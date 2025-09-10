Sie hat es getan: So war das Ballermann-Debüt von Cindy aus Marzahn im Megapark

Ballermann-Besucher sind so einiges gewohnt und haben sicher viel erlebt, aber das war da am verregneten Dienstagnachmittag (9.9.) über sie kam, muss wie eine Erscheinung gewirkt haben. Comedienne Cindy aus Marzahn stand urplötzlich auf der sogenannten Bühne des Todes. So wird die Bühne im Megapark genannt, weil sie unglaublich schwer zu bespielen ist. Und Cindy performte nicht wie erwartet, in dem sie das Publikum in Grund und Boden quatschte. Nein. Cindy sang! Cindy sang Ballermann-Lieder und der Ballermann stand kopf.

Die MZ-Reporter waren live vor Ort dabei, haben sich den besonderen Auftritt angeschaut – und Cindy anschließend gefragt, wie sie selbst die Premiere am Ballermann erlebt hat.

Cindy war einfach da. Auf den typischen Megapark-Plakaten sah sie sogar aus wie eine von vielen, ein normales Mitglied im Show-Ensemble. Doch dieser bisher einzigartige Auftritt wurde über Jahre vorbereitet. Schon 2022 wurde Cindy groß im Megapark angekündigt. Doch ein paar Stunden vor dem Auftritt wurde sie damals krank (vor Angst) und sagte ab. Kurzfristig sprang Oliver Pocher ein, der im gleichen Management wie Cindy ist. Jetzt also ein neuer Versuch.

Let the show begin

Um 14.15 Uhr schließlich erstieg die Comey Queen im rosa Trainingsanzug die Bühne. Angekündigt wurde sie dabei von ihrem „Bühnen-Freund“ Enrico, einem zauseligen Warm-Upper, der es die nächsten 30 Minuten als seine Aufgabe ansah, Cindy über die Bühne zu peitschen.

Erster Cindy Song: Sweet Cindyline. Ein Cover von Neil Diamonds „Sweet Caroline“. Leichte Verwirrung im Publikum. Es würde ja gerne mitgrölen, aber Cindy hat ihren ganz eigenen Text. Stattdessen greifen die Zuschauer zum Handy, machen Videos und Fotos. So ein Phänomen gibt es schließlich nicht alles Tage an der Playa. Nachdem die sichtlich nervöse Berlinerin den Song unter wohlwollendem Applaus des Publikums überlebt hat, fährt sie das Auf-Nummer-Sicher-Programm. Auszug aus ihrer Songliste: „Layla“, „Mann mit Pferdeschwanz gesucht“, „Schatzi, schenk mir ein Foto“, „Ich bau' dir ein Schloss“, „Die immer lacht“. Sie spricht wenig zwischen den Songs. Aber das wäre in dieser Situation vielleicht auch zu viel verlangt.

Der Auftritt von Cindy aus Marzahn wurde schon seit einigen Jahren vorbereitet. / Ingo Wohlfeil

Auch wenn viele mitsingen, so steht in ihren Gesichtern Folgendes geschrieben: Cindy singend echt im Megapark? Das muss man erstmal sacken lassen. "Dankeschön, ihr verrückten Nudeln", ruft sie lachend ins Mikro. Sie wirkt ein bisschen wie ein Cowboy beim Rodeo. Seine 7 Sekunden dauern am Ballermann 30 Minuten und die können einer ungeübten Gesangskraft wie eine Ewigkeit vorkommen.

Dann singt sie einen eigenen Song. Der heißt „Ich bin eine Partygranate.“ Den muss man vielleicht öfter hören, bis der ins Ohr geht. Aber wird schon. Cindy dürfte im Glück schwelgen. 20 Minuten und keiner buht. Nur steht sie steht da wie versteinert und bekämpft Fluchtgedanken. Ab und zu winkt sie mal oder dreht den Kopf in die ein oder andere Richtung. Der Mikrofonständer gibt ihr Halt. Und Enrico, dem die Preisschilder noch aus der Unterhose hängen. Cindy singt „Ich liebe das Leben“, dann will sie runter von der Bühne. Aber Enrico lässt sie nicht.

Cindy rollt mit den Augen. Enrico zwingt sie, nochmal „Sweet Cindyline“ zu singen. Dann will sie runter. Enrico sagt: „Noch zwei Minuten“. Cindy sieht aus, als möchte sie Enrico ermorden, vor dreitausend Zeugen. Cindy singt: „Nicht jeder Prinz kommt auf 'nem Pferd.“ Dann ist sie erlöst.

Endlich geschafft

30 Minuten geschafft. Sie wirkt so, als könnte sie nur noch ein Kübel Sangria zufriedenstellen. Die Menge pfeift, klatscht und johlt. War das gerade wirklich Cindy aus Marzahn? Jetzt erwacht Cindy aus ihrer Bühnen-Trance. Die Last fällt ab. Sie grinst schon wieder, wie man es von ihr kennt. „Es war eine sehr schöne Erfahrung. Man merkt schon, dass das eine Familie hier ist und ich wurde sehr herzlich aufgenommen“, sagt sie ein paar Minuten später, als sie in ihr Flughafen-Shuttle steigt. „Ich komme wieder.“

Ja, wieso eigentlich nicht. Sie passt schon an den Ballermann, alleine vom Outfit. Und wenn sie eine gewisse Routine und Sicherheit bekommt, kann das durchaus richtig lustig werden.