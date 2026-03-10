Bekommt Can Picafort bald eine Müller-Filiale? Das ist sonst noch in der Deutschen-Hochburg geplant

"Weiß jemand, was neben Lidl eröffnet wird? Ich habe gesehen, dass dort ein Bereich geräumt wurde, um etwas zu bauen. Hoffentlich wird es Müller", schrieb ein Mitglied der Facebook-Gruppe "Mejorando Ca'n Picafort" Anfang Februar und schürte damit ordentlich die Gerüchteküche an. Der Post wurde rege kommentiert: Unter anderem ein McDonalds, eine Low-Cost-Tankstelle und eben eine neue Filiale der deutschen Drogeriekette sollen in der Urlauber-Hochburg an verschiedenen Stellen eröffnen – das wollen zumindest die Kommentatoren und auch einige MZ-Leser, die uns kontaktiert haben, wissen.

Noch liegt das Gelände, auf dem ein Müller entstehen könnte, weitgehend brach. / Astrid S.

Offenes Geheimnis

Dass in dem bei deutschen Urlaubern und Residenten beliebten Ort im Nordosten die Neueröffnung eines Müller-Geschäfts geplant ist, ist dort längst ein offenes Geheimnis. Als genauer Ort wird von zwei MZ-Lesern die Kreuzung des Carrer Sestadors mit dem Carrer Vial 4 Sector No. 7 im Industriegebiet angegeben. "Eine Werkstatt in der Nähe hat mir bestätigt, dass dort Müller baut", so Manfred Schaar, ein schon seit vielen Jahren ortsansässiger MZ-Leser.

Un mapa de Google que muestra la ubicación.

Bauschild fehlt noch

Das Grundstück dort sei lange verwildert gewesen, bestätigt auch MZ-Leserin Astrid S., die schon seit 1979 fest in dem Ort lebt und sich länger dachte, dass das Gelände und der Standort sich perfekt für eine neue Filiale der deutschen Drogerie-Kette eignen würden. "Vor etwa einem Monat haben sie alle Sträucher und Co. weggemacht. Noch stehe kein Bauschild dort, auf dem der Name "Müller" auftaucht. Kassierer des Lidls ganz in der Nähe hätten ihr die Gerüchte aber bestätigt und seien nicht die einzigen gewesen. Astrid S. geht davon aus, dass das Müller-Geschäft noch im Sommer eröffnen könnte, falls an den Gerüchten etwas dran ist.

So sah es noch im Februar auf dem Gelände, auf dem angeblich ein Müller geplant ist, aus. / Manfred Schaar

Das sagt die Drogerie-Kette Müller

Auf MZ-Anfrage bei der Drogeriekette heißt es, dass man die Informationen derzeit nicht bestätigen könne. "Sobald es offizielle und kommunizierbare Neuigkeiten zu neuen Eröffnungen auf der Insel gibt, werden wir Ihnen diese gerne zukommen lassen."

Low-Cost-Tankstelle geplant

Auch ganz in der Nähe vom Lidl, parallel zur Carretera Artà-Alcúdia Richtung Artá wird schon jetzt fleißig gewerkelt. Hier soll laut den ortsansässigen MZ-Lesern eine Low-Cost-Tankstelle, womöglich von Just Fuel, entstehen. "Angeblich soll sie im April eröffnen", meint Astrid S. zu wissen. An der Hauptstraße des Ortes befinden sich schon weitere Tankstellen, unter anderem eine Repsol- und eine BP-Tankstelle.

"Eigentlich haben wir wirklich genug. Es ist sehr krass, dass jetzt noch eine entstehen soll", findet die Rentnerin. Angesichts der angezogenen Preise wegen des Konflikts in Nahost dürften die Low-Cost-Tankstelle allerdings genügend Abnehmer vor Ort finden. "Wenn die Preisunterschiede zu den anderen Tankstellen 20 bis 30 Cent sind, muss ich nicht lange darüber nachdenken, wo ich tanken werde", sagt die jahrzehntelange Stammkundin von Repsol, der es für den Mitbewerber auch etwas leid tut.

Lässt sich der Anbieter Just Fuel bald mit einer Tankstelle in Can Picafort nieder? / Astrid S.

Filiale einer Fast-Food-Kette im Bau?

Auch Fans der Fastfood-Kette McDonalds sollen sich künftig in Can Picafort verpflegen können. "Neben der Repsol-Tankstelle entsteht eine neue Filiale. Auch hier steht zwar kein Schild, die Information haben aber die dort tätigen Bauarbeiter gegeben", so Schaar. Die Fast-Food-Kette will sich zwischen der Tankstelle und dem bekannten Hotel Tonga Tower niederlassen. "Das Grundstück wurde schon umgegraben und sie sind schon fleißig am Bauen", weiß Astrid S.

Hier soll eine McDonalds-Filiale entstehen. / Manfred Schaar

t der Stand der Gerüchte unter Residenten und Langzeiturlaubern in Can Picafort. Weitere Geschäfte oder ähnliches seien laut ihrem Wissen nicht geplant. "Der Ort ist nicht so groß und dafür sind wir schon ganz gut bestückt. Wir haben Mercadona, Eroski, Lidl, Aldi", findet Astrid S.

Can Picafort befinde sich aktuell noch im Winterschlaf. "Die Hotels öffnen jetzt peu à peu wieder, vor allem für Radtouristen", so Astrid S.