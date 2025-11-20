Deutschsprachige Christvesper an Heiligabend in der Kathedrale: So soll diesmal Chaos verhindert werden

Für viele deutschsprachige Residenten und Urlauber gehört ein Termin fest zum Weihnachtsfest auf der Insel dazu: die ökumenischen Christvesper der deutschsprachigen evangelischen und katholischen Gemeinde der Balearen an Heiligabend in der Kathedrale. Schon seit Jahren gibt es aufgrund der Beliebtheit des besonderen Gottesdienstes zwei, einen um 15.30 Uhr, einen weiteren um 17 Uhr. Und selbst dann wird es eng, wie die MZ im vergangenen Jahr live miterlebt hat.

2024 war der Ansturm beim Gottesdienst um 15.30 Uhr so groß, dass Hunderte Gäste nicht mehr in das Gotteshaus kamen – und das, obwohl etwa 2.400 Menschen in der Kathedrale Platz haben. Auch bei dem Gottesdienst um 17 Uhr strömten die vielen Besucher nur so in die La Seu. Dieses Mal schafften es aber alle Gäste in den Innenraum.

Termine an Heiligabend 2025

Auch in diesem Jahr gibt es am 24. Dezember wieder zwei Gottesdienste. Die Uhrzeiten sind dieselben wie in den Vorjahren: 15.30 Uhr und 17 Uhr. "Psssssst: letztes Jahr gab es längere Schlangen, sodass nicht alle Interessenten hineingelassen wurden – also lieber schon vorher die Geschenkchen einpacken und rechtzeitig kommen", schreibt die deutschsprachige evangelische Gemeinde auf ihrer Website. Wir haben beim evangelischen Pfarrer, Holmfried Braun, nachgefragt, wie sich die Organisatoren auf den großen Tag vorbereiten und was in diesem Jahr womöglich anders sein wird, sodass es nicht wieder zum Chaos kommt.

"Wir haben wegen des Andranges mit den Verantwortlichen der Kathedrale gesprochen. Sie waren sehr aufgeschlossen, haben aber betont, dass das Gelände rund um die Kathedrale öffentliches Gelände ist", so Braun zur MZ. Nicht nur deutschsprachige Gottesdienst-Besucher werden sich am 24. Dezember auf dem Platz vor der bekannten Kathedrale einfinden. Die La Seu ist mit das bekannteste Wahrzeichen der Insel, der Parc de la Mar daher auch im Winter gut von anderen Urlaubern besucht.

Lange Schlange vor dem Eingang der Kathedrale. / Simone Werner

Neue Vorkehrungen

Damit es bei der deutschsprachigen Christvesper nicht zu chaotischen Zuständen kommt, wollen die Organisatoren in diesem Jahr folgende Vorkehrungen treffen:

Absperrbänder sollen anzeigen, wo man sich anstellen muss

sollen anzeigen, wo man sich anstellen muss Zudem soll die Schlange wie beim schwedischen Santa-Lucia-Fest eher in Richtung Carrer del Palau Reial und der Fundació Bartomeu March geleitet werden

eher in Richtung Carrer del Palau Reial und der Fundació Bartomeu March geleitet werden Mitarbeiter bekommen ein Kathedralen-Karte, damit alle wissen, dass sie zum Team gehören

Kathedrale bis auf den letzten Platz besetzt: hoher Andrang bei der deutschsprachigen Weihnachts-Christvesper auf Mallorca / Simone Werner

Organisation und Predigt im Wechsel

Die katholische und evangelische Gemeinde halten die deutsche Christvesper jedes Jahr gemeinsam ab und wechseln sich mit der Organisation und Predigt ab. Um die Organisation kümmerte sich in diesem Jahr der katholische Pfarrer Andreas Falow. Das evangelische Pfarr-Ehepaar, Holmfried Braun und Martje Mechels, ist mit der Predigt beauftragt.

Seit 1971 Tradition

Schon seit 1971 mieten sich die deutschsprachigen Gemeinden in Palmas Kathedrale ein. Wegen der Corona-Pandemie musste die beliebte Zusammenkunft zwei Jahre lang aussetzen. Seit 2022 wird aber wieder gefeiert.

So hat alles angefangen

Dass großes Interesse an einem ökumenischen Gottesdienst zu Heiligabend besteht, hatte sich bereits Ende der 60er-Jahre gezeigt. 1970 fanden sich an die 500 Menschen in der Rundkirche Porciúncula an der Playa de Palma ein – zu viele. Der damalige Bischof von Mallorca, Rafael Álvarez Lara, setzte sich daraufhin dafür ein, dass deutsche Residenten und Urlauber künftig in der wichtigsten und zugleich größten Kirche Mallorcas feiern können. In der Zeit des aufkommenden Massentourismus hatte Álvarez Lara in seinen letzten Amtsjahren auf der Insel 22 neue Gemeinden gegründet. Auch die ökumenische Christvesper ist ihm zu verdanken.

Auch der Bischof war 2024 beim Gottesdienst um 15.30 Uhr vor Ort. / Simone Werner

Alternative Gottesdienste auf Deutsch

Wer sich das womöglich Gedränge vor der Kathedrale sparen will, kann an den Feiertagen auch andere Gottesdienste der deutschsprachigen evangelischen und katholischen Gemeinde der Balearen auf er Insel besuchen. Die genauen Termine werden noch bekannt gegeben. "In Cala Ratjada und Ibiza (Sant Rafael) feiern wir an Heilig-Abend einen Gottesdienst jeweils um 15 Uhr. In Peguera gibt es dann am ersten Weihnachtstag (25.12.) um 17 Uhr einen Gottesdienst zum Christfest", schreibt die evangelische Gemeinde auf ihrer Website.

