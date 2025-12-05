Ganz schön was los im Advent auf Mallorca: Das sind die MZ-Veranstaltungs-Tipps

Man möchte fast ausrufen: So viel Weihnachten war noch nie! Aber vielleicht täuscht das ja. Fest steht, es gibt dieser Tage auf Mallorca sehr viele Möglichkeiten, sich in Stimmung zu bringen. Eine Auswahl:

Lesungen

Beim Weihnachtsmarkt vom Inselradio (4. bis 8. Dezember) direkt vor dem Sender ist am Freitag (5.12., 19.30 Uhr) wieder einmal Schauspieler Uwe Ochsenknecht zu Gast. Er liest eine Weihnachtsgeschichte vor. Welche, ist eine Überraschung.

wieder einmal Schauspieler zu Gast. Er liest eine Weihnachtsgeschichte vor. Welche, ist eine Überraschung. Am 12. und 13. Dezember jeweils um 18 Uhr können Besucher eine der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen live auf Mallorca erleben: Esther Schweins lädt zu einer weihnachtlichen Lesung zugunsten des Behindertenwerks Aspace in die Bodega BiniVista bei Biniali ein. Die 55-Jährige liest aus einem weitgehend in Vergessenheit geratenen, sehr raffinierten Roman: „Die Mathematik der Nina Gluckstein“ von Esther Vilar. Passend zu der argentinischen Romanfigur, die in dieser doppelten Liebesgeschichte mit einem Tango-Idol verheiratet ist, begleitet die Violinisten Soriana Ivaniv die Lesung mit Tango-Stücken. Die Karten für 50 Euro zzgl. Gebühren, sind auf dem Portal Eventbrite erhältlich.

können Besucher eine der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen live auf Mallorca erleben: lädt zu einer weihnachtlichen Lesung zugunsten des Behindertenwerks Aspace in die Bodega BiniVista bei Biniali ein. Die 55-Jährige liest aus einem weitgehend in Vergessenheit geratenen, sehr raffinierten Roman: „Die Mathematik der Nina Gluckstein“ von Esther Vilar. Passend zu der argentinischen Romanfigur, die in dieser doppelten Liebesgeschichte mit einem Tango-Idol verheiratet ist, begleitet die Violinisten Soriana Ivaniv die Lesung mit Tango-Stücken. Die Karten für 50 Euro zzgl. Gebühren, sind auf dem Portal Eventbrite erhältlich. „Unverschämte Adventgeschichten oder fröhliche Weihnachten auf Mallorca“ heißt die Lesung von Inselkenner Axel Thorer. Er lädt am 14. Dezember um 13 Uhr nach Lloret de Vistalegre ein. „Da lese ich zum 3. Advent auf Will’s Kulturfinca amüsante Geschichten, die alle auf Mallorca passiert sind – unterhaltsam crazy!“, schreibt er. Die Eintrittskarten kosten 25 Euro. Wer will, kann schon um 11 Uhr da sein und sich für 25 Euro am reichhaltigen Brunch-Buffet bedienen. Anmeldungen per E-Mail an son-baulo@son-baulo.com.

Er lädt am nach Lloret de Vistalegre ein. „Da lese ich zum 3. Advent auf Will’s Kulturfinca amüsante Geschichten, die alle auf Mallorca passiert sind – unterhaltsam crazy!“, schreibt er. Die Eintrittskarten kosten 25 Euro. Wer will, kann schon um 11 Uhr da sein und sich für 25 Euro am reichhaltigen Brunch-Buffet bedienen. Anmeldungen per E-Mail an son-baulo@son-baulo.com. Der Inselautor Werner RC Heinecke liest am Nikolaustag (6. Dezember, 18 Uhr) auf dem Weihnachtsmarkt in Santa Ponça aus seinem Kinderbuch „Die Mallorca-Ente“ vor. Die Lesung findet in deutscher und spanischer Sprache statt. Eintritt frei.

Flohmärkte

Längst zum festen Inventar des Weihnachtsmarktes in Santa Ponça gehören auch die Kinder- und Erwachsenen-Flohmärkte direkt nebenan. Zwei dieser Flohmärkte sind schon vorbei. Am 14. Dezember findet zwischen 9.30 und 15.30 Uhr ein letztes Mal für dieses Jahr der Kinderflohmarkt statt (Infos auf Instagram: rastrillo_todo_ para_ninos).

direkt nebenan. Zwei dieser Flohmärkte sind schon vorbei. Am ein letztes Mal für dieses Jahr der Kinderflohmarkt statt (Infos auf Instagram: rastrillo_todo_ para_ninos). Auch die Finca Amapola bei Campos lädt am 7. Dezember von 10 bis 16 Uhr zu einem weihnachtlichen Flohmarkt ein. Neben reichlich Ständen zum Stöbern gibt es vor Ort auch Essen und Trinken (Infos auf Instagram: finca.amapola).

Weihnachtsmarkt in Palma. / Nele Bendgens

Weihnachtsmärkte

Auch auf den herkömmlichen Weihnachtsmärkten gibt es Geschenke, und man kann mit Glühwein und Weihnachtsgebäck in Stimmung bringen (aktualisierte Übersicht).

Neu in diesem Jahr ist der von zwei Österreichern organisierte Markt im Park Sa Feixina in Palma, der am Freitag (28.11.) etwas später als geplant, geöffnet hat. Bis zum 6. Januar empfängt er täglich von 11 bis 21.30 Uhr Besucher.

in Palma, der am Freitag (28.11.) etwas später als geplant, geöffnet hat. empfängt er täglich von 11 bis 21.30 Uhr Besucher. Überraschenderweise organisiert auch die Eventbühne Son Amar trotz der Streichung aller eigenen Shows noch bis zum 21. Dezember wieder ihr Christmas Wonderland inklusive Weihnachtsshow. Geöffnet ist nur freitags (16 bis 21 Uhr) sowie samstags, sonntags und an Feiertagen (15 bis 21 Uhr). Der Eintritt für den Markt kostet 6 Euro, der für die Show 8 Euro.

trotz der Streichung aller eigenen Shows wieder ihr Christmas Wonderland inklusive Weihnachtsshow. Geöffnet ist nur freitags (16 bis 21 Uhr) sowie samstags, sonntags und an Feiertagen (15 bis 21 Uhr). Der Eintritt für den Markt kostet 6 Euro, der für die Show 8 Euro. Am 5. Dezember öffnet zudem das Pueblo Español, das „spanische Dorf“ in Palmas Stadtviertel Son Espanyolet, die Pforten für seinen diesjährigen Weihnachtsmarkt. Er ist vom 5. bis 9. Dezember, 12. bis 14. Dezember, 19. bis 22. Dezember, 26. bis 29. Dezember sowie vom 2. bis 4. Januar, jeweils von 12.30 bis 23 Uhr, geöffnet. Der Eintritt für Besucher ab 12 Jahren kostet dieses Jahr 10 Euro.

Nicht nur Kinder bekommen jedes Jahr beim Bewundern der mallorquinischen Krippen große Augen. | FOTO: ARZAYUS / Redaktion

Krippen

Fest zum mallorquinischen Weihnachtsfest gehören auch die Krippenlandschaften. Mit am bekanntesten sind in Palma die im Kulturzentrum La Misericòrdia ( 7. Dezember bis 5. Januar: täglich 10 bis 21 Uhr; 24. und 31. Dezember : nur bis 14 Uhr; 25. und 26.12. sowie 1.1. geschlossen) und die im Rathaus ( bis 5. Januar: Mo.–Fr. 9 bis 20.30 Uhr, Sa., So. und Feiertage: 10 bis 20 Uhr).

täglich 10 bis 21 Uhr; : nur bis 14 Uhr; 25. und 26.12. sowie 1.1. geschlossen) und die im Rathaus ( Mo.–Fr. 9 bis 20.30 Uhr, Sa., So. und Feiertage: 10 bis 20 Uhr). Am 13. Dezember können Besucher von 17 bis 21 Uhr im Kulturzentrum La Misericòrdia auch eine lebende Krippe mit Darstellern bewundern.

Weihnachts-Workshop & -Kino

Das Fünf-Sterne-Hotel Castillo Hotel Son Vida lädt am 11. und 18. Dezember jeweils von 19.30 bis 20.30 Uhr zu einem Deko-Workshop ein. Die Verantwortlichen von Cardo Studio zeigen, wie Sie festliche Tischdekoration und Advents- und Türkränze selbst herstellen können. Die Teilnahme inklusive Tee am Nachmittag kostet 65 Euro. Bitte anmelden und eine E-Mail an concierge.castillomallorca@arabella.com schicken oder unter der Telefonnummer 971-49 34 93 Bescheid sagen!

jeweils von zu einem Deko-Workshop ein. Die Verantwortlichen von Cardo Studio zeigen, wie Sie festliche Tischdekoration und Advents- und Türkränze selbst herstellen können. Die Teilnahme inklusive Tee am Nachmittag kostet 65 Euro. Bitte anmelden und eine E-Mail an concierge.castillomallorca@arabella.com schicken oder unter der Telefonnummer 971-49 34 93 Bescheid sagen! Am 7. Dezember steht auf der Panoramaterrasse des Hotels mit Blick auf Palma dann weihnachtliches Freiluftkino an. Ab 18.30 Uhr ist der Film „The Holiday“, eine romantische Komödie mit Cameron Diaz, Jude Law und Kate Winslet in den Hauptrollen in der englischen Originalfassung zu sehen. Neben frischem Popcorn gibt es auch wärmenden Getränke. Hotelgäste können kostenlos im Open-Air-Kino Platz nehmen, alle anderen Teilnehmer werden mit 30 Euro zur Kasse gebeten. Reservierungen werden unter 971-49 34 93 oder per E-Mail an concierge.castillomallorca@arabella.com entgegengenommen.

Musicals und Comedy

Eisig und weihnachtlich wird es vom 6. bis 8. Dezember jeweils ab 17 Uhr im Auditorium in Palma. Der Veranstaltungsort zeigt das Familien-Musical „La reina del hielo“ (Die Eiskönigin), eine Adaptation des Märchens von Christian Anders auf Spanisch. Der Eintritt für Kinder ab 3 Jahren und Erwachsene kostet 20 Euro. Karten gibt es unter auditoriumpalma.com.

jeweils im Auditorium in Palma. Der Veranstaltungsort zeigt das Familien-Musical „La reina del hielo“ (Die Eiskönigin), eine Adaptation des Märchens von Christian Anders auf Spanisch. Der Eintritt für Kinder ab 3 Jahren und Erwachsene kostet 20 Euro. Karten gibt es unter auditoriumpalma.com. Das Trui Teatre lädt Familien am 7. Dezember (17 Uhr) und 8. Dezember (12 Uhr) zum Familien-Musical „Un conte de Nadal per Santa Claus“, einer Adaptation des Klassikers von Charles Dickens aus der Feder von Ricard Reguant, ein. Der Eintritt kostet ab 20 Euro (Karten: truiteatre.es).

zum Familien-Musical „Un conte de Nadal per Santa Claus“, einer Adaptation des Klassikers von Charles Dickens aus der Feder von Ricard Reguant, ein. Der Eintritt kostet ab 20 Euro (Karten: truiteatre.es). Das Teatre Principal in Palma zeigt am 7. Dezember ( 17 und 19 Uhr ) ein weiteres Musical für Kinder, das nach der Vorlage von Charles Dickens entstanden ist: die prämierte Adaptation von Tolo Ferrà (auf Katalanisch). Karten für ab 8 Euro gibt es unter teatreprincipal.koobin.com.

( ) ein weiteres Musical für Kinder, das nach der Vorlage von Charles Dickens entstanden ist: die prämierte Adaptation von Tolo Ferrà (auf Katalanisch). Karten für ab 8 Euro gibt es unter teatreprincipal.koobin.com. Explizit an ein erwachsenes Publikum richtet sich das Weihnachtsprogramm des Komikers Agustín Martínez, El Casta genannt. Die Karten für die Vorführungen im Auditorium, die zwischen dem 25. Dezember und 1. Januar (31.12. keine Vorführung) stattfinden, kosten ab 38 Euro (auditoriumpalma.com).

Licht-Zirkus und -Fest

Im rot-weißen Zirkuszelt in Son Fusteret empfängt der Circo Alegría, diesmal als Circo de la Luz (Lichtzirkus) vom 5. Dezember bis 4. Januar kleine und große Gäste. Das Highlight: leuchtende Fantasietiere. Neben Akrobatik-Nummern gibt es auch Projektionen, unter anderem auf einer 25 Meter großen Leinwand. Karten kosten ab 12 Euro (circoalegria.janto.es).

empfängt der Circo Alegría, diesmal als Circo de la Luz (Lichtzirkus) vom kleine und große Gäste. Das Highlight: leuchtende Fantasietiere. Neben Akrobatik-Nummern gibt es auch Projektionen, unter anderem auf einer 25 Meter großen Leinwand. Karten kosten ab 12 Euro (circoalegria.janto.es). Das beliebte Lichtfest Contrallum in Sineu hätte eigentlich schon Anfang November stattfinden sollen. Wegen schlechten Wetters wurde es aber verschoben. Am 21. Dezember gibt es von 18 bis 21 Uhr eine neue Chance (Infos: IG: contrallumsineu).

Buntes Programm in Palma

Theaterstücke, Flashmobs, durch die Stadt ziehende Weihnachtsmänner und Elfen oder auch die Gehilfen der Heiligen Drei Könige, die die Wunschzettel der Kinder einsammeln, Geschichtenerzähler, Kinderschminken und Workshops mit Ton oder bei denen man Deko bastelt. Die Stadtverwaltung fährt in diesem Jahr zusätzlich zu dem Programm, das sie sonst rund um Weihnachten organisiert, ganz schön etwas auf. Das ganze Programm gibt es unter diesem Link.

organisiert, ganz schön etwas auf. Das ganze Programm gibt es unter diesem Link. Auch Mallorcas Inselrat hat einige Adventsveranstaltungen, unter anderem Vorträge und Kindertheater, auf die Beine gestellt: Zum Programm.

Abonnieren, um zu lesen