Neue Attraktionen 2025: Das sind Mallorcas spannendste Eröffnungen
Kino, Klettern, Camper: Auf Mallorca gibt es 2025 viele neue Freizeitmöglichkeiten – diese Highlights sollten Sie nicht verpassen
Kino für die Deutschen
Eine neue deutsche Eventreihe auf Mallorca entsteht: Tina Ruland und Thomas Pflaum veranstalten Ende Januar das erste "Inselkino". An verschiedenen Orten der Insel werden im Laufe des Jahres deutsche Kinofilme gezeigt. Tina Ruland wird sich später aus dem Projekt wieder zurückziehen.
Kletterhalle für Mutige
Im Industriegebiet Son Morro in Palma eröffnet Anfang März die größte Kletterhalle der Insel. 14 Meter hohe Wände, 70 Kletterrouten mit Seil und 130 Boulder (Kletterrouten in geringerer Höhe und ohne Seil) stehen den Besuchern im „InRock“ auf 2.300 Quadratmetern zur Verfügung. Kopf hinter dem Projekt ist Biel Àngel Morey, ein ehemaliger Fabrikdirektor. Er bietet Kurse für Hobbykletterer und Bergretter an.
Autos für Liebhaber
Nach Jahren der Planung und des Umbaus eröffnet in der ehemaligen Coca-Cola-Fabrik an der Flughafenautobahn ein Ableger der deutschen Motorworld. Auf 80.000 Quadratmeter geht es hier vor allem um: Autos. Die Halle bietet sich aber auch für einen Spaziergang zum Gucken an.
Stellplatz für Camper
Mallorca bekommt im Frühsommer endlich einen lang ersehnten Stellplatz für Camper - und zwar in idyllischem Umfeld mit Meerblick in Son Serra de Marina. 21 Wohnmobile können hier stehen. Beim MZ-Besuch loben die Camper die Einrichtung. Ein Vergleich zeigt: Der im Februar in Muro eröffnete, weniger schön gelegene Stellplatz wird dagegen so gut wie gar nicht genutzt.
Zoospaß für den Inselosten
Seit Mitte Januar ist der umstrittene ehemalige Safari Zoo bei Sa Coma in neuen Händen. Ein Konzern vom Festland will die Anlage komplett umkrempeln – und scheut keine Kosten und Mühen. Mehr Personal, besucherfreundlichere Installationen und größerer Gehege für die Tiere sind in Planung. Ein MZ-Besuch im Mai zeigt: Vieles ist noch im Umbruch, aber einige Verbesserungen lassen sich schon erkennen.
