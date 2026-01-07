Schluss mit dem Lärm: Das Partylokal Three Lions in Palma verliert die Lizenz

Der jahrelange Kampf der Anwohner am Paseo Marítimo in Palma hat sein vorläufiges Ende gefunden: Die Stadtverwaltung entzieht dem beliebten Lokal Three Lions die Lizenz als Konzertcafé. Grund sind die nächtlichen Ruhestörungen, die von dem Lokal und dem benachbarten Konzertcafé Shamrock ausgehen. Das Lokal darf theoretisch wieder öffnen, sofern die Betreiber es komplett schallisolieren. Allerdings würde es in dem Fall eine andere Lizenz bekommen, die keine Konzerte mehr erlaubt. Zudem müsste es um Mitternacht schließen.

Anwohner glücklich

Antonio Ruiz vom Anwohnerverband Paseo Marítimo erklärte gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca", die Lizenz des Three Lions sei von Anfang an fehlerhaft ausgestellt worden. Demnach dürften keine zwei Konzertcafés direkt nebeneinander liegen. Da das Shamrock älter ist als das Three Lions, zog letzteres nun den Kürzeren. Ruiz erklärte, die durch das Lokal verursachte Lautstärke in den anliegenden Wohnungen habe bis zu 60 Dezibel betragen. Er sei zufrieden, dass das Recht auf Ruhe der Anwohner überwiege.

Bereits im November 2024 hatten die Anwohner einen Teilerfolg gefeiert. Damals zwang ein Gerichtsurteil das Rathaus Palma dazu, das Three Lions und das Shamrock vorübergehend zu schließen. Das Rathaus sei dafür zuständig, dem lauten Treiben ein Ende zu setzen und komme der Pflicht nicht nach, argumentierten die Richter damals. Die Stadt verteidigte sich und meinte, dass die Anwohner nie eine offizielle Beschwerde eingereicht hätten.

Café Garito verliert Lizenz

Derweil hat auch ein anderes Kultlokal ein Stück weiter am Paseo Marítmo endgültig die Lizenz verloren. Das Café Garito am kleinen Hafen Can Barbarà ist seit zwei Jahren geschlossen und müsste deshalb vor einer Neueröffnung eine neue Lizenz beantragen. Auch in dem Fall dürfte das Rathaus darauf achten, dass die Anforderungen sicherstellen, dass die Lärmbelästigung durch den Betrieb ausbleibt.

