrückt"

Das "Cookie's" wird nun übrigens nicht den Besitzer wechseln, doch die Zukunft verspricht, gesitteter zu werden: "Wir werden weitermachen, aber nicht als Kopfhörer-Party-Bar", sagt Sievers. An Ort und Stelle soll stattdessen, nach größeren Umbauarbeiten, im Oktober eine gehoberere Weinbar mit Terrasse entstehen, die aber schon um 23 Uhr schließen wird.

Dem Betreiber ist klar, dass sich die Klientel mit dem neuen Konzept verändern wird, allein schon, weil die Preise dann etwas teurer werden. Und auch, weil es Kunst statt Gesang geben wird: Denn im Keller wird der Dancefloor verschwinden und dafür eine Galerie Einzug halten. Allerdings keine versnobte, "wo man sich ohne Gucci-Anzug gar nicht reintraut." Der Vibe und auch die Exponate werden cool und "ein bisschen verrückt bleiben", verspricht "Cookie".