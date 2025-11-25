Weihnachten 2025 in Palma: So viele Veranstaltungen gab es noch nie

Die Stadtverwaltung von Palma fährt in diesem Jahr zusätzlich zu dem Programm, das sie sonst rund um Weihnachten organisiert, ganz schön etwas auf. Statt nur Krippen zum Bestaunen, dem Weihnachtsmarkt und dem Drei-Königs-Umzug gibt es jede Menge Konzerte, Theaterstücke, Flashmobs, Geschichtenerzähler, Kinderschminken und weihnachtliche Aktivitäten in den casals de barri, den Stadtteilhäusern.

Auch der Weihnachtsmann und Elfen ziehen an mehreren Tagen durch bekannte Straßen der Stadt. Die Gehilfen der Heiligen Drei König, die pajes reales, sammeln zudem die Wunschzettel der Kinder ein. In den Stadtbibliotheken verschiedener Viertel finden weitere Aktivitäten wie Workshops oder Leseclubs statt.

Musikalisch wird es bei den Klavierkonzerten im Zentrum, die im Programm unter dem Namen "Piano en la Ciudad" zu finden sind. Zudem singen verschiedene Chöre (Corales) und Musikgruppen (Charangas) ziehen durch die Straßen. Die städtischen Museen (Casal Solleric, Can Balaguer, Espai Cor, Fundació Miro Mallorca) warten mit verschiedenen Ausstellungen auf Kunstliebhaber. Bewusst an Senioren richten sich die Veranstaltungen, die unter "Actividades Gent Gran" zu finden sind. Für jedermann sportlich wird es bei weiteren Zusammentreffen, etwa zum Nordic Walking.

Auch mit Ton arbeiten, kann man bei den Manualidades de barro lernen. In anderen wiederum wird explizit vor allem Weihnachtsdekoration gebastelt (Manualidades Navideñas).

Das bunte Programm für die Adventszeit 2025

Das komplette Programm können Sie hier einsehen: