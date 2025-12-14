Mallorca-Musical probt in leeren Räumen von Einkaufszentrum

Ungewöhnliches Bühnenstück, ungewöhnliche Vorbereitung: Das Mallorca-Musical "Malle Olé – Das Musical, das ballert!" mit vielen berüchtigten Partyhits probt derzeit in leerstehenden Räumen eines Einkaufzentrums mitten in der Duisburger Innenstadt. Der Grund den Machern zufolge: Das Theater, in dem in wenigen Wochen die Premiere stattfinden soll, ist aktuell noch belegt. Daher musste "Malle Olé" etwas improvisieren und fand Unterschlupf in der Duisburger "Königsgalerie".

"Wir mussten wirklich ein bisschen basteln", sagte Executive Producer Sven-Oliver Müller der Deutschen Presse-Agentur. Als man eingezogen sei, habe es zum Beispiel kein Licht gegeben. Mittlerweile wurde das Problem pragmatisch gelöst - kurzerhand aufgestellte Bauleuchten sorgen für Helligkeit.

Hinter den Kulissen des Musicals "Malle Olé". Proben in Duisburg. / Christoph Reichwein/dpa

Probenraum war eine Filiale von H&M

Auch in anderen Bereichen fanden die Musical-Macher kreative Lösungen. Zum Beispiel wurden die Stellen, an denen auf der echten Bühne später LED-Wände stehen werden, mit großen Folien markiert - so können sich die Darsteller an die richtigen Abstände gewöhnen. Früher sei der Probenraum eine Filiale von H&M gewesen, sagte Müller. Auch einstige Flächen eines Sportartikel-Händlers werden zur Vorbereitung genutzt.

Das Einkaufszentrum liegt sehr zentral in Duisburg und befindet sich in einer Umbruchphase. Künftig soll es zu einem Gesundheitszentrum werden. Da aktuell aber noch viele Räume frei sind, bot sich für "Malle Olé" die Gelegenheit für eine Kurzzeit-Nutzung. Wer durch das Einkaufszentrum geht, kann durch Fenster immer mal wieder einen Blick auf die Proben erhaschen.

Bei den Proben von "Malle Olé" in Duisburg. / Christoph Reichwein/dpa

Premiere ist am 8. Januar

Bis kurz vor Weihnachten will "Malle Olé – Das Musical, das ballert!" noch in den Ausweich-Räumen proben. Am 8. Januar ist dann die Premiere im Duisburger Theater am Marientor geplant - dem eigentlichen Spielort.

In dem Stück sollen bekannte Hits vom Ballermann - zum Beispiel "Mama Laudaaa" (Almklausi) oder "Layla" (DJ Robin und Schürze) - in eine ebenso lustige wie dramatische Handlung eingefügt werden. Es geht um einen gemeinen Millionär, der dem einfachen Party-Volk auf Mallorca das Feiern austreiben will, um Wellness-Hotels zu errichten.