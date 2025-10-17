Bürgermeister versagt beim Oktoberfest-Anstich in Santa Ponça

Es ist 17.22 Uhr, als Gregory aus Südafrika das Festgelände an der Mühle von Santa Ponça verlässt und in ein Gebüsch an der Autobahnauffahrt pinkelt. Hinter ihm erscheint ein Regenbogen am Firmament. Gregory trägt beim Blaseentleeren einen dirndlartigen Einteiler mit Schärpe und roten Lippenstift. Es ist sein erstes Oktoberfest, sonst wüsste er, dass es bei solchen Veranstaltungen auch öffentliche Toiletten gibt. Die sind aber hinter dem Zelt.

Der 26-jährige Skipper aus Kapstadt feiert mit seinen Freunden aus der ganzen Welt seine Vorhochzeitsparty. Gemeinsam mit seiner Braut Mia. Da stehen sie mit Holländern, Schotten und Engländern auf einer Bierbank und prosten sich zu. Allesamt gehüllt in Fantasy-Trachten, deren Anblick einen Bayern in den augenblicklichen Freitod treiben würden. Aber die Jungs und Mädels, alles Seeleute aus den Häfen Mallorcas, wissen zu wenig über das bajuwarische Brauchtum, das hier in Santa Ponça gepflegt wird. Es ist auch nicht wichtig. Die Maß (13,80 Euro) schmeckt hervorragend. Das Hendl (15,50 Euro) auch.

Oktoberfest Santa Ponça 2025: Bei Ayla gibt es Brezn für 3 Euro. / Ingo Wohlfeil

Kulturdezernat soll sich quergestellt haben

„O'zapft is!“ heißt es seit Freitagabend auf Mallorca beim derzeit größten Oktoberfest der Insel. „Tausend Menschen haben Platz im Festzelt“, sagt Werner Wiedemann, einer der beiden Organisatoren der „Malle Wiesn“. Die ersten drei Tage seien die Zelte den Reservierungen nach zu urteilen auch schon voll bis unters Dach. Es war gar nicht ohne, dieses Oktoberfest eröffnen zu können. Das Kulturdezernat der Gemeinde muss sich wohl quergestellt haben, lässt sich Wiedemann entlocken. „Der Bürgermeister hat zweimal ein Machtwort gesprochen“, sagt der Gastronom. Dann war Ruhe, damit es jetzt laut werden kann auf der Wiesn an der Abfahrt Son Bugadelles.

Gegen 18 Uhr füllt sich das Zelt. Ein DJ spielt Songs von DJ Ötzi, Pur und Wolfgang Petry. Eine Minderheit trägt Tracht. Nur die Hälfte im Zelt ist deutsch. Die andere Hälfte international. Elisabeth (68) aus England ist ganz aus dem Häuschen. Sie kommt mit ihrem Mann seit 25 Jahren nach Mallorca, aber das Oktoberfest hätten sie gerade erstmals beim Vorbeifahren wahrgenommen. Die Neugier hat sich gelohnt. „Das Schwein am Knochen ist richtig lecker. Da löst sich das Fleisch von ganz alleine ab“, schwärmt sie. Mit Schwein am Knochen meint sie die Haxe für 21,50 Euro.

In Fantasy-Tracht: Gregory aus Südafrika (li.) mit seiner Braut Mia (re.) auf dem Oktoberfest in Santa Ponça. / Ingo Wohlfeil

Kein Tropfen verlässt das Fass

Ein Trompeter kommt auf die Bühne und spielt „Final Countdown“. Dann betritt Bürgermeister Juan Antonio Amengual das Zelt, gefolgt von Männern aus dem Stadtrat. Der Job des alcalde ist der Anstich. Sein erster im Leben. Amengual bekommt auf der Bühne den Anstich-Hammer überreicht. Wiedmann hält den Zapfhahn. Amengual schlägt zu, einmal, ein Dutzend Mal, zwei Dutzend Mal. Kein Tropfen verlässt das Fass.

Wiedemann übernimmt und drischt auf das Fass ein. Das Fass hält der Prügel eisern Stand. Betroffenheit macht sich breit. „Die Gummidichtung ist kaputt“, ruft Wiedemanns Partner Holger Becker leicht verzweifelt ins Publikum. Kellner bringen schnell Bier auf die Bühne. Maßkrüge. Es wird angestoßen. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Lang lebe die Deutsch-Mallorquinische Freundschaft.

Ein Prosit auf die Deutsch-Mallorquinische-Freundschaft: Bürgermeister Amengual und die Veranstalter Wiedemann und Becker auf dem Oktoberfest in Santa Ponça. / Ingo Wohlfeil

Auf der diesjährigen Wiesn gibt es allerlei bayrische und österreichische Spezialitäten wie Weißwürstl, Leberkäs, Obatzda und Kaiserschmarrn. Auf der Bühne steht die Band „Zwirn“ aus Österreich. Das Oktoberfest läuft bis zum 26. Oktober, geöffnet ist es in der Woche von 13–23 Uhr. An den Wochenenden geht es bereits um 11 Uhr los. Tische reservieren können Sie über reservierung@oktoberfest-santa-ponsa.com .

Abonnieren, um zu lesen