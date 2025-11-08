„Fünf dumme Kinder beherrschen die Welt“: Was Spaniens Computer-Koryphäe Mateo Valero Angst macht

Mateo Valero (Alfamén, 1952) ist Gründer und Direktor des Barcelona Supercomputing Center und eine weltweite Eminenz mit mehr als 700 Veröffentlichungen und 500 internationalen Vorträgen. Der vielfach ausgezeichnete Ingenieur der Telekommunikation ist dennoch die Bescheidenheit in Person, sein tägliches Bier mit den Leuten aus seiner Nachbarschaft ist ihm heilig. In Anerkennung seiner Laufbahn verlieh die Balearen-Universität UIB dem 73-Jährigen vergangene Woche die Ehrendoktorwürde.

Sie werden als „Rockstar“ der Computerwissenschaft bezeichnet. Wie fühlen Sie sich mit diesem Beinamen?

Ich bin ein diskreter Mann. Wenn ich etwas erreicht habe, dann, weil ich mich mit guten Menschen umgeben habe. In der Wissenschaft ist der Einzelne nichts. Ich bin 73 Jahre alt, und seit ich mit 21 nach Barcelona zog, habe ich jedes Jahr 4.000 Stunden gearbeitet. Ich habe keinen Urlaub, keinen Samstag, keinen Sonntag, ich arbeite morgens und nachmittags ... Das ist mein Leben. Ich habe 58 Doktoranden bei ihrer Dissertation betreut, und diese wiederum andere, und diese wieder andere. Wir sind mehr als 1.000. Jede Woche wird irgendwo auf der Welt ein Mitglied der Familie geboren. Die Preise, die ich erhalten habe, verdanke ich den Menschen, die die Forschung wirklich betrieben haben – vor allem den Doktoranden, die diejenigen sind, die die wirklich guten Ideen haben, die Jungen.

Forschung muss exzellent sein, aber vor allem relevant. Das einzige Ziel der Forschung ist, Probleme der Gesellschaft zu lösen.

Wie entstand das Barcelona Supercomputing Center (BSC)?

Im Jahr 1985 sah ich, dass die Universität nicht tragfähig war, dass der Staat einem nie genügend Mittel für die Forschung geben würde. Ich beschloss, ein Instrument zu schaffen, um mit der Gesellschaft, mit den Unternehmen in Verbindung zu treten. Ich gründete das erste Forschungszentrum für parallele Computer, das CEPBA, Centro Europeo de Paralelismo de Barcelona, innerhalb der Universität – der Keim des BSC. Wir wuchsen nach und nach. Das Wichtigste war, dass ich die Regierung Spaniens, die Regierung Kataloniens und die UPC überzeugen konnte, zusammenzuarbeiten. Diese drei Institutionen arbeiten seit 40 Jahren im Bereich der Supercomputing zusammen. Das ist grundlegend, damit so ein Zentrum überleben kann.

In Spanien sind wir solche institutionelle Zusammenarbeit nicht sehr gewohnt ...

Scherzhaft gesagt, tat es mir manchmal leid, weil es eine Zeit gab, in der das BSC fast das einzige Gesprächsthema zwischen Katalonien und dem Rest Spaniens war. Der zweite wichtige Punkt des BSC ist, dass unser Motto lautet: Forschung muss exzellent sein, aber vor allem relevant. Das einzige Ziel der Forschung ist, Probleme der Gesellschaft zu lösen. Wenn man das tut, trägt man dazu bei, Wohlstand und Arbeitsplätze zu schaffen und Unternehmen dazu zu bringen, Projekte mit einem zu machen. Die EU nahm Spanien am 1. Januar 1986 als Mitglied auf, und das erlaubte uns, in der Champions League zu spielen. Jetzt gewinnen wir viele Champions Leagues – wir sind das europäische Referenzzentrum für Supercomputing.

Die schnellsten Computer der Welt sind nicht die Supercomputer, sondern die Datenzentren von Amazon oder Microsoft. Sie haben bis zu 50 Mal mehr Prozessoren als ein Supercomputer, aber sie widmen sich nicht der Wissenschaft.

Auf welchem Niveau steht das BSC im weltweiten Ranking?

Das BSC ist eines der drei besten der Welt: Argonne in den USA, Riken in Japan – in der Stadt Kobe – und das Barcelona Supercomputing Center. Wir sind 1.400 Personen. Wir begannen mit 20, und das Ziel waren 60 Mitarbeiter.

Diese Zahl beruhigt mich ein wenig – dass die Maschine so viele Menschen braucht, um zu funktionieren...

Mich macht das nervös, weil man all diese Menschen führen muss ... Die Mehrheit, etwa 1.200 Mitarbeiter, sind Forscher. Das Barcelona Supercomputing Center ist ein Dienstleistungs- und Forschungszentrum. Die Forscher des BSC nutzen ihn zu 20 Prozent, die restlichen 80 Prozent werden von spanischen oder europäischen Forschern genutzt, die ein Projekt zur Begutachtung eingereicht haben.

Was muss ein Computer haben, um ein Supercomputer zu sein?

Das ist etwas Ungefähres. Die Computer müssen einen Test bestehen, ein Problem lösen, ein Gleichungssystem, etwas mathematisch sehr Einfaches – und je nach der Geschwindigkeit, mit der sie es ausführen, werden sie klassifiziert. Die 500 schnellsten werden Supercomputer genannt. Man kommt auf die „Top 500“-Liste, die zweimal im Jahr aktualisiert wird. In zwei Wochen fahren wir nach St. Louis in den USA, und dort wird eine neue Liste veröffentlicht. Aber ich muss sagen: Die schnellsten Computer der Welt sind nicht die Supercomputer, sondern die Datenzentren von Amazon oder Microsoft. Sie haben bis zu 50 Mal mehr Prozessoren als ein Supercomputer, aber sie widmen sich nicht der Wissenschaft. Supercomputer sind die schnellsten Computer der Welt, deren Ziel es ist, Wissenschaft zu betreiben.

Jetzt simulieren wir ein zukünftiges Kampfflugzeug. Ohne Supercomputer und ohne künstliche Intelligenz geht das nicht.

Geben Sie mir ein paar beeindruckende Daten zum Barcelona Supercomputing Center.

Unsere Computer nennen wir MareNostrum. Jetzt sind wir beim fünften. Er ist 10.000 Mal leistungsstärker als der erste von vor 20 Jahren. MareNostrum 5 besteht aus vier Computern. Wir haben Mitarbeiter aus 32 Studienrichtungen. 35 Prozent von ihnen kommen aus mehr als 60 Ländern. Wir sind wie eine UNO – und das ist für mich ein großer Wert: sehr leistungsstarke Computer und brillante Menschen, die Dinge von wirklichem Verdienst tun.

Was hat es für die Wissenschaft dieses Landes bedeutet, über dieses Instrument zu verfügen?

Sehr viel – für die Wissenschaft und für das Ingenieurwesen. Eines der ersten Dinge, die wir 2006 taten, war, für den Ölkonzern Repsol aussichtsreiche Bohrungen im Golf von Mexiko zu berechnen. Jeder Bohrvorgang kostet 100 Millionen Dollar. Wir haben schon sehr viel gemacht: Das Thema personalisierte Medizin, die Untersuchung des Einflusses der Gene auf Krebserkrankungen, der Klimawandel. Um ihn zu simulieren, gibt es nur ein Werkzeug: einen Supercomputer. Jetzt simulieren wir ein zukünftiges Kampfflugzeug. Ohne Supercomputer und ohne künstliche Intelligenz geht das nicht.

Die KI hilft uns enorm, bessere Wissenschaft mit Supercomputern zu machen. Ich weiß manchmal gar nicht, ob ich ein Supercomputing-Zentrum oder ein KI-Zentrum für künstliche Intelligenz leite.

Wie hat Supercomputing mit der KI zu tun?

Daten und Supercomputing haben ermöglicht, dass die KI zu glänzen begann. Wir normale Menschen haben das bemerkt, als Deep Blue 1997 Gary Kasparov im Schach besiegte. Aber der wirklich große Sprung kam mit ChatGPT. Ohne Daten und ohne Rechenleistung gäbe es keine KI – aber jetzt hat sich das Verhältnis umgekehrt. Die KI hilft uns enorm, bessere Wissenschaft mit Supercomputern zu machen. Ich weiß manchmal gar nicht, ob ich ein Supercomputing-Zentrum oder ein KI-Zentrum für künstliche Intelligenz leite.

Immer mehr Autonome Gemeinschaften in Spanien haben Supercomputer. Auch die Balearen sind bald dabei. Was raten Sie uns?

Ich ermutige, dem spanischen Supercomputing-Netzwerk beizutreten – ein Konzept, das 2006 von uns ausgegangen ist. Es gibt viele Knotenpunkte, und es war schade, dass die Balearen kein eigenes Zentrum hatten. Alle diese Computer sind über das CIRIS-Netz verbunden, ein akademisches Netz, und wir treffen uns drei- oder viermal im Jahr, teilen Wissen und Projekte. Mein Rat ist: Man muss nicht viel Geld ausgeben, man muss anfangen, starke Gruppen zu bilden. Das erste Ziel sollte die Ausbildung der Studierenden sein, denn je mehr ausgebildete Studierende es gibt, desto mehr Nutzer. Das Einfache ist, einen Computer zu kaufen, das Schwierige ist, ihn richtig zu nutzen. Und das kann Studierenden aller Fachrichtungen zugutekommen. Wir haben jetzt eine neue Gruppe gegründet – für computationale Sozialwissenschaften –, mit einer katalanischen Professorin, die an Harvard war und eine Gruppe von 30 Personen leitet, die soziale Projekte durchführen, etwa die Untersuchung des Einflusses sozialer Netzwerke auf die Qualität der Demokratie.

Die KI wird niemals Dinge tun, die Menschen tun. Der gesunde Menschenverstand, der Einfallsreichtum ... Es gibt Dinge, die sehr schwer in einen Computer zu stecken sind.

Wo sehen Sie die Grenze der KI?

Ich glaube, wir sollten keine Angst davor haben. Die KI wird niemals Dinge tun, die Menschen tun. Der gesunde Menschenverstand, der Einfallsreichtum ... Es gibt Dinge, die sehr schwer in einen Computer zu stecken sind. ChatGPT tut nichts anderes, als das nächste Wort in einem Satz vorherzusagen. Es hat alle Informationen des Internets gelesen, verknüpft sie, und wenn man es fragt, überrascht es einen mit seinen Antworten. Es sind prädiktive Systeme, die Aussagen machen, ohne sich dessen bewusst zu sein, was sie tun. Der stärkste Beitrag der künstlichen Intelligenz, den ich gesehen habe, ist die Proteinfaltung, ein Problem, das mit Supercomputing niemals hätte gelöst werden können und das dank der KI einen Nobelpreis für Chemie einbrachte.

Werden wir eine Rebellion der Maschinen erleben?

Ich halte das für schwierig. Es gibt Leute, die von einer bevorstehenden künstlichen Superintelligenz sprechen, die einen Wendepunkt markieren werde – ich sehe das nicht.

Ich bin in Aragón geboren, und wenn man mich fragt, ob man dort Datenzentren aufstellen sollte, sage ich: Vorsicht, man muss auch ans Wasser denken.

Beunruhigt Sie der Energieverbrauch von Supercomputing und KI?

Ja, sie verbrauchen enorm viel. OpenAI, das Unternehmen von ChatGPT, will ein Datenzentrum bauen, das die Fläche Manhattans haben und eine Million NVIDIA-GPUs enthalten soll. Zum Vergleich: Der MareNostrum hat im GPU-Bereich davon 4.500. Sie werden 10 Gigawatt Energie benötigen: die Energie von zehn Kernkraftwerken, 30 Prozent des gesamten Energieverbrauchs Spaniens.

Werden Lösungen gesucht?

Diese Technologien verbrauchen viel, aber gleichzeitig dienen diese Computer dazu, immer effizientere Energieformen zu entwickeln. Wenn sie etwa bei der Kernfusion helfen könnten – wie beim Projekt ITER –, wäre das Problem gelöst. Aber gut, im Moment ist es ein großes Problem. Es wird auch sehr viel Wasser verbraucht, weil sich die Schaltkreise erhitzen und gekühlt werden müssen. Ich bin in Aragón geboren, und wenn man mich fragt, ob man dort Datenzentren aufstellen sollte, sage ich: Vorsicht, man muss auch ans Wasser denken.

Die Unternehmen nutzen diese Daten, um uns zu beherrschen – nicht um Einkäufe zu steuern, sondern um unseren Geist zu steuern, und das ist das Beunruhigende. Sie können uns dahin bringen, zu denken, was sie wollen, dass wir denken. Das ist meine große Sorge.

Beunruhigt Sie das Leben in einer technokratischen Gesellschaft, in der Algorithmen (und die Unternehmen, die sie entwickeln) alles bestimmen?

Das beunruhigt mich sehr. Ich sage immer, fünf dumme Kinder beherrschen die Welt. Sie haben uns ohne Krieg zu Sklaven gemacht – und die Schuld liegt bei uns, weil wir beschlossen, lieber unbekümmert als frei zu leben. In der Pandemie habe ich mich sehr geärgert, als die Leute sagten: „Ich gebe meine Daten nicht her, um Corona zu bekämpfen.“ Gleichzeitig unterschreiben wir einen 100-seitigen Vertrag, ohne ihn zu lesen und geben damit alle unsere Daten her. Die Unternehmen nutzen diese Daten, um uns zu beherrschen – nicht um Einkäufe zu steuern, sondern um unseren Geist zu steuern, und das ist das Beunruhigende. Sie können uns dahin bringen, zu denken, was sie wollen, dass wir denken. Das ist meine große Sorge. Diejenigen, die über die Daten und die Rechenleistung verfügen, werden die Welt beherrschen. Und das macht Angst.

