Nachfolger von "Das perfekte Geheimnis": Wo Elyas M'Barek und weitere Stars auf Mallorca den nächsten Kinohit drehen

Unter großer Geheimhaltung entsteht auf Mallorca derzeit der womöglich nächste Blockbuster des deutschen Kinos. Erfolgsregisseur Bora Dağtekin ("Türkisch für Anfänger, "Fack ju Göhte") dreht auf der Insel die Fortsetzung von "Das perfekte Geheimnis". Wieder mit dabei sind die Schauspieler Elyas M’Barek, Karoline Herfurth, Florian David Fitz, Jella Haase, Frederick Lau, Wotan Wilke Möhring und Jessica Schwarz. Gedreht wird nach MZ-Informationen noch bis Dezember.

In dem Film muss sich die Freundesgruppe aus 'Das perfekte Geheimnis' auf einem chaotisch verlaufenden Kurztrip in den Süden die Frage stellen: Gibt es ein Leben nach der Wahrheit oder ist ihre Freundschaft vorbei?", heißt es auf der Website von Constantin Film. Mit weiteren Details hält sich die Produktionsfirma bedeckt, E-Mails und Anrufe der Mallorca Zeitung bleiben unbeantwortet.

Hier wird auf Mallorca gedreht

Nach MZ-Informationen fand ein Großteil der Dreharbeiten bislang auf einer Finca bei Artà im Nordosten der Insel statt. Auch in der Cala Llombards entstanden Aufnahmen von einem Bootsausflug mit Elyas M’Barek & Co.. Zudem stand Mitte Oktober ein zweitägiger Dreh am Flughafen an - vermutlich ging es hier um die Ankunft der Freundesgruppe.

Von nun an geht es hauptsächlich um Hotelaufnahmen. Schauplatz ist jetzt Camp de Mar, im Südwesten der Insel, bekannt auch wegen eines malerischen Steg-Restaurants. Womöglich steht auch noch der eine oder andere Stranddreh an. Auf Partyaufnahmen vom Ballermann an der Playa de Palma verzichtet das Drehbuch von Bora Dağtekin.

Elyas M'Barek: "Malle ist ab jetzt zweimal im Jahr"

Auch seitens der Schauspieler dringt bislang wenig über die Dreharbeiten nach außen. Am auskunftsfreudigsten zeigt sich noch Elyas M’Barek in seinen Instagram-Posts. Er hat großes Gefallen an Mallorca gefunden: "Malle ist ab jetzt zweimal im Jahr," postet er auf einem gemeinsamen Bild mit seinem Kollegen Frederick Lau.

Außerdem hat er mit seiner Frau Jessica auf Mallorca seinen Hochzeitstag gefeiert, wie aus folgendem Post hervorgeht.

2026 soll der Film dann in die Kinos kommen, voraussichtlich am 22. Oktober, wie Florian David Fitz auf seinem Instagram-Account schreibt.

