TV-Tipp: Mallorca-Klassiker "Sieben Tage im Paradies"

Wachbleiben lohnt sich, wenn die ARD einmal wieder "Sieben Tage im Paradies" ausstrahlt. Am Montag (2.3.) um 23.55 Uhr läuft der Klassiker aus dem Genre Familienkomödie mit Michael Roll in der Hauptrolle. Er spielt dabei den Architekten und Bauunternehmer Uli Fischer. "Die Investoren sind von den Plänen seines Hotelkomplexes auf Mallorca begeistert. Die Sache hat nur noch einen Haken. Der Grundstückseigner Alejandro Pérez (Sky du Mont) hat seine idyllisch gelegene Bucht, in der das Hotel errichtet werden soll, noch nicht an Ulis Firma verkauft" heißt es in der Programmbeschreibung.

Um das Geschäft seines Lebens unter Dach und Fach zu bringen und nebenher ein paar schöne Tage mit seiner Freundin und Assistentin auf der Sonneninsel zu verbringen, macht sich Uli mit Jana Rosen (Ursula Buschhorn) auf den Weg nach Mallorca. Doch bereits auf dem Münchner Flughafen wartet die erste Überraschung: Ulis Exfrau Karin (Karin Giegerich) ist schwer erkrankt und schickt die drei Kinder Tom (Fabio Beyer), Caroline (Rebecca Hessing) und Patrick (Pablo Ben Yakov) mit auf die Reise.

Uli Fischer muss sich als würdiger Käufer erweisen

Das nächste Problem stellt der umwelt- und traditionsbewusste Grundstücksbesitzer Alejandro Pérez dar. Uli muss vor der Vertragsunterzeichnung eine Reihe von "Prüfungen" absolvieren, um sich als würdiger Käufer zu erweisen, der nicht vorhat, Bettenburgen in die schöne Landschaft zu setzen. Zu allem Überfluss nimmt Alejandro nicht nur Interessenten für das Grundstück genau unter die Lupe: Er wirft auch ein Auge auf Jana.

Verwandte nachrichten

Der von Regisseur Dietmar Klein gedrehte, 90-minütige Spielfilm ist noch ein ganzes Jahr lang in der ARD-Mediathek abrufbar.