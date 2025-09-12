Ich war mal mit Wendler befreundet – jetzt steht er wieder auf der Bühne

Michael Wendler ist wieder da. Auf Mallorca. Okay. Kann ich mit leben. War ja nur eine Frage der Zeit. Wendler ist ein alter Vertrauter von mir. Von 2014 bis 2020 waren wir dicke miteinander. Trafen uns häufig am Ballermann zum Abendessen oder Gin Tonic trinken. Einmal, ganz am Anfang, waren wir am frühen Abend schon so betrunken, dass ich direkt ins Bett ging, und Micha, wie ich ihn nannte, auf die Bühne stieg. Aber erst, nachdem er sich Backstage übergeben hatte. So entstehen Männerfreundschaften.

Meine letzte WhatsApp schrieb ich ihm Anfang Oktober 2020: „Ich bin beeindruckt, wie es dir gelingt, deine Karriere innerhalb von zwei Minuten zu zerstören. Herzlichen Glückwunsch." Er antwortete nicht und wechselte seitdem mehrfach die Telefonnummer. Auslöser meines spöttischen Kommentars war ein Selfie-Video von Micha, in dem er sich um Sinn und Verstand quatschte. „Nahezu alle Fernsehsender… sind gleichgeschaltet und politisch gesteuert.“

Absturz auf dem Höhepunkt einer Karriere

Zu diesem Kommentar motiviert hatte ihn der mittlerweile mit Haftbefehl gesuchte Vegan-Koch Attila Hildmann, einer der Anführer der radikal-beklopptesten Schwurbler. Bis zu diesem Zeitpunkt befand sich Wendler auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Er saß in der Jury von DSDS neben Dieter Bohlen, er war Werbegesicht des Discounters „Kaufland“, und seine junge Freundin Laura Müller sorgte für einen Rekordverkauf des „Playboy“.

Mit einem Schlag und nachfolgend einem Haufen irrsinniger Posts war alles zerstört. Im Fokus stand nunmehr die Witzfigur Wendler. Ein leicht zu beeinflussender Mensch mit geringem Selbstwertgefühl, der das immer wieder durch Überhöhung der eigenen Person kompensiert.

Schlagersänger Michael Wendler am Rande einer TV-Aufnahme im Februar 2020. / Rolf Vennenbernd/dpa

Täglich und überall zu hören

Daran hat sich nichts geändert. Nichtsdestotrotz finde ich es okay, dass er wieder auf Mallorca auftritt. Dafür muss ich aber dringend Künstler und Werk trennen. Seine Hits wie „Sie liebt den DJ“, „180 Grad“ oder „Egal“ laufen täglich und überall auf der Partymeile. Wendler-Songs gelten als Dauerbrenner bei den Discofox-Liebhabern. Wendler als Person wurde auf Mallorca hingegen nie wirklich ernstgenommen, wirklich nie. Selbst wenn zu seiner Musik getanzt wurde.

Und so kann es auch funktionieren. Ich kann gleichzeitig zu seiner „Nina“ wippen und mich trotzdem an ihm reiben. Dem Megapark mache ich keinen Vorwurf. Sie haben ihm schon 2019, als Wendler noch kein Schwurbler war, einen Drei-Jahres-Vertrag gegeben, inklusive Vorschuss. Den hat der Wendler bedingt durch viele äußere Umstände bisher nicht abarbeiten können. Und bevor ich den Vorschuss vollständig abschreibe, lass ich den Mann lieber noch einmal auf die Bühne – bevor es die Konkurrenz tut.

Michael Wendler bei seinem Auftritt im Megapark am 11.9.2025. / Privat

Keine Presse, keine Bilder

Denn es ist tatsächlich so, dass die Megapark-Mitbewerber Bierkönig und Oberbayern großes Interesse an der Verpflichtung des selbsternannten Königs des Partyschlagers hatten. Der Event-Komplex in erster Meereslinie musste handeln. Richtig wohl scheinen sich die Verantwortlichen dabei nicht zu fühlen, wie an den „Sicherheitsvorkehrungen“ vor dem Auftritt zu bemerken war: keine Presse, keine Bilder. Am liebsten hätten die Partymacher gehabt, dass niemand von dem Auftritt erfährt. Zu groß die Angst vor allzu negativen Kommentaren. Die bekommt zwangsläufig jeder ab, der sich mit dem uneinsichtigen Schwurbel-König einlässt.

Aber ich bleibe dabei, auch wenn Wendler auf absehbare Zeit in seinem Dunning-Kruger-Moment festhängt (der Dunning-Kruger-Effekt beschreibt den Umstand, dass gerade dumme Menschen sich für ganz besonders schlau halten): Seine Musik gehört zum Ballermann. Wie Hütchenspieler, Prostituierte oder das frisch Erbrochene an der Strand-Promenade.

