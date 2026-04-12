Casting für Modenschau auf Mallorca: Gesucht werden Teilnehmer von 16 bis 80 Jahren
Casting in Palma richtet sich ausdrücklich auch an Einsteiger und sogenannte „Best Ager“ ohne Model-Erfahrung
Der Modelcoach und Designer Vicente Berlin sucht auf Mallorca neue Gesichter für eine Modenschau – und richtet sich dabei ausdrücklich auch an ältere Teilnehmer. Für die „Viva Fashion“-Show können sich Frauen und Männer im Alter zwischen 16 und 80 Jahren bewerben, auch ohne Vorerfahrung.
Das offene Casting findet am Freitag, 17. April, um 15 Uhr in Palma statt (Carrer de Siquier 24, La Soledat). Laut Veranstalter stehen nicht klassische Modelmaße im Vordergrund, sondern Persönlichkeit und Ausstrahlung. Für die Teilnahme am Casting wird eine Gebühr von 3,50 Euro erhoben.
Modenschau am Tag darauf
Die ausgewählten Kandidaten wirken anschließend bei der Modenschau am Samstag, 18. April, am selben Ort mit. Gezeigt wird Mode nationaler und internationaler Designer vor Publikum und Fotografen. Am Sonntag ist zudem ein professionelles Foto- und Videoshooting geplant.
Begleitend wird ein kostenpflichtiger Workshop angeboten, in dem Grundlagen für Laufsteg und Kamera vermittelt werden. Die Teilnahme daran ist freiwillig.
Mit dem Projekt will Berlin nach eigenen Angaben ein Zeichen für mehr Vielfalt in der Mode setzen und insbesondere auch sogenannten „Best Agern“ eine Bühne bieten. Interessierte können sich ab sofort anmelden unter info@vicente-berlin.de. Weitere Informationen: www.vicente-berlin.de
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