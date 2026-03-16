VIP-Opening im „Il Paradiso“ in Cala Major: Glanzvoller Start in die neue Saison
Unter den Gästen des „Il Paradiso“ waren unter anderem Christina Bach, Martin Semmelrogge und Sportmoderator Jörg Dahlmann, die den Start in die neue Saison feierten
Ein stilvoller Abend voller Glamour, Genuss und mediterranem Flair: Zum großen VIP-Opening im Nobel-Italiener „Il Paradiso“ in Cala Major begrüßte Gastgeber Peter Axelsson am Samstagabend (14.3.) mehr als 250 geladene Gäste. Bei bestem Frühlingswetter genossen die Besucher feine italienische Spezialitäten, köstliche Pasta und exklusive Drinks in elegantem Ambiente. Die angekündigten Regenschauer blieben glücklicherweise aus – stattdessen feierte die Inselgesellschaft bis 1 Uhr morgens ausgelassen den Start in die neue Saison.
Das waren die Gäste
Unter den prominenten Gästen waren unter anderem Christina Bach mit ihrem Freund Reinhard Walter sowie Anwältin Belén Benito, Martin Semmelrogge mit Regine, Alex und Britt Jolig, Sportmoderator Jörg Dahlmann, Konsul Wolfgang Engstler mit seiner Frau Elisabeth, der die Insel im Sommer leider verlassen wird, Peter Olsen mit Claudelle Deckert, Il-Paradiso-Inhaber Peter Axelsson und PR Agentin Isa Gueven.
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