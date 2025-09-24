TV-Tipp: Wie Isi Glück am Ballermann durch harte Arbeit zu Erfolg und Geld gekommen ist

Die ARD-Doku-Reihe "Money Maker" erzählt, wie junge Talente mit Mut, Risiko und Durchhaltevermögen zu Geld und Erfolg kommen. Die aktuelle Folge hat eine Mallorca-Protagonistin, es steht eins der bekanntesten Gesichter vom Ballermann im Mittelpunkt: Isabel Gülck, auf der Bühne besser bekannt als "Isi Glück". Sie erzählt, wie sie sich aus dem Kinderzimmer in Elmshorn zur "Königin vom Ballermann" hochgearbeitet hat.

Die Folge ist bereits in der ARD-Mediathek zu sehen; die TV-Ausstrahlung erfolgt beim NDR am Mittwoch (24.9) um 0 Uhr.

Von der Miss-Wahl zum Megapark

Isi Glücks Weg ist eine Geschichte aus Casting-Niederlagen, harter Arbeit und vielen Bühnen. Nach Stationen als Cheerleaderin, einer Ausbildung und Jobs als Fernsehredakteurin bei einem Privatsender gewann sie 2012 die Wahl zur Miss Germany. Durch Moderationen im Megapark wurde sie Teil der Ballermann-Partyszene – und schlug den Sprung von der Moderatorin zur gefeierten Partyschlager-Künstlerin.

Die 40-minütige Episode begleitet Isi bei ihrem Aufstieg: Sie gewährt Einblicke in den männerdominierten Business-Alltag, das Ringen um Buchungen am Ballermann und in Deutschland sowie in die Frage, was Erfolg in diesem Genre wirklich kostet. Die Doku beleuchtet Erfolge – etwa fünfstellige Gagen pro Auftritt, TV-Auftritte und Magazin-Covers – ebenso wie Rückschläge und den harten Konkurrenzkampf hinter den Kulissen.