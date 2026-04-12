TV-Tipp: Kennen Sie diese Sendung über die Schönheit Mallorcas schon?

Sehnsucht nach Mallorca? Dann können Sie am Sonntagabend (12.4.) um 20.15 Uhr WDR einschalten. Der Sender zeigt dann "Wunderschön! Mallorca - Insel der Sehnsucht" mit Judith Rakers. Für die Sendung, die bereits am 1. September 2024 zu sehen war, trifft Rackers Einheimische, Auswanderer und Prominente wie Jan Hofer.

Judit Rakers mit Jan Hofer. / WDR

Darum geht's

Laut der Ankündigung können sich Zuschauer auf Folgendes gefasst machen: "Mallorca, mehr denn je ein faszinierendes Reiseziel für Besucher aus der ganzen Welt. Traumhafte Strände mit kristallklarem Wasser und feinem Sand, malerische Dörfer, das Tramuntana-Gebirge mit spektakulären Landschaften für Wanderer und Naturliebhaber, mallorquinische Köstlichkeiten und ein pulsierendes Nachtleben mit Bars und Clubs. Viele Deutsche haben sich auf der Insel niedergelassen, darunter viele Promis. Auf ihrer Reise quer über die Insel erlebt Judith bei einer Wanderung das wunderschöne Tramuntana-Gebirge. Sie trifft Prominente wie Uwe Ochsenknecht und ihren Ex-Tagesschau-Kollegen Jan Hofer, die zur Lieblingsinsel der Deutschen eine besondere Beziehung haben. Bei einer Radtour mit Marcel Wüst lernt sie das Hinterland kennen. Und als besonderes Highlight erkundet Judith eine Meereshöhle vom Wasser aus."

Wer am Sonntagabend (12.4.) schon verplant ist, kann sich die Sendung noch bis 1. September 2029 in der ARD-Mediathek unter diesem Link ansehen.

Frühaufsteher haben am 19. April um 4.30 Uhr eine weitere Gelegenheit, sie im Fernsehen zu sehen. An diesem Tag läuft eine Wiederholung der 90-minütigen Sendung.

Weitere Mallorca-Doku

Es ist nicht die einzige Sendung der öffentlich-rechtlichen Sender über Mallorca, die man derzeit sehen kann. Seit dem 24. März ist in der ARD-Mediathek ebenfalls die Doku "Me, Myself, Mallorca" abrufbar. „Me, Myself, Mallorca“ ist eine Produktion von Spiegel TV und Autentic im Auftrag von SWR und NDR und begleitet fünf Frauen auf der Insel auf ihrem Weg zum Erfolg. Mehr Infos: hier.