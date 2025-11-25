Das kommt überraschend: Son Amar lädt trotz Teilschließung zu seinem Christmas Wonderland inklusive Show ein

Es ist eine Nachricht, die für aufmerksame MZ-Leser unerwartet kommen mag: Obwohl die Showbühne Son Amar seit Mai 2025 keine eigenen Shows und Events mehr organisiert, lädt sie in diesem Jahr zum Christmas Wonderland inklusive Show ein. Los geht es schon am Freitag (28.11.). Bis einschließlich 21. Dezember können Besucher dann auf der Event-Finca nahe Palmanyola vorbeischauen. Geöffnet ist wie in den Vorjahren jeweils nur freitags bis sonntags sowie am Montag, den 8. Dezember (Feiertag).

Freitags können Besucher von 16 bis 21 Uhr auf das Gelände kommen, samstags, sonntags und an Feiertagen von 15 bis 21 Uhr.

Son Amar wäre nicht Son Amar, wenn es nicht auch wieder eine Weihnachts-Show gäbe. "Sie ist ähnlich wie im vergangenen Jahr, es gibt an jedem Tag drei oder vier Slots", so eine Verantwortliche zur MZ. Es sei eine Mischung aus Tanz und Akrobatik. Auch der Weihnachtsmann lasse sich in der Show blicken. In der Show seien Akrobaten und Künstler zu sehen, die zuletzt an den großen eigenen Shows der Event-Finca (Ojalá, Exhibit) beteiligt waren.

Freitags lädt die Showbühne um 17.15 Uhr, 18.30 Uhr und 19.45 Uhr in den großen Veranstaltungssaal ein, an den übrigen Tagen auch um 16 Uhr. Der Eintritt für das 25-minütige Spektakel kostet 8 Euro.

Auch das steht auf dem Programm

Die Show ist nicht die einzige Attraktion des Christmas Wonderland. Es gibt auch wieder eine "Eisbahn" mit Plastikeis. 15 Minuten Schlittschuh-Laufen kosten 7,50 Euro. Zudem kann man Fotos mit dem Weihnachtsmann schießen oder Fotos mit seinen Liebsten im Weihnachtslook machen lassen.

In einem separaten Bereich kann man an 25 Ständen Weihnachtsgeschenke und Co. einkaufen. Auch Foodtrucks stehen bereit.

Das einzige, was in diesem Jahr anders sein wird, ist, dass es kein Weihnachts-Kino geben wird.

Nach der letzten Son-Amar-Show um 20.30 Uhr gibt es für Besucher vor Ende der Veranstaltung noch ein besonderes Schmankerl: "Wir machen dann die Lichter im Außenbereich aus, dann startet eine Wassershow und die Besucher können Licht-Projektionen an den Wänden sehen", so die Verantwortliche.

Die "Eisbahn" von Son Amar. / Son Amar

So viel kostet der Eintritt

Der Eintritt für das Christmas Wonderland kostet 6 Euro (für Besucher ab 4 Jahren). Jüngere Kinder kommen kostenlos hinein.

Bei dem seit 2019 stattfindenden Weihnachts-Event wird es für gewöhnlich voll. Besucher, die jetzt schon wissen, wann sie zu dem Event gehen wollen, können sich ihre Eintrittskarten und die für die Show oder die Eisbahn jetzt schon online sichern: https://reserva.sonamar.com/public/#/events

Die Geschichte von Son Amar

Die Nachricht, dass die Event-Finca Son Amar künftig keine eigenen Shows mehr anbieten wird, hat Anfang April für viele traurige Reaktionen bei Urlaubern und Einheimischen gesorgt. Beim MZ-Besuch der letzten eigenen Show der Veranstaltungs-Finca Ende April hatte ein Verantwortlicher bereits anklingen lassen, dass Son Amar für Events externer Firmen und andere gesellschaftliche Veranstaltungen geöffnet bleibt.

Nach der Ankündigung der Teilschließung trat im Juni 2025 etwa Komiker Felix Lobrecht auf Son Amar auf. Auch für die Gesangsshow "LaLaLa" von IB3 etwa wurde dort gedreht. Zudem fand eine Gala des balearischen Fußballverbands dort statt.

Besitzerin verstorben

Margaret Whittaker kam in den 90er-Jahren nach Mallorca. / Son Amar

Whittaker, die Besitzerin von Son Amar, war Anfang Februar im Alter von 76 Jahren im Kreise ihrer Familie verstorben. Die Unternehmerin hatte die Showbühne, an die auch ein Restaurant angeschlossen ist, Anfang der 2000er Jahre übernommen und über die Jahre rund 50 Millionen Euro in den Ausbau zur Event-Finca investiert.

Die Event-Finca verfügt über ein Auditorium mit einer Kapazität für mehr als tausend Besucher als Hauptraum, multifunktionale Säle sowie mehrere Terrassen und Außenbereiche und bietet modernste Einrichtungen für alle Arten von Veranstaltungen.

Der neue Leiter von Son Amar ist Dominic Miles, der Sohn von Margaret Whittaker, der dabei von Paul Abrey, einem langjährigen Freund von Whittaker und ihrer Familie, unterstützt wird.

