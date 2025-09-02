Letzte Bastion am Ballermann: Was die Bogart’s Bar so besonders macht

Beim Wort Ballermann denken die meisten sofort an die größte deutsche Partyhochburg im Ausland. Megapark, Bierkönig – alles laut, alles groß. Aber: Einen Schotten gab es dort schon lange vorher. Ein Relikt dieser alten Zeit steht noch immer – ein seit 1983 betriebenes Kellerlokal, die Bogart’s Bar. Die Betreiber Gerald und Pauline Herriot kommen aus Schottland und stehen jeden Tag selbst hinter dem Tresen. Auf ein Foto wollen sie nicht.

Für ein klassisches Bargefühl sorgt auch die Billard-Zone. / Anastasia-Maria Benjawski

Als der Megapark noch Zukunft war

Gegründet wurde die Bar zu einer Zeit, als das Viertel noch aus kleinen Hotels und Bars bestand. Dort, wo heute Bühnen, Großbildschirme und animierte Menschenmengen stehen, befand sich früher das kleine Hotel Los Ángeles. Gerald Herriot erinnert sich: „In den 2000ern – boom, auf einmal stand da der Megapark.“ Die Bogart’s Bar blieb am selben Ort. 500 Meter von dem riesigen Partybau entfernt.

Kein Platz für Kompromisse

Warum sie nach all den Jahren nicht aufgeben? Die Antwort fällt knapp aus: „Wir sterben hier“, sagen die Betreiber einstimmig. Kaufanfragen für die Bar gibt es regelmäßig – das Paar lehnt sie stets ohne Diskussion ab. Eine bewusste Entscheidung gegen schnelle Trends, gegen austauschbare Konzepte und gegen eine Art von Gastronomie, die nur auf Masse setzt.

Mit dem Aufstieg des Megaparks habe sich die Gegend stark verändert, sagen die beiden. Die Playa de Palma ist heute in der Hand der Partyurlauber und Pauschaltouristen, der Eventgastronomie und der organisierten Unterhaltung. Viele kleine Betriebe haben aufgegeben oder sich angepasst. Das Bogart’s nicht.

Patriotismus im Kleinen: Die handbemalten schottischen Kicker. / Anastasia-Maria Benjawski

Charme statt Show

„Das ist eine echte Bar – deshalb heißt das auch authentisch“, sagt Gerald Herriot. Es gibt einen Billardtisch und einen Kicker mit in den Farben der schottischen Flagge selbst bemalten Figuren. Auf dem Fernsehbildschirm läuft Fußball. Die Musik: wie in den 80ern. Das Erste, was die Reporterin bei dem Barbesuch zu hören bekommt, ist der Klassiker „September“ von Earth, Wind & Fire.

Zu dem deutschen Wahnsinn rundum mag sich das auch sonst wortkarge Paar nicht äußern. Die Zusammensetzung ihrer Gäste sei vielfältig. Neben deutschsprachigen Urlaubern kämen auch Skandinavier, US-Amerikaner, primär bleibe es aber bei den Briten. Die Betreiber legen nach eigener Aussage keinen Wert auf ein bestimmtes Publikum. In der Bar begegnen sich ältere Stammgäste, die seit Jahrzehnten kommen, ebenso wie junge Urlauber auf Kurztrip. „Früher blieben viele Besucher zehn bis vierzehn Tage, mittlerweile sind es oft nur noch vier oder fünf“, konstatiert Gerald Herriot.

Eine Portion schottischer Humor. / Anastasia-Maria Benjawski

Die letzte Bastion der alten Playa

Während nebenan Zehntausende zu Live-musik feiern, bleibt es drinnen ruhig. Wer hierherkommt, sucht weniger Unterhaltung als einen Ort der Begegnung. Gespräche, Kartenspiele und kleine Wettbewerbe am Billardtisch prägen den Besuch. Und so erzählt die Geschichte der Bogart’s Bar auch etwas über die Entwicklung der Playa de Palma. Vom einfachen Viertel mit familiär geführten Pensionen zur Eventhochburg des Massentourismus – und vom Bemühen, darin eine eigene Identität zu bewahren.

Dieses Stück Kulturerbe liegt in der Carrer de Cartago 10, mitten in Ses Cadenes.

