Radiodays Europe: Auf Mallorca kommt bald die internationale Radiobranche zusammen
Bei dem im kommenden Jahr anstehenden Event treffen mehr als 1.600 Fachbesucher aus über 65 Ländern aufeinander
Mallorca ist bald Veranstaltungsort der Radiodays Europe, einer internationalen Konferenz der Radio-, Podcast- und Audioindustrie, die Inselradio-Chef Daniel Vulic an Land gezogen hat. Das Event wird vom 14. bis 16. März 2027 auf Mallorca stattfinden. Die Mallorca Radio Group hat die Bewerbung initiiert, das Inselradio Mallorca und Mallorca Sunshine Radio sind Partner der Veranstaltung, bei der die internationale Radiobranche zusammenkommt.
Teilnehmer aus über 65 Ländern
Radiodays Europe bringt jährlich mehr als 1.600 Fachbesucher aus über 65 Ländern zueinander – darunter Führungskräfte, Journalisten, Content Creator und Entscheidungsträger der internationalen Audioindustrie. Durch die rund 5.500 Hotelübernachtungen werde die Nebensaison auf der Insel belebt, heißt es in einer Pressemitteilung.
Das Konferenzprogramm umfasst hochkarätige Speaker sowie Sessions zu Innovation, digitaler Transformation und der Zukunft von Audio. Daneben gibt es auch Workshops und Trainings in Sachen Podcasting, KI, Programmgestaltung, Diversität, Audiobooks und Sales.
Mehr Informationen unter diesem Link. /sw
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