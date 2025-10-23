Peter Maffay rockt 2026 auf Kreuzfahrt ab Mallorca
Musikreise mit drei Konzerten der Band auf der "Mein Schiff 1" führt durchs westliche Mittelmeer
Peter Maffay, der seit Jahrzehnten enge Verbindungen zu Mallorca pflegt, geht im Mai 2026 mit seiner Band erneut auf See – diesmal ab und bis Mallorca. Das geht aus einer Pressemitteilung von Tui Cruises vom Donnerstag (23.10.) hervor. Die sechstägige Kreuzfahrt „Rock ’n’ Sail 2026“ mit der "Mein Schiff 1" führt vom 8. bis 13. Mai durchs westliche Mittelmeer und beinhaltet drei Konzerte des Musikers und seiner Band an Bord.
Nach zwei Touren auf Nord- und Ostsee ist es die erste Mittelmeerreise dieses Formats. Neben den Konzerten sind Auftritte weiterer Musikerinnen und Musiker, Gesprächsrunden über Musik und Kreuzfahrten sowie Programmpunkte mit Mitgliedern der Maffay-Band geplant
Von Palma über Gibraltar und Cartagena zurück nach Mallorca
Die Route verläuft von Palma über Gibraltar und Cartagena zurück nach Mallorca. „Für mich sind es insbesondere die persönlichen Begegnungen und die Erlebnisse, die wir gemeinsam während dieser Reise an Bord und an Land sammeln, die diese Reise so einzigartig machen“, lässt sich Peter Maffay in der Meldung zitieren. Die genaue Konzertplanung steht noch aus; alle Gäste sollen Zugang zu einem der drei Auftritte erhalten.
Die Eventreise ist laut Veranstalter "in Kürze" buchbar. Die Preise beginnen bei 1.299 Euro pro Person in einer Innenkabine.
- Warnstufe Gelb: Wann es auf Mallorca zu Sturm und hohen Wellen kommen soll
- Hast du 'n Schaden?': Wird 'Goodbye Deutschland'-Geschäftsfrau Jenny 'Delüx' jetzt alles zu viel?
- Dreimal pro Woche: Zwischen dieser deutschen Stadt und Mallorca fliegt Ryanair ab Sommer 2026
- Junge Deutsche an der Playa de Palma sexuell belästigt – Mallorca-Urlauber entgeht dem Knast
- Neues Batterie-Werk zwischen Wohn- und Ferienfincas geplant - Anwohner schlagen Alarm
- Nach Drohnen-Vorfall auf Mallorca: So ist die Lage am Flughafen Palma
- Closing am Ballermann: Kein Heino, kein Sido – dafür feiert ein Nummer-1-Rapper sein Mallorca-Debüt
- Deutscher erschlich sich 700.000 Euro an Corona-Hilfen – Festnahme am Flughafen Mallorca