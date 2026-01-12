Hitlergruß auf der Bühne: Geldstrafe für Mallorca-Sängerin Melanie Müller
Melanie Müller scheitert mit Berufung: Nach einem umstrittenen Konzert bleibt die Verurteilung wegen Hitlergruß bestehen
Nach Hitlergruß-Vorwürfen hat die Schlagersängerin Melanie Müller (37) auch in zweiter Instanz eine juristische Niederlage erlitten. Das Landgericht Leipzig verurteilte die frühere RTL-Dschungelkönigin wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen.
Die Angeklagte habe sich zum Ende eines Konzertes durch das Publikum hinreißen lassen, mehrfach den rechten Arm nach oben zu strecken, begründete Karen Aust, Vorsitzende am Landgericht Leipzig.
- Deutsche Genossenschaft sucht Mitstreiter für Finca-Projekt auf Mallorca
- Ex-Kellner packt aus: Schwarzgeldsystem in Bierlokal in der Schinkenstraße
- In diesem Mallorca-Ort sterben überdurchschnittlich viele Menschen an Atemwegserkrankungen - ist die miese Luftqualität schuld?
- Auch weil Ausländer die Häuser aufkaufen: Diese Mallorca-Gemeinden verlieren Einwohner
- Das Mallorca-Wetter beruhigt sich nach stürmischen Tagen - so warm wird es jetzt
- Goodbye Deutschland'-Mallorca-Auswanderin Caro Robens hat sich die Brüste machen lassen
- Österreichischer Radsportler stirbt auf Mallorca: 72-Jähriger erleidet Herzstillstand und stürzt
- Wohnungskrise, Migration, Verkehr und Tourismus: Was Mallorca 2026 klären muss