Peter Maffay rockt 2026 auf Kreuzfahrt ab Mallorca

Peter Maffay, der seit Jahrzehnten enge Verbindungen zu Mallorca pflegt, geht im Mai 2026 mit seiner Band erneut auf See – diesmal ab und bis Mallorca. Das geht aus einer Pressemitteilung von Tui Cruises vom Donnerstag (23.10.) hervor. Die sechstägige Kreuzfahrt „Rock ’n’ Sail 2026“ mit der "Mein Schiff 1" führt vom 8. bis 13. Mai durchs westliche Mittelmeer und beinhaltet drei Konzerte des Musikers und seiner Band an Bord.

Nach zwei Touren auf Nord- und Ostsee ist es die erste Mittelmeerreise dieses Formats. Neben den Konzerten sind Auftritte weiterer Musikerinnen und Musiker, Gesprächsrunden über Musik und Kreuzfahrten sowie Programmpunkte mit Mitgliedern der Maffay-Band geplant

Von Palma über Gibraltar und Cartagena zurück nach Mallorca

Die Route verläuft von Palma über Gibraltar und Cartagena zurück nach Mallorca. „Für mich sind es insbesondere die persönlichen Begegnungen und die Erlebnisse, die wir gemeinsam während dieser Reise an Bord und an Land sammeln, die diese Reise so einzigartig machen“, lässt sich Peter Maffay in der Meldung zitieren. Die genaue Konzertplanung steht noch aus; alle Gäste sollen Zugang zu einem der drei Auftritte erhalten.

Die Eventreise ist laut Veranstalter "in Kürze" buchbar. Die Preise beginnen bei 1.299 Euro pro Person in einer Innenkabine.