Techno statt Tunnel: An der Plaça Gomila eröffnet der neue Sótano Club

Beim Hinabsteigen der Eingangstreppe riecht es nicht nach Bier und Schweiß, sondern nach frischer Farbe: Der legendäre Tunnel Rock Club in Palma, der vergangenen Sommer nach mehr als 30 Jahren dichtmachte, hat sich verwandelt. Er heißt nun Sótano Club (Kellerclub), sieht im Kern noch aus wie zuvor, wurde aber renoviert und aufgehübscht: Die zentrale Bar und die Bäder erstrahlen in neuem Glanz, an einigen Wänden ranken sich Kunstpflanzen empor und wo sich rechts eine zweite Bar befand, ist ein abgetrennter VIP-Bereich entstanden, wo bis zu acht Personen beim Feiern unter sich bleiben und per Knopfdruck Drinks bestellen können.

Hinter dieser überraschenden Wiedergeburt steckt das Gespann, das auch für den Es Molí Club verantwortlich ist: dessen Eigentümer Miguel Fernández und das DJ-Ehepaar Paula Serra (34) und Victor Lorenzo (40, Künstlername: Vikenzo). Die Eltern einer kleinen Tochter waren auf der Suche nach einem neuen, ambitionierten Projekt, erzählen sie beim MZ-Besuch kurz vor dem Opening. „Es Molí läuft ziemlich gut, ist uns aber ein wenig zu klein geworden“, erklärt Serra. „Wir wollen uns ein wenig der Club-Kultur annehmen, die auf der Insel immer mehr verloren geht“, so Lorenzo.

So sieht es im neuen Sótano Club aus (das Bild stammt vom Pre-Opening am 4.9.). / privat

"Es ist eine Herausforderung"

Ein knappes halbes Jahr dachten die beiden darüber nach, dann trafen sie vor drei, vier Monaten die Entscheidung, den Club zu übernehmen. Eine keineswegs risikofreie, denn die Gegend ist nicht einfach, unter anderem mangelt es an Parkplätzen. „Es ist eine Herausforderung“, räumt Lorenzo ein. „Clubs haben viele Beschränkungen. Es wird immer schwieriger, etwas Neues zu eröffnen. Und an einem Ort wie Gomila, der ein bisschen tot ist, kostet es die dreifache Arbeit wie in einer Gegend mit lebendigem Nachtleben wie Santa Catalina.“ Aber die Nachfrage sei da – das könne man an den Festivals im Sommer sehen, die viel feierfreudiges Volk anziehen.

„Gomila hatte, wie wir alle wissen, eine kulturelle Blütezeit“, sagt Serra. Dann ging es damit bergab, bis auch der Tunnel als letzte Bastion aufgab. Doch angesichts der jüngsten Investitionen in den Platz und seine Gebäude glauben die beiden DJs an einen erneuten Aufschwung. „Natürlich wird es nie wieder so werden wie in den 1970er-, 80er-, 90er-Jahren, das ist klar“, so Serra. Aber das Paar ist überzeugt, einen Betrag zur Wiederbelebung des Nachtlebens im Viertel leisten zu können.

Freitags kommerzieller, samstags underground

Was das Konzept des Sótano Club betrifft, so sollen an Donnerstagen künftig die bestens vernetzten Kollegen des Selva Club mit einem geheimnisvollen Projekt am Start sein und hochkarätige DJs in den Sótano Club holen, aber ohne mit den Namen auf dem Line-up zu werben. Freitags wird es kommerzielleren House geben, mit Alex Caro und Sote de Lino, die man aus dem Pacha oder dem Social Club kennt, und einem weiteren DJ. Die Zielgruppe: „etwas älter und eleganter“. Am Samstag sind die Nächte dann mehr „underground“ und entsprechen ganz dem Geschmack der Betreiber: Minimal, House, teils mit DJs aus Amsterdam oder aus London, wird die Gäste zum Tanzen bringen.

Natürlich wollen Paula Serra und Vikenzo auch selbst auflegen – obwohl das im eigenen Club ähnlich unentspannt ist wie Gastgeber bei der eigenen Geburtstagsfeier zu sein. Und nostalgische Tunnel-Fans dürften zumindest perspektivisch nicht vollkommen in die Röhre gucken: „Wir werden zuerst mit elektronischer Musik beginnen, denn davon verstehen wir etwas. Später wollen wir nach und nach auch wieder Livemusik integrieren“, erklärt Serra. „Wir möchten auf jeden Fall weiterhin ein alternativer Club sein und offen für verschiedene Genres bleiben.“

Perspektivisch soll es auch wieder Live-Musik geben, wie hier beim Pre-Opening am 4.9. / Paula Serra

Eine Option dafür wäre donnerstags. Auch an den Samstagen soll es zu früherer Stunde „Tardeos“ mit Livemusik geben. Fürs Essen ist dann ebenfalls gesorgt, denn zum Club gehört eine Küche, die Snacks für hungrige Gäste zubereitet. Und wer mag, bleibt in Zukunft nach dem Konzert gleich dort und feiert mit den DJs weiter.

Wieder tanzen an der Plaça Gomila: Sótano Club, Plaça Gomila, 2, Palma. Großes Opening am 6. September mit Saidah, Kiko Melis, Paula Serra und Vikenzo, 23–6 Uhr, Eintritt (inkl. Getränk) ab 10 Euro, Karten: fourvenues.com, Infos zum Club: instagram.com/sotanoclubpalma

