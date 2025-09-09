Er ist wieder da - Michael Wendler gibt Mallorca-Comeback

Als die Welt des Wendlers noch nicht so voller Irrsinn war, hatte er eine zweite Heimat: Mallorca. Der Partyschlager-Sänger wirkte mit größeren Pausen von 1999 bis 2019 an der Playa de Palma. Erst im Riu Palace, schließlich im Megapark. 2019 einigte er sich mit dem Partykomplex auf einen Drei-Jahres-Vertrag, den er bisher nicht erfüllen konnte. Erst kam Corona, dann Wendlers Wahnsinn. Der Sänger, mittlerweile US-Greencard-Besitzer galt nicht mehr als vermittelbar. Während der Corona-Krise drehte er ab und schwurbelte - angeheizt von seinem Kumpel Attila Hildmann - sich um Sinn, Verstand und Karriere. Eine Witzfigur in der Wahrnehmung. Aber jeder wusste, der Knabe kommt wieder. Jetzt kündigte der selbsternannte König des Popschlagers vollmundig sein Mallorca-Comeback an. Am Donnerstag (11.9.) tritt er an alter Wirkungsstätte, im Megapark, auf.

Unklar ist, ob Eintritt verlangt wird. Wenn ja, kommen nur diejenigen, die ihn wirklich sehen wollen. Wenn nicht kommen alle. Besonders diejenigen, die ihn scheitern sehen wollen. Die Mehrzahl.

Megapark unter Druck gesetzt

Eigentlich war es gar nicht so sehr der Wunsch der Megapark-Bosse, dass das Wendler-Comeback sofort geschieht. Sie hätten sich gerne noch etwas Zeit gelassen. Doch wie "Der Westen" erfuhr, scheint der Sänger den Megapark unter Druck gesetzt zu haben, indem er mit jedem Club auf der Insel verhandelte, besonders mit dem Erz-Rivalen Bierkönig, der dem Wendler sogar einen unterschriftsreifen Vertrag präsentiert haben soll.

Wendlers selbst verkündetes „unglaubliches Comeback“ voll Stolz. Er selbst schreibt: „Was niemand mehr für möglich gehalten hätte, wird Realität: Michael Wendler ist zurück – und zwar größer, spektakulärer und energiegeladener als je zuvor! Nach seinem sensationellen Comeback in Deutschland setzt der Kultstar nun noch einen drauf und kehrt auf die Bühne zurück, die ihn zur Legende machte: Mallorca!“

Weitere Shows folgen

Ob das die Menschen vor dieser Bühne genauso sehen? Der Megapark hatte entschieden, ihren neuen (alten) Künstler nicht groß im Vorfeld anzukündigen. Nun ist die Katze doch aus dem Sack. Wendler selbst hat sie liebend gern da rausgelassen. Bei einem Auftritt soll es nicht bleiben. Weitere Shows im September und Oktober dieses Jahres sollen folgen. Und auch im kommenden Jahr zählt die Playa de Palma nach eigenen Angaben einen zurückgekehrten verlorenen Sohn mehr. Man mag es vielleicht nicht glauben, doch auch hier setzt er noch einmal einen drauf: „Die Rückkehr des „Königs des Popschlagers“ auf Mallorca“ gilt als musikalische Sensation“, schreibt er.

An Motivation und Selbstlob - oder ist es Größenwahn? - mangelt es nicht. Im Gegenteil. „Niemand hätte gedacht, dass dieser Tag kommt – und genau das macht ihn so besonders“, wiederholt doch Michael Wendler zum Ende seiner langen Ankündigung noch einmal. Er habe sich zurückgekämpft, „trotz aller Schwierigkeiten und Widerstände.“

Das Ballermann-Publikum gilt als das härteste der Welt. Doch es wird Wendler leben lassen.