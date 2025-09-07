Mittendrin bei der "Patrona": So magisch war die Nacht von Palmas Mega-Party

Die Neonlichter waren schon aus der Ferne zu sehen, der Bass der Anlage trug sich kilometerweit über die Küste. Gegen 23 Uhr war das Festival "Patrona" in vollem Gange. Auf dem Paseo Marítimo bewegten sich Tausende von Menschen dicht an dicht, die Stimmung war ausgelassen, aber entspannt.

Blond:ish bildete den krönenden Abschluss des Abends. Ihr Set wechselte zwischen geradlinigen Techno-Tracks und bekannten Remixes, die das Publikum sofort erfassten. Beim Remix von "Kids" von MGMT stimmten schließlich fast alle ein. Für einen Moment verwandelte sich die Menge in einen gemeinsamen Chor, bevor der Beat wieder das Tempo vorgab und die Party weiterlief.

Eine fast makellose Nacht

Die Nacht wirkte fast makellos, hätte der Boden nicht eine andere Geschichte erzählt: Plastikbecher, Aluminiumdosen und zerknüllte Verpackungen lagen verstreut über den Asphalt, stille Überreste eines rauschenden Festes.

Etwa fünfzehn Minuten vor dem Ende der Party zeichnete sich plötzlich Licht am Himmel ab: Ein kurzes Feuerwerk, kaum länger als eine Minute, stieg von einem Punkt etwas abseits der Bühne auf. Ob es zur Inszenierung des Festivals gehörte oder von einzelnen Besuchern gezündet wurde, blieb offen. Für diesen Augenblick aber wanderten die Blicke weg von der Menge und hinauf in den Nachthimmel, bevor der Bass die Aufmerksamkeit zurück auf den Boden holte.

Nach dem letzten Track löste sich die Menge langsam auf. In Paaren, in kleinen Gruppen oder allein bewegten sich die Menschen in Richtung Santa Catalina. Dort warteten die Bars und Clubs, und für viele begann die Nacht noch einmal von vorn.