Das Highlight des Jahres 2026 auf Mallorca dauert noch nicht einmal zwei Minuten

Hobby-Astronomen haben sich diesen Tag schon sehr lange im Kalender dick angestrichen: Am 12. August 2026 steht eine totale Sonnenfinsternis an. Mallorca gehört zu den Orten auf der Welt, von denen aus sie am besten zu sehen ist. Auch die Balearen-Regierung beginnt jetzt, sich darauf vorzubereiten. Denn das Ereignis mitten in der Hochsaison wird nicht nur Hobby-Astronomen anziehen, sondern Hunderttausende von Menschen. Und das im Welterbe Serra de Tramuntana.

Wieso all die Aufregung?

Gut zu sehen sein wird die Sonnenfinsternis vor allen an der Nordwestküste (Karte hier). Zwischen 20.31 und 20.33 Uhr verschwindet die Sonne für eine Minute und 36 Sekunden hinter dem Mond. Um eine perfekte Sicht auf das besondere Himmelsspektakel zu ergattern, fliegen aus der ganze Welt Interessierte extra auf die Insel – teils sogar aus den USA, Kanada oder Asien. Die ersten Zimmer-Reservierungen sind schon drei Jahre vor dem Event etwa bei Hotels in Sóller eingegangen – dort ist die Hoteldichte an der Westküste besonders hoch. Die Nachfrage nach einer Unterkunft rund um den 12. August 2026 hat zu teils exorbitanten Preisengeführt.

„Ein paar wenige freie Zimmer gibt es noch“, weiß Lluís Rullán, Präsident des Hotelierverbandes in Sóller. „Manche Hoteliers heben sich einige Zimmer bewusst bis kurz vorher auf, um sie dann noch teurer zu vermieten“, sagt er. Andere Hoteliers würden, wie er für sein Hotel Los Geranios, die sonst während der Jahreszeit üblichen Preise ausschreiben. „Am Ende reden wir ja nur von einem einzigen Tag“, findet Rullán.

Die weißen Referenzlinien bilden Parallelen zur Position der Sonne zum Zeitpunkt der totalen Sonnenfinsternis. Von den jeweiligen Punkten aus sieht man das Spektakel perfekt. / Grafik: MZ/AMADO CARBONELL

Kommt es zum Chaos?

Dennoch, schätzt der Hotelier, könnte es am 12. August 2026 in der Tramuntana und rund um das Orangental zu „historischen Staus“ kommen. Zumal just in derselben Nacht auch das höchste Sternschnuppen-Aufkommen des Jahres, die sogenannten Perseiden, erwartet wird. Zu diesem weiteren Himmelsereignis strömen die Ausflügler auch ohne totale Sonnenfinsternis ohnehin jedes Jahr zwischen dem 12. und dem 14. August aus, weiß Amado Carbonell von der Stiftung des Instituto de Astronomía y Astronáutica de Mallorca. Vereint mit der Sonnenfinsternis könnten die ab 45 Minuten nach dem Sonnenuntergang zu beobachtenden Perseiden die Menschen dazu verleiten, in den Bergen zu grillen. Dadurch steigt das Waldbrandrisiko enorm. Im Sommer ist Feuermachen verboten.

„Ob es zu größeren Vorfällen kommt, hängt von den Vorkehrungen ab, die die Behörden treffen“, betont Rullán. Die Balearen-Regierung hat eigens eine Kommission ins Leben gerufen, die alle Maßnahmen im Zusammenhang mit der totalen Sonnenfinsternis koordiniert. „Darüber hinaus gibt es noch keine weiteren Details“, so eine Regierungssprecherin am Dienstag (30.12.) zur MZ. Erst im neuen Jahr wollen sich die Verantwortlichen zunächst intern zusammensetzen, um dann verschiedene Arbeitsgruppen zu bilden. Einige Abschnitte sollen für den Verkehr gesperrt werden, das sei sicher. Auch zu Orten wie dem Leuchtturm Sa Muleta in Port de Sóller etwa könnte der Zugang dann nur noch zu Fuß erlaubt sein, mutmaßt Rullán.

Damit er selbst erst gar nicht in einen Stau gerät oder ihm am Ende andere Schaulustige die Sicht versperren, wird Lluís Rullán sich das Spektakel von seinem Boot aus ansehen. Aber auch auf dem Meer dürfte es entlang der Nordwestküste Mallorcas am 12. August 2026 voll werden. „Ich habe gehört, dass viele Schiffe und Boote in Sóller für den Tag schon ausgebucht sind“, so der Hotelier. Auch das Unternehmen Barcos Azules, das Besucher sonst nach Sa Calobra oder Cala Tuent schifft, bietet Sonderfahrten an (Abfahrt: 19.30 Uhr). „In circa einer Woche gibt es die Karten online zu kaufen. Der Preis steht noch nicht fest“, sagt eine Mitarbeiterin.

Probe-Schauen am Cap Blanc. / G. Bosch

Spielt das Wetter mit?

Auf gute Sicht von seiner Terrasse in Cala Blava aus hofft auch Hobby-Astrofotograf Andreas Glaesser (deep-cosmos.com). Der gebürtige Thüringer will das Ereignis für alle, die auf der Insel nicht dabei sein können, per Youtube-Livestream übertragen. Damit dabei nichts schiefgeht, hat er sich in diesem Jahr am 12. August um 20.31 Uhr schon genau angeschaut, wo die Sonne stand. „Das Wetter war leicht diesig, das hat aber nichts ausgemacht“, sagt Glaesser. Eine verlässliche Wettervorhersage für den 12. August 2026 aber gibt es natürlich noch nicht. „Eine Wolke im entscheidenden Moment reicht aus –und das war’s. Niemand auf Mallorca wird etwas von der totalen Sonnenfinsternis sehen, was vor allem für die Angereisten sehr bitter wäre“, weiß der 58-Jährige.

Wer sich die totale Sonnenfinsternis anschauen will, sollte sich jetzt schon eine der Brillen mit zertifizierten Filtern anschaffen, rät Glaesser: „Eine Sonnenbrille reicht nicht aus, um die Augen zu schützen. Kurz vor dem Ereignis werden die Brillen für die Sonnenfinsternis deutlich teurer sein.“ Auf Brillen von Billig-Anbietern wie Temu oder Aliexpress solle man besser verzichten, rät auch Amado Carbonell. Sonst wird das so herbeigesehnte Astro-Event schnell zum Gesundheitsrisiko.

