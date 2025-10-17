"Du musst tanzen" - Clueso gibt Privatkonzert in Bikini-Hotel auf Mallorca

Gut, eigentlich kann vor solch einer Kulisse auf Mallorca nicht viel schiefgehen (solange es nicht regnet wie im Nachbarort Ses Salines – das tat es nicht). Eine kleine Bühne am Pool, dahinter Strand und Meer, Abendstimmung. Doch Clueso, der Erfurter Rapper und Pop-Musiker, trug an diesem Donnerstagabend (16.10.) bei einem Privatkonzert noch etwas anderes bei: eine uneitle Relaxtheit, die womöglich auch damit zu tun hat, dass er hier, im Bikini-Hotel in Colònia de Sant Jordi, viel Zeit verbringt.

70 Minuten spielte der 45-Jährige gemeinsam mit DJ Beathova und dem virtuosen Saxofonisten Axel Müller einige seiner Hits wie "Flugmodus", "Chicago", "Achterbahn" oder "Minimum". Dabei improvisierte er auch mal, wenn das Textgedächtnis aussetzte, oder reimte spontan auf Meer, Bikini und Penthouse. Um dann mit einem weiteren seiner Hits den ultimativen Befehl zu geben: "Du musst tanzen". Die über die Pool-, Bar- und Liegenterrassen verteilten Zuschauer, im Schnitt wohl in seinem Alter, folgten ihm gerne.

Bereits das zweite Bikini-Hotel auf der Insel

Der Anlass der Party: Das Hotel der deutschen Kette Bikini Island & Mountain gibt es nun seit fast einem Jahr. Eröffnung gefeiert wurde damals nicht, richtig krachen ließ man es erst jetzt. Das Bikini Es Trenc habe sich wie erhofft als die "perfekte Ergänzung" zu dem bereits 2018 eröffneten Bikini Hotel in Port de Sóller erwiesen, so der über den Lauf der Geschäfte sichtlich erfreute geschäftsführende Gesellschafter Christian Zenka bei seiner Begrüßung der vielleicht 400 oder 500 anwesenden Freunde und Gäste des Hauses.

An den Ständen gab es Neni-Food: Das Essen der israelischen Gastrokette ist ebenso wie ein farbenfrohes, modernes Design und ein betont legeres Ambiente eines der Bikini-Markenzeichen. Ein anderes ist offenbar ein fairer Umgang mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Nicht nur, dass Zenka die kleine Heerschar zum lang anhaltenden Applaus vor die Bühne bat (und sich den Scherz "what a big payroll!" – was für eine Gehaltsliste – nicht verkniff). Auch Clueso grüßte und lobte das Team von Hoteldirektor Tom Ries in seiner Show immer wieder. Hier gehe es nicht so "hotelig" zu wie anderswo, sagte er gleich mehrfach.

Clueso ist jetzt der Udo Lindenberg Mallorcas

Er muss es wissen: Clueso ist sozusagen der Udo Lindenberg des Bikini Es Trenc. Ihm steht hier eine Penthouse-Suite zur Verfügung, er hat hier ein Tonstudio, er soll sogar an der Gestaltung des Hotels beteiligt gewesen sein. Clueso fühlt sich hier offenkundig schon ein Stück weit zu Hause. Die Anwesenheit seiner Eltern verstärkte die schon fast familiäre Atmosphäre an diesem Abend noch einmal. Und so passte es auch, dass der in eine Brokatjacke gehüllte Musiker – angeblich aus dem "Kopfkissen" seiner Oma – auch noch zur Gitarre griff und seine Version von "Cello" des bekanntlich im Hotel Atlantic in Hamburg residierenden Udo Lindenberg zum Besten gab.