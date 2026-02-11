Openings am Ballermann 2026: Wann Megapark, Bierkönig, Bamboleo, Oberbayern und Co. in die Saison starten

Der Beginn der Saison auf Mallorca rückt immer näher – und damit auch die Partynächte an der Playa de Palma. Für die beiden Hauptanlaufstellen Bierkönig und Megapark stehen die Startdaten für die Saison 2026 bereits fest. In diesem Jahr macht der Bierkönig den Auftakt und startet eine Woche früher in die Saison als sein Konkurrent, der Megapark. Eine Übersicht der Openings an der Playa de Palma:

Bierkönig

Der Partytempel hatte bereits seit Juli das Auftaktwochenende für Donnerstag, 16., bis Sonntag, 19. April 2026, festgelegt und damit die früheste Saisoneröffnung in der Geschichte des Lokals angekündigt. Am 15. April findet der "Newcomer Contest" statt, bei dem neue Schlagersänger ihr Talent auf der Bühne beweisen können. Welche Auftritte für das Opening vorgesehen sind, steht noch nicht fest. Bisher hat die Partylocation auf Instagram nur die Vertragsverlängerung einiger Künstler für die kommende Saison bekanntgegeben: Malin Brown, Kreisligalegende, Calvin Kleinen und Peter Wackel.

Megapark

Eine Woche später startet die Saison an der zweiten großen Anlaufstelle an der Playa de Palma. Wie das Lokal auf Instagram bekanntgab, steht fest: Hier wird vom 23. bis 26. April 2026 die große Saison-Eröffnung gefeiert.

Zeitgleiches Opening in Bierkönig und Megapark 2025

Anders als 2025 werden die beiden bei deutschsprachigen Partyurlaubern beliebten Ausgehlocations ihre Saisonauftaktpartys 2026 damit nicht am selben Wochenende veranstalten. Die zeitgleiche Durchführung beider Openings hatte 2025 aufgrund des großen Andrangs zu Problemen geführt: Durch die Überfüllung mussten zeitweise Einlassstopps ausgesprochen werden. In den Jahren zuvor hatte der Megapark eine Woche nach dem Bierkönig sein Auftaktpartywochenende gefeiert. Die Terminierung in diesem Jahr bedeutet somit eine Rückkehr zur vorherigen Tradition.

Bamboleo

Wie der Megapark feiert das beliebte Lokal vom 23. bis 26. April sein diesjährige Opening.

Et Dömsche

Damit sich die Mitarbeiter an den Arbeitsrhythmus der Saison gewöhnen können und natürlich auch, um den Urlaubern schon etwas früher Stimmung zu bieten, öffnet das Lokal des ehemaligen Megapark-Managers Carlos Lucio bereits am 19. März.

Sommerland 1 und 2

Das erste Sommerland-Lokal, auch bekannt als Sommerland Mallorca, öffnete seine Türen bereits am 26. März. Das neuere Lokal, das sich direkt daneben befindet und fast denselben Namen trägt, eröffnet eine Woche später, am 2. April (Gründonnerstag).

Am 15. April plant Inhaber Carlos Lucio eine große Party im Sommerland. „Ich möchte das zweijährige Bestehen des neuen Lokals feiern und auch gleich meinen 47. Geburtstag“, sagt der Mann von Isi Glück der MZ am Telefon. Zu Gast seien einige bekannte Gesichter der Ballermann-Szene, und es soll eine richtige Sause veranstaltet werden.

Deutsches Eck

Am 16. April öffnet das Lokal. An der Playa scheint nicht Ostern den Takt anzugeben, sondern einer der wichtigsten Anlaufpunkte. "Wenn der Bierkönig öffnet, dann haben alle Läden an der Playa geöffnet", sagt Betreiberin Feli Bohrmann der MZ.

Oberbayern

Das Oberbayern startet am Ostermontag (9.4.) in die Saison 2026. Was genau ansteht, wurde noch nicht bekannt gegeben.

MK Arena

Der Partykeller an der Playa hatte im Herbst und Winter immer wieder kleinere Openings veranstaltet: Mitte November wurde der Novemberbash gefeiert, Ende Januar eine Wintersession veranstaltet und Anfang Februar ebenfalls.

Am 19. März findet das Softopening statt. Ab dann wird die Partylocation jedes Wochenende öffnen. Ab dem 15. April geht es dann so richtig los – mit diversen Specials und Highlights, teilte Betreiberin Gerlinde Weininger mit.

Amok

Das Opening im neuen Club in der Nähe der Playa de Palma findet bereits am Karnevalswochenende statt. Am 13. Februar gibt es ab 19 Uhr eine Mischung aus House und Pop-Musik, dazu Tänzer und Drag Queens. Die Karten sind bereits fast ausverkauft. Ab dann gibt es jedes Wochenende entweder Tardeos (Nachmittags-Party) oder Stimmung bis spät in die Nacht: Techno, Reggaeton, Pop oder Charts-Musik – je nach Abend ist für jeden etwas dabei.