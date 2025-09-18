Erst die Party, dann Besuch aus Dubai: T Golf Calviâ feiert mit Diskretion Geburtstag

Es gibt einige sehr feine Golfclubs auf Mallorca, doch der T Golf Calvià gilt seit seiner Eröffnung auf der Anlage des ehemaligen Golf de Poniente als der womöglich allerfeinste. Seit zehn Jahren golft hier, ein wenig verborgen zwischen Magaluf und Son Ferrer, nicht nur viel deutsche, sondern auch viel internationale Prominenz. Dieses Jubiläum nun galt es am vergangenen Wochenende mit den Mitgliedern und Freunden zu feiern.

Es war eine Gala wie der Club: exklusiv. Mit einer überschaubaren Gästezahl - waren es 250? -, hauptsächlich Mitgliedern, viele der Herren im blauen Club-Jacket, die Damen gemäß Dresscode in Rot oder Champagner. Zuvor war an diesem Samstag (13.9.) bereits das Mitgliederturnier ausgetragen worden, was etwa die Schauspielerin Anna Loos noch einmal intensiver neben ihrem Mann und Kollegen Jan Josef Liefers strahlen ließ: Sie hatte den Preis für den Longest Drive, den längsten Abschlag gewonnen.

Entertainer Winnie Appel bringt Party zum Kochen

Gefeiert wurde zunächst auf der Terrasse mit Austern und Blick in den Sonnenuntergang, dann ebenerdig mit feinstem Fingerfood und Blick auf eine kleine Bühne. Dort begrüßte Geschäftsführer Borja Ochoa die Gäste und ließ noch einmal die Geschichte der Anlage Revue passieren. Der Diskretion des Hauses verpflichtet, hielt sich der deutsche Eigentümer Heiner Tamsen eher im Hintergrund. Der Moët Chandon floss in Strömen, und Entertainer Winnie Appel brachte die Party endgültig zum Kochen.

Dass im T Golf Calvià nicht nur deutsche Wohlhabende golfen - auf der Party waren sie auf jeden Fall in der Mehrheit -, sollte sich gleich am Dienstag zeigen, als Mustafa Al Hashimi eine Golfrunde drehte. Der Top-Manager ist der CEO von WASL Hospitality, eines Zweigs des staatlichen Immobilien-Riesens WASL in Dubai, und somit verantwortlich für sämtliche dortigen Golfplätze und mehr als 35 Luxushotels.