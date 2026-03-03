Ballermann-Auftritt im Jahr 2038: Heino will mit fast 100 Jahren den Bierkönig zum Beben bringen

2025 feierte Volksmusik-Sänger Heino mit 86 Jahren im Bierkönig sein Comeback. „Ich hätte nie gedacht, dass ich mit 86 nochmal den Ballermann aufmische – aber ich hab' richtig Bock auf Malle!“, sagte er damals und setzte wenige später noch eine Schippe drauf. Am 25. April 2038 (kein Tippfehler) will er in dem Partytempel 100 Jahre Heino und 50 Jahre Bierkönig feiern. Das hat der Sänger, der mit bürgerlichem Namen Heinz Georg Kramm heißt, nun auf seiner Website angekündigt. 100 Jahre wird er genau genommen erst ein paar Monate später, am 13. Dezember 2038.

Bereits im Oktober 2025 hatte die Bild-Zeitung über den besonderen Vertrag berichtet, der hinter dem Autritt im Jahr 2038 steckt. So sollen die Verantwortlichen des Bierkönigs Heino einen Vertrag vorgelegt haben, der bis zu seinem 100. Geburtstag läuft. Die Reaktion des Schlagersängers: „Natürlich habe ich da gern zugesagt. Es freut mich, dass es im Bierkönig keine Altersbeschränkung gibt und mich mein Publikum auch weiter sehen will. Ich habe mich dort wunderbar wohlgefühlt", wie ihn das Boulevard-Blatt zitiert.

Auch, ob ein Vertrag für einen Sänger in so gehobenem Alter überhaupt realistisch sei, wollten die Journalisten wissen: „Warum sollte er das nicht sein? Ich bin gesundheitlich topfit und lasse mich regelmäßig durchchecken. Und ich glaube fest daran, die 100 zu erreichen. Die 13 Jahre bis dahin werde ich nicht im Schaukelstuhl verbringen“, entgegnete Heino nur.

Weitere Termine

Wer so lange nicht warten will, kann sich folgende Mallorca-Termine des Sängers im Kalender anstreichen: 16. Mai 2026, 23. Mai 2026, 6. Juni 2026, 13. Juni 2026, 12. September 2026, 26. September 2026, 10. Oktober 2026, 17. Oktober 2026. Heino tritt an den genannten Tagen jeweils um 21 Uhr im Bierkönig auf.

Der Partytempel hatte bereits im Juli 2025 das Auftaktwochenende des Saison-Openings 2026 für Donnerstag, 16., bis Sonntag, 19. April 2026, festgelegt. Am 15. April findet der "Newcomer Contest" statt, bei dem neue Schlagersänger ihr Talent auf der Bühne beweisen können. Weitere Termine (auch in den anderen Lokalen) finden Sie hier.

Will es mit fast 100 Jahren noch einmal wissen: Heino. / DPA

Eigene Doku bei Vox

Wie kürzlich bekannt wurde, bekommt Heino zudem seine eigene Doku auf Vox. "Heino - Karamba, Karacho, Kult!” heißt das Format, das ab Dienstag, 31. März um 20.15 Uhr bei Vox läuft. Es gibt insgesamt vier Folgen. Die erste Folge ist bereits ab dem 13. März bei RTL+ verfügbar. Ab 24. März stehen auch die Folgen 2-4 zum Abruf bereit. Produziert wird die vierteilige Dokumentation im Auftrag von VOX von REC’N’ROLL MEDIA, und den Produzenten Sven Kaesling und Benedict Bartsch.

Darum geht es in der Doku

In der Ankündigung des Formats heißt es: "Er ist Kult - blonde Haare, schwarze Sonnenbrille, Jahrhundertstimme!", liest man. Heino blicke zudem auf eine fast 70-jährige Karriere zurück. "Doch die Wenigsten kennen die Geschichte hinter der dunklen Brille. Heino hat in seinem Leben über 55 Millionen Tonträger verkauft. Ob Schlager, Pop, Heavy Metal, Ballermann, Rap oder Klassik - kein Genre blieb ihm fremd. Er tritt bis heute bei großen Festivals, wie dem Parookaville vor 40.000 Menschen genauso selbstverständlich auf, wie im klassischen Kirchenkonzert in der Dresdner Kreuzkirche oder im Bierkönig auf Mallorca vor partywütigen Touristen." Aktuell befinde sich der 87-Jährige auf einer Solo-Tournee mit über 80 geplanten Konzerten. Einige davon finden auf Mallorca statt.

Für die Doku hat das Drehteam Heino auch nach Paris begleitet. / RTL

Doku auch auf Mallorca gedreht

"Heino, der große Blonde mit Bariton-Stimme und Sonnenbrille (ursprünglich zum Schutz vor Morbus Basedow, inzwischen nur noch Markenzeichen), hat in Deutschland einen fast hundertprozentigen Bekanntheitsgrad. Viele Prominente wie Schauspieler Dieter Hallervorden, Linken-Politiker Gregor Gysi, Schlagersänger Peter Orloff oder 'Queen of Metal' Doro Pesch, aber auch BILD-Reporter Mark Pittelkau, Familienmitglieder wie Heinos Schwester Hannelore Hofmann oder der langjährige Manager und Freund Helmut Werner und seine Frau Nicole versuchen, dem Phänomen des Musikers und Menschen Heino ein Stück näherzukommen. Seit nunmehr fünf Jahren begleitet VOX den Künstler Heino mit der Kamera. VOX war unter anderem in New York, Paris, Mallorca, Rom, Kitzbühel, Düsseldorf, Dresden und Bad Oeynhausen unterwegs und schöpft dabei aus einem Fundus von über 100.000 exklusiven Fotos und Privatvideos aus Heinos und Helmut Werners Familienarchiv", liest man in der Ankündigung weiter.

Seit Jahrzehnten auf Mallorca

Heino kommt seit Jahrzehnten regelmäßig auf die Insel. In den 80er-Jahren trat er im Oberbayern an der Playa de Palma auf. Auch danach war er immer wieder im Urlaub auf der Insel, besaß eine Wohnung im Nobelhafen Port d'Andratx und trat bisweilen auch auf, unter anderem in der Showbühne Son Amar. Bereits vor drei Jahren war über eine Rückkehr des Schlagersängers an den Ballermann spekuliert worden. Damals hatte er zwei Lieder von Megapark-Star Mickie Krause gecovert: "Zehn nackte Frisösen" und "Geh mal Bier hol'n".

