Stellenabbau: Mallorcas ambitionierte Showbühne Lío steht vor einer ungewissen Zukunft

Eines der ambitionierten Projekte im Nachtleben Mallorcas steht vor einer ungewissen Zukunft: Wie die MZ aus gut unterrichteten Kreise erfuhr, haben die Betreiber der Showbühne Lío einen "Expediente de Regulación de Empleo" (ERE) beantragt. Dabei handelt es sich um ein arbeitsrechtliches Verfahren, mit dem Teile oder auch die gesamte Belegschaft entlassen werden kann. Zuerst hatte die mallorquinische Tageszeitung "Última Hora" über die Schwierigkeiten berichtet. Das Unternehmen selbst schweigt sich aus. "Wir werden keine Informationen von Dritten bestätigen oder kommentieren", hieß es auf MZ-Anfrage.

Gastronomen und Clubbetreiber hatten auch anderswo auf Mallorca vergangene Saison über Umsatzrückgänge geklagt. Im Falle des Lío könnte zudem ein Standortnachteil eine Rolle gespielt haben: Der eigentlich für sein Nachtleben bekannte Paseo Marítimo befand sich monatelang im Umbau, die Parkplatzsituation galt als kritisch. Das Lío war nur von April bis September geöffnet.

Wie gemacht für den schicken Paseo Marítimo

Ansonsten schied das Konzept ideal für den Paseo Marítimo, der nach abgeschlossenen schöner und moderner geworden ist: Das Publikum genießt eine bunte Show mit Musik und Tanz, während es ein Menü von Sternekoch Andreu Genestra serviert bekommt. Sobald das Essen abgeschlossen ist, werden die Tische abgeräumt und zu der Musik eines DJs kann die Nacht durchgetanzt werden. Was bereits unter anderem auf Ibiza und Mykonos funktioniert hatte, sollte nun auch auf Mallorca zum Erfolg werden. Im August 2023 ging es in den Räumlichkeiten der legendären Diskothek Tito's los.

Voller Energie: Die Shows im Lío am Paseo Marítimo in Palma. / Starpress

Julia Birzele, Global Brand Manager der Lío-Gruppe, erklärte bei der Eröffnung die großen Hoffnungen, die mit dem Projekt verbunden waren. „Das Potenzial auf Mallorca ist enorm, das Nachtleben auf der Insel bisher eher langweilig.“ Vor allem, wenn man es mit der Nachbarinsel Ibiza vergleiche. Sie wisse von vielen Mallorquinern, die zum Feiern einen Abstecher nach Ibiza machten.

"Nachfrage jenseits der Hauptsaison vorhanden"

Und Julio Bruno, CEO der Lío-Group, drückte gegenüber der MZ noch vergangenes Jahr die Erwartung aus, dass das Lokal Palma zumindest mit dem Club-Angebot weit über die Sommersaison hinaus funktionieren könnte: "Was in Palma besonders ist, ist, dass der Clubbereich weitaus länger aufhat als an anderen Orten. Die Saison beginnt im April, die letzte Party des Jahres findet an Silvester statt. Wir glauben, dass die Nachfrage für qualitativ hochwertige Cluberfahrungen in Palma jenseits der Hauptsaison vorhanden ist."

Nun muss neu kalibriert werden. Ob das Lío auf Mallorca weitermacht, ist unklar. Und wenn ja, mit welchem Konzept.