Nach Streichung aller eigenen Shows: Es gibt Neuigkeiten von der Kult-Showbühne Son Amar

Die Nachricht, dass Mallorcas Event-Finca Son Amar künftig keine eigenen Shows mehr anbieten wird, hat Anfang April für viele traurige Reaktionen bei Urlaubern und Einheimischen gesorgt. Beim MZ-Besuch der letzten eigenen Show der Veranstaltungs-Finca Ende April hatte ein Verantwortlicher bereits anklingen lassen, dass Son Amar für Events externer Firmen und andere gesellschaftliche Veranstaltungen geöffnet bleibt. Nun sind weitere Details dazu bekannt geworden, wie es mit dem bekannten Veranstaltungsort weitergeht.

"Son Amar wird sein Engagement für die Ausrichtung von gesellschaftlichen und geschäftlichen Veranstaltungen künftig verstärken", heißt es in einer Pressemitteilung von Montag (6.10.). Der Geschäftsbereich werde zum Eckpfeiler des Geschäftsmodells von Son Amar, wodurch es dem Unternehmen möglich ist, unabhängig zu agieren, ohne auf die finanzielle Unterstützung angewiesen zu sein, die zuvor von Margaret Whittaker bereitgestellt wurde", liest man darin weiter. Whittaker, die Besitzerin von Son Amar, war Anfang Februar im Alter von 76 Jahren im Kreise ihrer Familie verstorben. Die Unternehmerin hatte die Showbühne, an die auch ein Restaurant angeschlossen ist, Anfang der 2000er Jahre übernommen und über die Jahre rund 50 Millionen Euro in den Ausbau zur Event-Finca investiert.

Die Event-Finca verfügt über ein Auditorium mit einer Kapazität für mehr als tausend Besucher als Hauptraum, multifunktionale Säle sowie mehrere Terrassen und Außenbereiche und bietet modernste Einrichtungen für alle Arten von Veranstaltungen.

Der neue Leiter von Son Amar ist Dominic Miles, der Sohn von Margaret Whittaker, der dabei von Paul Abrey, einem langjährigen Freund von Whittaker und ihrer Familie, unterstützt wird. Miles, der über Erfahrung in der Hotellerie und im Nachtleben verfügt, sei bereits Mitglied der Geschäftsleitung des Familienunternehmens und baue gleichzeitig seine eigene Unternehmensgruppe im Automobilsektor mit Aktivitäten in Spanien, Großbritannien und Polen weiter aus.

Abrey ist leitender Angestellten einer renommierten audiovisuellen Produktionsfirma auf Mallorca, heißt es in dem Schreiben weiter.

„Son Amar ist nach wie vor ein einzigartiger Ort auf der Insel, der nun für gesellschaftliche und geschäftliche Veranstaltungen genutzt wird. Unsere Geschichte und unser Engagement für Mallorca bestehen fort und bieten unvergessliche Erlebnisse in einer emblematischen Umgebung”, betonte die Geschäftsführung des Unternehmens in der Mitteilung.

