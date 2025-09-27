Versehentlich am Ballermann: Eindrücke einer Britin

Eine britische Urlauberin buchte offenbar versehentlich ihren Mallorca-Urlaub am Ballermann. Die Engländerin aus Plymouth teilte auf ihrem TikTok-Kanal verwundert ihre ersten Eindrücke von der deutschen Partymeile auf der Insel.

„Es wirkt lustig, bis dir klar wird, dass niemand Englisch spricht“, schreibt die Nutzerin in die Caption. Eine komische Feststellung, wenn man bedenkt, dass sie sich auf Mallorca befindet und dort die Menschen eher Spanisch oder Katalanisch sprechen sollten. Die Urlauberin filmt die Stimmung auf der Schinkenstraße, läuft am Bierkönig vorbei und nimmt Passanten in ihren typischen Ballermann-Outfits: Fußballtrikots, Hemden mit Quietscheenten und die Straßenverkäufer auf.

Reaktionen im Netz

Mehrere Nutzer zeigten sich verständnisvoll – und ein wenig erleichtert –, dass sie nicht die Einzigen waren, die diese Verwechslung erlebt hatten. „Was für ein Albtraum, ich ziehe Magaluf vor“, kommentierte einer. Ein anderer wurde noch deutlicher: „Die schlimmste Gegend Mallorcas.“ Einer sah in diesem Versehen auch etwas Gutes: „Viel Spaß dort, es ist gerade Oktoberfest-Zeit.“

In den Kommentaren wird schnell klar: Es kommt immer wieder vor, dass sich Engländer an die Playa verirren. Eine Nutzerin gestand: „Uns ist das dieses Jahr passiert – zum Glück waren wir nicht die Einzigen.“ In einem anderen Kommentar kommt ein User zu einer interessanten Feststellung: „Das Essen und Bier sind dort so viel besser. Überraschend, wie ähnlich wir uns sind“, heißt es in Bezug auf Magaluf und die Briten.