Ladenschließung nach 52 Jahren: Diese Mallorquinerin hatte ihre Boutique direkt am Ballermann und hat viel zu erzählen

Bevor Antònia Santandreu ihr Geschäft an der Playa de Palma im Sommer für potenzielle Kunden öffnen konnte, befüllte sie erst einmal einen Eimer mit Wasser und kippte lejílla (Chlorbleiche) hinein. Damit ausgestattet, wischte sie Erbrochenes rund um ihren Laden auf, übertünchte mit dem Putzwasser auch den Geruch nach Urin und entsorgte benutzt Kondome und auf dem Boden liegende Werbeflyer verschiedener Lokale. Ihre Boutique „Isabel“, die sie nach 52 Jahren Ende November schließen wird, liegt direkt neben dem Megapark. Nur wenige Meter weiter ist das Oberbayern ansässig. Man braucht nicht viel Phantasie, um sich vorzustellen, wie es während der Hochsaison rund um Santandreus Bekleidungsgeschäft zugeht.

Umsatzeinbußen und Störenfriede im Sommer

„August ist für uns schon seit einigen Jahren der schlechteste Monat“, erzählt die 82-Jährige. Wenn überwiegend Partytouristen an der Playa sind, gehe es nicht nur mit dem Umsatz von Santandreu bergab. Die Seniorin muss dann auch deutlich mehr Kunden zurechtweisen, die (halb)betrunken in ihr Geschäft taumeln. „So mancher Partyurlauber ist hier schon gegen einen der Spiegel gelaufen, hat aus Versehen die Schaufensterpuppen umgestoßen oder versucht, zu klauen“, erzählt Santandreu, die in den vergangenen Jahrzehnten hautnah miterlebt hat, wie sich das Profil der Urlauber gewandelt hat.

Wer länger mit ihr spricht, kann sich kaum vorstellen, wie es aussieht, wenn die nette, gegenüber der MZ-Redakteurin aber auch vorsichtige Frau aus der Haut fährt. Immerhin: „Wenn man deutschsprachige Kunden rügt, sind sie sofort einsichtig und entschuldigen sich – ganz im Gegensatz denen aus vielen anderen Ländern“, betont Santandreu.

Die Eröffnung von unter anderem dem Megapark, der in diesem Jahr sein 25. Bestehen gefeiert hat, hat ihr Geschäftsleben ganz schön umgekrempelt. Deutschsprachige Kunden hatte sie zwar schon immer, doch Radau und Zwischenfälle gab es vor allem seither. „Ich bin den Deutschen dennoch sehr dankbar. Es tut mir Leid, dass wir Mallorquiner den Tourismus so oft kritisieren. Nur dank der Urlauber haben viele von uns ein gutes Leben – auch ich“, betont sie im MZ-Interview immer wieder.

Die Boutique "Isabel" liegt direkt neben dem Megapark an der Promenade der Playa de Palma. / Simone Werner

Von Cala Millor an die Playa

Santandreu wusste immer, dass sie Geschäftsfrau sein möchte. Zunächst probierte die aus Manacor stammende Frau mit gerade einmal 20 Jahren ihr Glück in Cala Millor. „Dort ging die Saison damals aber nur fünf Monate, von Mai bis September“, so Santandreu. Auf der Suche nach einem Standort, an dem sie ganzjährig geöffnet haben kann, kam sie auf die Playa de Palma. „Das Lokal wurde damals gerade erst gebaut. Noch nicht einmal die Türen waren drin“, erinnert sich die 82-Jährige. Dennoch wagte Santandreu den Schritt und gab ihr Geschäft an der Ostküste auf.

Um den Laden aufzubauen, waren während der ersten Monaten nur die Unternehmerin und ihr Mann an der Playa. Ihre damals noch vier Kinder – mittlerweile sind es sechs Geschwister – blieben zunächst bei ihren Großeltern in Manacor. Die Autobahn gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Mal schnell hin und her fahren, war also nicht. Wenig später wohnte die Familie dann wieder vereint an der Playa.

Auch Santandreus ältester Sohn Joan erinnert sich noch genau daran, wie damals noch Straßenhändler mit ihren Eseln versuchten, ihre Keramik an Passanten und Strandgäste zu verkaufen. „Ich habe in den Sommerferien oft in dem Laden meiner Mutter mitgeholfen, ohne Vertrag versteht sich“, sagt er schmunzelnd. Der damals 10-Jährige habe etwa potenzielle Langfinger ins Visier genommen, die in dem Geschäft etwas mitgehen lassen wollten. „Zwei spanische Schüler, die es versucht haben, haben wir sogar mal eine Weile hier eingesperrt“, erzählt er, bereut es aber schon wenig später.

Das Meer hatte Santandreu in all den Jahren immer im Blick. / Simone Werner

Viel zu erzählen

Wenn Mutter und Sohn heute an die baldige Schließung des Traditionsgeschäfts denken, fallen ihnen eine Reihe kurioser Vorfälle, Events, aber auch Herausforderungen ein. „Ich erinnere mich auch noch an Urlauber, die Bikinis anprobiert haben, aber den Vorhang der Umkleidekabine nicht zugemacht haben“, lacht Santandreu, die an der Promenade vor über 30 Jahren sogar mal eine Modenschau gemacht hat.

52 Jahre lang hatte sie ganzjährig geöffnet. In all den Jahren gab es nur einen Zeitpunkt, zu dem sie gezwungen war, länger zu schließen. Anfang der 90er Jahre kam es in dem Geschäft wie auch in weiteren in der Gegend zu einem Brand, wohl durch Brandstiftung. Damals verkaufte Santandreu noch Souvenirs und Kinderkleidung. Die ganze Ware war verbrannt. „Ich musste drei Monate lang zumachen“, erinnert sich die Seniorin.

Nach dem Brand wechselte Santandreu ihr Sortiment. Statt Urlaubsandenken verkaufte sie fortan elegante Mode, auch von mallorquinischen Marken. „Zweimal sind auch Diebe bei mir eingestiegen“, erinnert sich die Frau mit rotem Lippenstift, die auch etwas Deutsch spricht, plötzlich.

Abschieds-"Party" mit Freunden, Kunden und Familienmitgliedern am Sonntag (16.11.). / Biel Salas

Deutsch von den Kunden gelernt

„Alles, was ich sagen kann, habe ich durch meine Kunden gelernt“, erzählt sie. Einer der ersten Sätze, den sie immer wieder hörte, war „eine Flasche Wasser bitte“. Danach hätten ihre Kunden anfangs oft gefragt und sie hätte zunächst nur Bahnhof verstanden. Auch „Die Umkleidekabine ist besetzt“ geht ihr mit Akzent recht gut über die Lippen.

Über die Jahre hinweg habe sie teils auch enge Freundschaften zu deutschsprachigen Kunden geknüpft. Immer wieder besuchte sie ihre Freunde auch in deren Heimatländern besucht. Viele von ihnen sind mittlerweile tot. „Ich bin auch viel zu Messen in Deutschland geflogen, etwa zur Modemesse nach Düsseldorf“, erzählt die baldige Rentnerin.

Was wird aus der Boutique?

Schon vor der Pandemie habe sich Santandreu langsam aus dem Geschäft zurückgegeben und die drei Angestellten machen lassen. „Ich wohne nicht weit entfernt und schaue immer mal wieder hier vorbei“, so die 82-Jährige. Vor allem viele Stammkunden hätten sie zuletzt gefragt, was bald aus dem „Isabel“ wird. „In ein paar Monaten werden wir es wissen. Ich würde mich freuen, wenn ein gutes Restaurant oder eine schöne Boutique hier einzieht“, sagt Santandreu mit fragendem Blick. Ihr Vertag läuft Ende des Monats aus, damit geht das Lokal zurück an den Eigentümer. Dass jemand ihrer Kinder übernimmt, sei nicht in Frage gekommen.

Am Sonntag (16.11.) hat die Boutique-Betreiberin mit Freunden, Stammgästen und der Familie auf die 52 Jahre an der Playa, die Hälfte davon neben dem Megapark, angestoßen. Und nun? „Mache ich Dinge, die Rentner eben so machen: einkaufen, für meine Großfamilie kochen, Pilates, Spazierengehen.“

Freut sich auf ihren Renteneintritt: Antònia Santandreu. / Simone Werner

Die Verbindung zu den Deutschen wird, hofft sie, trotz ihres Renteneintritts niemals abreißen. Im Dezember geht es erst einmal auf Reisen: Eine Flusskreuzfahrt von Düsseldorf aus steht an. Auch einige deutsche Weihnachtsmärkte will Santandreu besuchen.

Boutique Isabel: Carretera de l’Arenal, 53, Playa de Palma (direkt neben dem Megapark), noch bis 30. November täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet

