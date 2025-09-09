Alle wollen Wendler - Mallorca-Clubs buhlen um Partyschlager-Sänger

Michael Wendler kann sich auf Mallorca seine Show-Location mittlerweile aussuchen. Nach MZ-Informationen haben sich Bierkönig, Megapark, Oberbayern, MK Arena und der Bierbrunnen in Cala Ratjada darum bemüht, Michael Wendler zu verpflichten. Und das auch recht schnell und spontan und möglichst noch dieses Jahr.

Denn Michael Wendler hält sich gerade in seiner alten Heimat auf, gab vor drei Tagen ein Konzert in Oberhausen. Am Samstag steht er in Deutschland erneut auf der Bühne, und bevor er zurück in seine neue Heimat Florida fliegt, kann sich der umstrittene Sänger vorstellen, noch ein paar Tausend Euro auf Mallorca zu verdienen, wo ihm vor über zehn Jahren sogar ein Haus gehörte.

Mit Corona-Schwurbelei in die Schlagzeilen geraten

Während der Wendler durch seiner Corona-Schwurbelei in Deutschland nach wie vor schwer umstritten ist, sieht die Situation auf Mallorca ganz anders aus. Hier werden Künstler und Werk strikt getrennt. Dass der Wendler, sagen wir mal, nicht mehr alle Latten am Zaun hat, weiß jeder.

Schlagersänger Michael Wendler am Rande einer TV-Aufnahme im Februar 2020. / Rolf Vennenbernd/dpa

Aber seine Musik ist überall zu hören. Sein legendärer Schwurbel-Post von 2021 genießt sogar Kultstatus. Damals schrieb er: „Letzte Warnung! Dr. Coldwell sicher: Im September sind fast alle Geimpften tot." Gemeint war der September vor vier Jahren.

Schon vor Jahren ein gefeierter Star am Ballermann

Bis Ende 2019 trat Michael Wendler im Megapark auf, war dort ein gefeierter Star. Im selben Jahr einigte er sich mit dem Partykomplex auf einen weiteren Drei-Jahres-Vertrag. Im Zuge dessen soll er auch einen ordentlichen Vorschuss bekommen haben. Ein Vorschuss, den er bisher nicht abarbeiten konnte. 2020 und 2021 war der Megapark coronabedingt dicht. 2022 und 2023 galt Wendler als nicht vermittelbar. 2024 überwarfen sich der Booker des Megapark und das Wendler-Management.

Wo wird der gefallene Star also demnächst auftreten? Bei Melanie Müller, einer alten Freundin, die mittlerweile Bookerin des Oberbayern ist? Im neu geschaffenen Bierkönig, deren Macher nach eigenen Aussagen „mit allen reden“ und Interesse an Wendler nicht bestreitet? Oder im Megapark? Chef Bartolomé Cursach soll keinerlei Probleme mit dem Wendler haben, ihn sogar mögen. Heißt es. Egal, wohin die Reise führt, eines ist sicher. Wendler kommt zurück und womöglich schneller, als viele denken.