Top-Star für die Playa: Dieser bekannte deutsche Künstler eröffnet die Saison im Megapark

Am 23. April ist es wieder soweit: Der Megapark öffnet seine Türen für die Partygäste und startet offiziell in die Saison. Und auch das Line-Up für das Opening-Wochenende bis zum 26. April kann sich sehen lassen: Nach MZ-Informationen soll unter anderem der deutsche Musiker Haftbefehl auftreten und sein Megapark-Debüt geben. Haftbefehl gehört mit über 1,2 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Rappern im deutschen Musikgeschäft, auf der Streamingplattform Spotify hat er rund 3,7 Millionen Hörer monatlich. Sein erfolgreichster Song "069" hat dort mehr als 143 Millionen Aufrufe.

Erfolgreiche Netflix-Doku

Im vergangenen Jahr hat Haftbefehl mit seiner Netflix-Doku "Babo: Die Haftbefehl-Story" viel Aufmerksamkeit erregt. In der Doku wird erzählt, wie es der Rapper von der Straße bis aufs Podium der Charts geschafft hat und auch davon, wie er anschließend tief stürzte. Jahrelang litt der Rapper an einer schweren Kokainsucht, die ihn auch fast das Leben kostete. Die Doku landete sofort nach ihrem Erscheinen an der Spitze des deutschen Netflix-Rankings - und hielt sich auch eine ganze Woche auf Platz 1. Nun wagt der Rapper den Sprung an den Ballermann.

Diese Stars stehen auch auf der Bühne

Auch Sängerin Marie Reim ist nach MZ-Informationen zum ersten Mal im Megapark mit dabei und tritt somit in die Fußstapfen ihres Vaters Matthias, der selbst früher oft in Arenal aufgetreten ist. Weitere Stars sind allen voran Mia Julia, die neue DSDS-Jurorin Isi Glück sowie Ballermann-Legende Mickie Krause. Auch Rapper Capital Bra, Pietro Lombardi, Lorenz Büffel, Mark Terenzi und Lucas Cordalis sind mit dabei.

Bereits im vergangenen Jahr war der Andrang beim Opening groß. / Nele Bendgens

So sieht es im Bierkönig aus

Der Bierkönig hatte bereits im Juli des vergangenen Jahres das Auftaktwochenende für Donnerstag, 16., bis Sonntag, 19. April 2026, festgelegt. Am 15. April findet der "Newcomer Contest" statt, bei dem neue Schlagersänger ihr Talent auf der Bühne beweisen können. Für das Auftaktwochenende ist noch kein Line-Up bekanntgegeben worden.