Closing am Ballermann: Kein Heino, kein Sido – dafür feiert ein Nummer-1-Rapper sein Mallorca-Debüt

Feierabend am Ballermann. Nach Sonntag (26.10.) werden an der Playa de Palma die Bürgersteige hochgeklappt. Vorher werden die Partytempel aber noch einmal zeigen, was in ihnen steckt. Von Donnerstag an wird vier Tage lang Abschied von der Saison gefeiert. Und dafür brauchen sie nicht einmal die großen Stars. Heino, Sido, Finch und Knossi tauchen in den kommenden Tagen nicht an der Playa auf, dafür gibt aber der Nummer-1-Rapper Capital Bra sein Ballermann-Debüt. Am Freitag wird er erstmals spanischen Boden betreten und am Abend am Megapark zu sehen sein.

Dresscode im Megapark

Dabei herrscht sogar ein Dresscode. Am Freitag ist White Party im Megapark – am Samstag Black Party. Wobei sicherlich auch ein Auge zugedrückt wird bei Verstößen gegen die Klamottenordnung. Hauptsache keine Socken in Flip Flops. Außerdem an diesem Wochenende beim Megapark Closing dabei: Mia Julia, Lorenz Büffel, Mickie Krause, die Atzen oder Isi Glück.

Das Line-Up im Bierkönig

Traditionell geben die Clubs ihr genaues Line-Up erst am Veranstaltungstag bekannt. Damit soll verhindert werden, dass die Konkurrenz rechtzeitig reagieren kann. Von dieser Linie weicht der Bierkönig dieses Jahr ab und hat die Tagesacts bereits auf Instagram veröffentlicht. Alle Sänger und Sängerinnen aufzuzählen, würde den Rahmenn sprengen, denn alleine am Freitag und Samstag treten in der Schinkenstraße jeweils rekordverdächtige 22 Künstler auf. Darunter Frenzy, Jürgen Milski, Tim Toupet (Döner-Lied), Tobee („Saufi Saufi") oder die Shootingstars des Jahres, die Kings of Günther. Das Highlight im Bierkönig gibt es am Sonntag, wenn erstmals die „Beerstreet Boys“ auftreten, eine ganz frisch zusammengewürfelte Sänger-Kombo mit Julian Sommer, Ikke Hüftgold, Honk und Roxi. Ein Wermutstropfen: Peter Wackel wird dieses Jahr nicht dabei sein. Er hatte bereits am Mittwoch seinen letzten Auftritt.

Oberbayern und MK-Arena

Im Oberbayern ist noch unklar, wer wann auftritt. Sicher ist, dass Melanie Müller jede Nacht um 2.30 Uhr singen wird. Davor zeigen sich letztmalig in dieser Saison Micaela Schäfer, Schäfer Heinrich, Marcus Becker, Menderes oder Olaf Henning.

In der MK Arena werden hauptsächlich unbekannte Künstler das Mikro in die Hand nehmen, darunter Lala lacht oder Ronny Rummel. Außerdem kommen die ehemaligen Pornodarsteller BB Klaus und Tobi Torpedo zu Wort. Zum Gesungenen, falls man es so nennen möchte.

Am 16. April geht es weiter

MK Arena und Megapark werden dann am Montag noch ein letztes Mal öffnen, um die, die noch können, zu bewirten. Dann ist für fünfeinhalb Monate Schluss mit großer Playa-Party. Für Frühbucher: die kommende Fest- und Feier Saison beginnt im nächsten Jahr offiziell am 16.April.

Abonnieren, um zu lesen